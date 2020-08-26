Краснодар
0:1
Первый тайм: 39'
Стадион: Краснодар
ЦСКА Москва
26' Желтая карточкаБерг Маркус
0:1
28' ГолКучаев Константин
47
Уткин
Даниил
33
Берг
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Берг МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Котин НикитаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
62 Карпов ВадимЗащитник
- Полузащитник
-
29 Бийол ЯкаПолузащитник
-
21 Гайч АдольфоНападающий
-
99 Шкурин ИльяНападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
Ход матча
26'
28'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|2
|0.4
|2.
|Кабелла Реми
|2
|0.4
|3.
|Петров Сергей
|1
|0.2
|4.
|Вандерсон Кампос
|0
|0
|5.
|Газинский Юрий
|0
|0
|6.
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кучаев Константин
|2
|0.4
|2.
|Влашич Никола
|2
|0.4
|3.
|Дзагоев Алан
|1
|0.2
|4.
|Шкурин Илья
|1
|0.2
|5.
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Олссон Кристоффер
|3
|0
|2.
|Кайо Панталеао
|1
|1
|3.
|Петров Сергей
|2
|0
|4.
|Уткин Даниил
|2
|0
|5.
|Берг Маркус
|1
|0
|6.
|Газинский Юрий
|1
|0
|7.
|Классон Виктор
|1
|0
|8.
|Рамирес Кристьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Влашич Никола
|2
|0
|2.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|3.
|Сигурдссон Арнор
|1
|0
|4.
|Обляков Иван
|1
|0
|5.
|Дивеев Игорь
|1
|0
|6.
|Марадишвили Константин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|60% (3)
|0
|ЦСКА Москва
|0
|50% (3)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: + = -Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар
Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
ЦСКА Москва: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
ЦСКА Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Краснодар Товарищеские матчи Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Кубок Краснодар 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Краснодар Кубок Краснодар 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 5:1 Краснодар Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Сочи
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|4.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|ЦСКА Москва
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Ростов
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|10.
|Краснодар
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 3
|6
|11.
|Урал
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|14.
|Тамбов
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|16.
|Ротор
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
Прогнозы на матч Краснодар 0:1 ЦСКА Москва
Исход игры
Краснодар
35.8% (58)
Ничья
53.7% (87)
ЦСКА Москва
10.5% (17)
Тотал 2.5
Больше
45.81% (71)
Меньше
54.19% (84)
Обе команды забьют
Да
87.74% (136)
Нет
12.26% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.1% (65)
2:1 Краснодар
22.8% (37)
2:2 Ничья
11.1% (18)
1:0 Краснодар
8% (13)
1:2 ЦСКА Москва
6.2% (10)
2:0 Краснодар
1.9% (3)
0:1 ЦСКА Москва
1.2% (2)
3:2 Краснодар
1.2% (2)
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