Отобрал мяч в центре поля Вандерсон, финтом ушел от двоих соперников, ворвался в штрафную, но вот пробить ему не позволил Магнуссон.

Догнал мяч на фланге Фернандес и прострелил низом в штрафную, но здесь пробить Чалову не позволил Мартынович.

Сорокин диагональ выполнил на левый фланг, куда врывался Рамирес, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

Пробил головой Чалов с центра штрафной после навеса от Щенникова, но мяч полетел немного выше перекладины.

Пауза в матче. После навеса от Уткина мяч угодил в голову Сигурдссону. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

35' Ушел финтом Влашич на фланге от Петрова, после чего подал в штрафную, но здесь никого из партнеров не оказалось.

34' С левого фланга Обляков навесил в центр штрафной, но здесь без особых проблем вынесли мяч подальше защитники.

33' Прорвался по центру к штрафной соперника Чалов и отдал вперед на Сигурдссона, но прочитал эпизод Мартынович и перехватил сферу.

32' Зацепился Уткин перед чужой штрафной и в касание сбросил на ход Бергу, но тому пробить не позволил Дивеев.

31' Тонко отдавал в разрез Кучаев в штрафную на Чалова, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Сорокин.

29' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Константин Кучаев! Выиграл подбор перед штрафной соперника Обляков и тут же забросил вперед на Кучаева, который остался один в чужой штрафной и тут же пробил по воротам. Мяч полетел точно в дальний нижний угол.

28' С правого фланга Фернандес подал в центр штрафной, куда вбегал Марадишвили, но пробить ему не позволил Газинский.

27' Убегали в контратаку "быки", протащил мяч по центру Уткин, но откровенно передержал мяч и в итоге подарил его защитникам.

26' В верховой борьбе против Магнуссона подтолкнул соперника в спину Берг. Расценил это нарушение судья на желтую карточку.

25' Тонко отдавал Марадишвили на линию штрафной, где с разворота пробил Чалов. В красивом прыжке Сафонов перевел сферу на угловой.

24' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Влашич. Потребуется ему помощь медиков.

23' Ушел от опеки по флангу Вандерсон и подал в район вратарской, но здесь не дотянулся головой до мяча Берг.

22' Мягко забросил со штрафного Рамирес на дальнюю штангу, но здесь Магнуссон выиграл верх и головой выбил мяч подальше.

21' С левого фланга Рамирес навесил на дальнюю штангу, где головой Берг сбросил в центр, но здесь никого из партнеров не оказалось.

20' Прорвался самостоятельно к штрафной соперника по центру Газинский и пробил по воротам, но от спины защитника мяч полетел в аут.

19' Прорвался Фернандес по правой бровке и прострелил вдоль ворот, но выстрел в касание Чалова оказался неточным.

18' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Обляков и решил пробить в дальний нижний угол. С большим трудом Сафонов сумел отбить сферу в сторону.

17' Дальний заброс исполнил Фернандес на ход Чалову, но того опередил Сафонов и ногами вынес сферу в аут.

16' Перехватил мяч в центре поля Олссон и тут же забросил вперед на Берга, но тому убежать на ворота не позволил Дивеев.

15' Отличным пасом нашел Уткин в штрафной соперника Берга, который с разворота пробил в нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

14' По флангу Петров отдавал на ход Вандерсону, который мог врываться в штрафную, но проиграл он скоростную дуэль Дивееву.

13' В медленном темпе стартовал наше поединок, команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

12' Рамирес накрутил соперника на левой бровке, сместился в штрафную и пробил низом в ближний угол, но справился Акинфеев.

11' Теперь уже Фернандес по флангу отдавал на Чалова, но тот не смог обработать мяч как следует и выпустил его за боковую линию.

10' Диагональным пасом Марадишвили искал на левой бровке Сигурдссона, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

9' Протащил мяч к штрафной соперника Влашич и покатил поперек на Марадишвили, который пробил по воротам, но не попал в створ.

8' С угла поля навесил Обляков в центр штрафной, но после серии рикошетов сферу спокойно вынес на фланг Сорокин.

7' Обокрал Марадишвили на чужой половине поля Берг, прорвался по флангу и прострелил вдоль ворот, но Акинфеев на выходе отвел угрозу от своих ворот.

6' С левого фланга Рамирес низом покатил поперек на Берга, но тому добраться до мяча не позволил Магнуссон.

5' Выиграл подбор у чужой штрафной Олссон и пробил вторым касанием, но крайне неточным вышел этот выстрел.

4' Руками придержал Щенников в центре поля Рамиреса. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

3' С правого фланга Фернандес навесил на дальнюю штангу, куда врывался Чалов, но не дотянулся он до мяча.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя зеленых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.