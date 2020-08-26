  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Краснодар
0:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
ЦСКА Москва
0'
26' Желтая карточка
Берг Маркус
0:1
28' Гол
Кучаев Константин
39'
Краснодар - ЦСКА. 0:1. Константи...
39
Сафонов
Матвей
98
Петров
Сергей
2
Сорокин
Егор
4
Мартынович
Александр
6
Рамирес
Кристьян
47
Уткин
Даниил
8
Газинский
Юрий
14
Олссон
Кристоффер
10
Вандерсон
Кампос
33
Берг
Маркус
16
Классон
Виктор
35
Акинфеев
Игорь
78
Дивеев
Игорь
23
Магнуссон
Хёрдур
42
Щенников
Георгий
2
Фернандес
Марио
22
Марадишвили
Константин
8
Влашич
Никола
98
Обляков
Иван
20
Кучаев
Константин
17
Сигурдссон
Арнор
9
Чалов
Фёдор
Краснодар
4-3-3
ЦСКА Москва
3-5-2

Ход матча

26'
Берг Маркус
 
28'
0:1
Кучаев Константин
(Влашич Никола)

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 2 0.4
2. Кабелла Реми 2 0.4
3. Петров Сергей 1 0.2
4. Вандерсон Кампос 0 0
5. Газинский Юрий 0 0
6. Олссон Кристоффер 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кучаев Константин 2 0.4
2. Влашич Никола 2 0.4
3. Дзагоев Алан 1 0.2
4. Шкурин Илья 1 0.2
5. Сигурдссон Арнор 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Олссон Кристоффер 3 0
2. Кайо Панталеао 1 1
3. Петров Сергей 2 0
4. Уткин Даниил 2 0
5. Берг Маркус 1 0
6. Газинский Юрий 1 0
7. Классон Виктор 1 0
8. Рамирес Кристьян 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Влашич Никола 2 0
2. Акинфеев Игорь 1 0
3. Сигурдссон Арнор 1 0
4. Обляков Иван 1 0
5. Дивеев Игорь 1 0
6. Марадишвили Константин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 0 0 20% (1) 20% (1) 60% (3) 0
 ЦСКА Москва 0 50% (3) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 0

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар
Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
ЦСКА Москва: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 ЦСКА Москва Кубок «Париматч» Премьер Краснодар 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
ЦСКА Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Краснодар Товарищеские матчи Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Кубок Краснодар 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Краснодар Кубок Краснодар 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 5:1 Краснодар Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
2. Спартак Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3. Сочи Заявка 5 3 2 0 9 - 6 11
4. Ахмат Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
5. ЦСКА Москва 1:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
6. Динамо Москва 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 2 8
7. Локомотив Москва Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Рубин Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9. Ростов 0:0 Заявка 5 2 1 2 2 - 4 7
10. Краснодар 0:1 Заявка 5 2 0 3 5 - 3 6
11. Урал 0:0 Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
12. Арсенал Тула Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
14. Тамбов Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Химки Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
16. Ротор Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
  • Первый тайм
  • 40'
    Пауза в матче. После навеса от Уткина мяч угодил в голову Сигурдссону. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • 39'
    Пробил головой Чалов с центра штрафной после навеса от Щенникова, но мяч полетел немного выше перекладины.
  • 38'
    Сорокин диагональ выполнил на левый фланг, куда врывался Рамирес, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 37'
    Догнал мяч на фланге Фернандес и прострелил низом в штрафную, но здесь пробить Чалову не позволил Мартынович.
  • 36'
    Отобрал мяч в центре поля Вандерсон, финтом ушел от двоих соперников, ворвался в штрафную, но вот пробить ему не позволил Магнуссон.
  • 35'
    Ушел финтом Влашич на фланге от Петрова, после чего подал в штрафную, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 34'
    С левого фланга Обляков навесил в центр штрафной, но здесь без особых проблем вынесли мяч подальше защитники.
  • 33'
    Прорвался по центру к штрафной соперника Чалов и отдал вперед на Сигурдссона, но прочитал эпизод Мартынович и перехватил сферу.
  • 32'
    Зацепился Уткин перед чужой штрафной и в касание сбросил на ход Бергу, но тому пробить не позволил Дивеев.
  • 31'
    Тонко отдавал в разрез Кучаев в штрафную на Чалова, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Сорокин.
  • Описание гола
    29'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Константин Кучаев! Выиграл подбор перед штрафной соперника Обляков и тут же забросил вперед на Кучаева, который остался один в чужой штрафной и тут же пробил по воротам. Мяч полетел точно в дальний нижний угол.
  • 28'
    С правого фланга Фернандес подал в центр штрафной, куда вбегал Марадишвили, но пробить ему не позволил Газинский.
  • 27'
    Убегали в контратаку "быки", протащил мяч по центру Уткин, но откровенно передержал мяч и в итоге подарил его защитникам.
  • Желтая карточка
    26'
    В верховой борьбе против Магнуссона подтолкнул соперника в спину Берг. Расценил это нарушение судья на желтую карточку.
  • Опасный момент
    25'
    Тонко отдавал Марадишвили на линию штрафной, где с разворота пробил Чалов. В красивом прыжке Сафонов перевел сферу на угловой.
  • 24'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Влашич. Потребуется ему помощь медиков.
  • 23'
    Ушел от опеки по флангу Вандерсон и подал в район вратарской, но здесь не дотянулся головой до мяча Берг.
  • 22'
    Мягко забросил со штрафного Рамирес на дальнюю штангу, но здесь Магнуссон выиграл верх и головой выбил мяч подальше.
  • 21'
    С левого фланга Рамирес навесил на дальнюю штангу, где головой Берг сбросил в центр, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 20'
    Прорвался самостоятельно к штрафной соперника по центру Газинский и пробил по воротам, но от спины защитника мяч полетел в аут.
  • 19'
    Прорвался Фернандес по правой бровке и прострелил вдоль ворот, но выстрел в касание Чалова оказался неточным.
  • Опасный момент
    18'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Обляков и решил пробить в дальний нижний угол. С большим трудом Сафонов сумел отбить сферу в сторону.
  • 17'
    Дальний заброс исполнил Фернандес на ход Чалову, но того опередил Сафонов и ногами вынес сферу в аут.
  • 16'
    Перехватил мяч в центре поля Олссон и тут же забросил вперед на Берга, но тому убежать на ворота не позволил Дивеев.
  • Опасный момент
    15'
    Отличным пасом нашел Уткин в штрафной соперника Берга, который с разворота пробил в нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 14'
    По флангу Петров отдавал на ход Вандерсону, который мог врываться в штрафную, но проиграл он скоростную дуэль Дивееву.
  • 13'
    В медленном темпе стартовал наше поединок, команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
  • 12'
    Рамирес накрутил соперника на левой бровке, сместился в штрафную и пробил низом в ближний угол, но справился Акинфеев.
  • 11'
    Теперь уже Фернандес по флангу отдавал на Чалова, но тот не смог обработать мяч как следует и выпустил его за боковую линию.
  • 10'
    Диагональным пасом Марадишвили искал на левой бровке Сигурдссона, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 9'
    Протащил мяч к штрафной соперника Влашич и покатил поперек на Марадишвили, который пробил по воротам, но не попал в створ.
  • 8'
    С угла поля навесил Обляков в центр штрафной, но после серии рикошетов сферу спокойно вынес на фланг Сорокин.
  • 7'
    Обокрал Марадишвили на чужой половине поля Берг, прорвался по флангу и прострелил вдоль ворот, но Акинфеев на выходе отвел угрозу от своих ворот.
  • 6'
    С левого фланга Рамирес низом покатил поперек на Берга, но тому добраться до мяча не позволил Магнуссон.
  • 5'
    Выиграл подбор у чужой штрафной Олссон и пробил вторым касанием, но крайне неточным вышел этот выстрел.
  • 4'
    Руками придержал Щенников в центре поля Рамиреса. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 3'
    С правого фланга Фернандес навесил на дальнюю штангу, куда врывался Чалов, но не дотянулся он до мяча.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя зеленых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Krasnodar Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Краснодар 0:1 ЦСКА Москва

Исход игры
Краснодар
35.8% (58)
Ничья
53.7% (87)
ЦСКА Москва
10.5% (17)
Тотал 2.5
Больше
45.81% (71)
Меньше
54.19% (84)
Обе команды забьют
Да
87.74% (136)
Нет
12.26% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.1% (65)
2:1 Краснодар
22.8% (37)
2:2 Ничья
11.1% (18)
1:0 Краснодар
8% (13)
1:2 ЦСКА Москва
6.2% (10)
2:0 Краснодар
1.9% (3)
0:1 ЦСКА Москва
1.2% (2)
3:2 Краснодар
1.2% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Краснодар 0:1 ЦСКА Москва онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Победитель

Букмекер 1 X 2
2.28 3.20 3.20
2.60 3.50 3.00
2.35 3.50 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.68
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.45 1.30
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный