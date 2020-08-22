Арсенал Тула
Позже
Стадион: Арсенал (Тула)
Динамо Москва
20
Чаушич
Горан
44
Кангва
Кингс
15
Ковалёв
Юрий
10
Кангва
Эванс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Чаушич ГоранПолузащитник
-
44 Кангва КингсПолузащитник
-
15 Ковалёв ЮрийПолузащитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Хагуш АнриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аджоев ГурамНападающий
-
77 Минаев РоманНападающий
-
Главный тренер: Подпалый Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
-
77 Каборе ШарльПолузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
-
44 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Новиков Кирилл
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кангва Кингс
|1
|0.33
|2.
|Луценко Евгений
|1
|0.33
|3.
|Ковалёв Юрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.33
|2.
|Комличенко Николай
|1
|0.33
|3.
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.33
|4.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.33
|5.
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кангва Кингс
|1
|1
|2.
|Кангва Эванс
|1
|1
|3.
|Бауэр Роберт
|2
|0
|4.
|Хлусевич Даниил
|2
|0
|5.
|Денисов Александр
|1
|0
|6.
|Григалава Гиа
|1
|0
|7.
|Беляев Максим
|1
|0
|8.
|Чаушич Горан
|1
|0
|9.
|Довбня Александр Евгеньевич
|1
|0
|10.
|Громыко Валерий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|2.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0
|3.
|Каборе Шарль
|1
|0
|4.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|5.
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|6.
|Моро Никола
|1
|0
|7.
|Слепов Сергей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал Тула
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|Динамо Москва
|0
|0
|75% (3)
|25% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула
Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва
Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
Динамо Москва: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 2
|6
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Сочи
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|8.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Химки
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|Тамбов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Рубин
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Ротор
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Динамо Москва
Исход игры
Арсенал Тула
9.1% (14)
Ничья
42.9% (66)
Динамо Москва
48.1% (74)
Тотал 2.5
Больше
35.53% (54)
Меньше
64.47% (98)
Обе команды забьют
Да
74.34% (113)
Нет
25.66% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.3% (59)
1:2 Динамо Москва
25.3% (39)
0:1 Динамо Москва
16.2% (25)
2:1 Арсенал Тула
5.8% (9)
0:2 Динамо Москва
4.5% (7)
1:0 Арсенал Тула
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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