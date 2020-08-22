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Арсенал Тула
 
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Стадион:
Динамо Москва
1
Нигматуллин
Артур
9
Комбаров
Кирилл
5
Бурлак
Тарас
3
Сокол
Артём
4
Бауэр
Роберт
20
Чаушич
Горан
44
Кангва
Кингс
15
Ковалёв
Юрий
10
Кангва
Эванс
7
Лесовой
Даниил
48
Луценко
Евгений
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
24
Евгеньев
Роман
18
Ордец
Иван
7
Скопинцев
Дмитрий
77
Каборе
Шарль
74
Фомин
Даниил
9
Нжи
Клинтон
Муа
5
Филипп
Максимилиан
53
Шиманьски
Себастиан
11
Комличенко
Николай
Арсенал Тула
4-2-3-1
Динамо Москва
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Кингс 1 0.33
2. Луценко Евгений 1 0.33
3. Ковалёв Юрий 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игбун Сильвестр 1 0.33
2. Комличенко Николай 1 0.33
3. Нжи Клинтон Муа 1 0.33
4. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.33
5. Шиманьски Себастиан 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Кангва Кингс 1 1
2. Кангва Эванс 1 1
3. Бауэр Роберт 2 0
4. Хлусевич Даниил 2 0
5. Денисов Александр 1 0
6. Григалава Гиа 1 0
7. Беляев Максим 1 0
8. Чаушич Горан 1 0
9. Довбня Александр Евгеньевич 1 0
10. Громыко Валерий 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 2 0
2. Нжи Клинтон Муа 2 0
3. Каборе Шарль 1 0
4. Игбун Сильвестр 1 0
5. Филипп Максимилиан 1 0
6. Моро Никола 1 0
7. Слепов Сергей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
 Динамо Москва 0 0 75% (3) 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -
Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула
Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва
Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
Динамо Москва: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:3 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:0 Динамо Москва Премьер-лига
Динамо Москва 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи Динамо Москва 2:2 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:2 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Динамо Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Краснодар Заявка 4 2 0 2 5 - 2 6
6. Спартак Москва Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Сочи Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
8. Урал Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Уфа Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
10. Ахмат 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Химки 1:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
12. Тамбов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Ростов Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Рубин Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15. Арсенал Тула Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Ротор Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1

Прогнозы на матч Арсенал Тула - Динамо Москва

Исход игры
Арсенал Тула
9.1% (14)
Ничья
42.9% (66)
Динамо Москва
48.1% (74)
Тотал 2.5
Больше
35.53% (54)
Меньше
64.47% (98)
Обе команды забьют
Да
74.34% (113)
Нет
25.66% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.3% (59)
1:2 Динамо Москва
25.3% (39)
0:1 Динамо Москва
16.2% (25)
2:1 Арсенал Тула
5.8% (9)
0:2 Динамо Москва
4.5% (7)
1:0 Арсенал Тула
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
4.30 3.35 2.00
4.20 3.25 2.00
4.50 3.25 2.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.77
Букмекер Да Нет
5.90 1.16
Букмекер Да Нет
4.00 1.23
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