Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает "Тамбов" по ходу второй половины матча, если команда Сергея Первушина продолжит также сильно прижиматься к своим воротам, рано или поздно "Сочи" забьёт свой гол, а вот тогда уже для хозяев поля начнутся большие проблемы.

В составе "Тамбова" после перерыва произошла замена. Вместо Александра Каплиенко на поле вышел Антон Килин.

И вторую замену после перерыва провёл Сергей Первушин. Вместо Владимира Обухова на поле вышел Кирилл Панченко.

В составе "Сочи" после перерыва также произошла замена. Вместо Антона Заболотного на поле вышел Ивелин Попов.

Звучит свисток на перерыв. Очень скучным получился первый тайм у нас в матче между "Тамбовом" и "Сочи". Подобные игры рекомендуют как средство от бессонницы. Будем надеяться, что во второй половине матча у нас уже будет более яркий футбол, а пока немного отдохнём.

44' Бурмистров пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в Грицаенко, а затем его у линии вратарской выловил Рыжиков, Заика не успел сыграть на добивании.

43' Маргасов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ойеволе оказался первым на мяче.

42' Нобоа выполнил заброс в центр штрафной площади, Заболотный в борьбе с Грицаенко не смог зацепиться за мяч.

41' Угловой у ворот "Тамбова". Нобоа выполнил подачу к линии штрафной площади, Жоаозиньо в касание пробил по воротам, мяч попал в прижатую руку Чичерину, а затем улетел к правому углу вратарской, где его подобрал Рыжиков.

40' Карапетян зацепился за мяч у штрафной площади "Сочи", в окружении соперников Александр всё же решился на удар по воротам, мяч попал в Мамману.

39' Чуперка по правому флангу ушёл к лицевой линии и выполнил прострел в штрафную площадь, вновь Мевля выбил мяч в аут.

38' Чичерин с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Мевля оказался первым на мяче и выбил его в аут.

37' Заболотный в центре поля удачно отыгрался с Бурмистровым, затем Антон убежал к линии штрафной площади и пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Рыжикову и на этот раз.

36' Ойеволе из центра поля выполнил заброс в штрафную площадь "Сочи", Джанаев грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

35' Цаллагов выполнил передачу к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Нобоа не смог за него зацепиться.

34' Жоаозиньо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

33' Нобоа пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в Заболотного.

32' Нобоа в центре поля слишком далеко отпустил от себя мяч, Тетрашвили в подкате его успешно перехватил.

31' Очень медленно сейчас играют обе команды, временами Чуперка с мячом уже ходит пешком в центре поля.

30' Чуперка из центра поля выполнил заброс к штрафной площади "Сочи", Заика оказался первым на мяче.

29' У Тетрашвили поехала нога в центре поля, но Гурам успел сам подняться и отыграться с Чуперкой, Заболотный слишком долго набирал скорость.

28' Рыбин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Обухов головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

27' Жоаозиньо при смещении в центр с правого фланга попытался отыграться с Нобоа, но на этот раз передачу прочитал Чуперка и перехватил мяч.

26' Жоаозиньо при входе в штрафную площадь с левого фланга успешно отыгрался с Нобоа, а затем Жоаозиньо выполнил прострел во вратарскую, Грицаенко при игре в подкате коснулся мяча, что помешало Заболотному подстроиться под него и пробить по воротам, в итоге мяч от колена Антона полетел в руки Рыжикову.

25' Заика выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Жоаозиньо обработал мяч, а затем забросил его в центр штрафной, на этот раз Грицаенко головой выбил мяч подальше от своих ворот.

24' Ойеволе из центра поля выполнил безадресную передачу к левому углу штрафной площади "Сочи", никто из партнёров по команде не ждал такого развития событий.

23' Нобоа на половине поля "Тамбова" зацепил Чуперку. Хозяева поля не стали торопиться при розыгрыше мяча.

22' Маргасов с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь "Тамбова", Терехов в борьбе с Рыбиным не смог зацепиться за мяч.

21' Бурмистров выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Чичерин очень хорошо сыграл в подкате и не дал Заболотному завершить момент ударом по воротам.

20' Нобоа с правого фланга выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Заика остановил мяч на линии штрафной, немного его подработал и пробил в ближний угол ворот, вновь мяч полетел точно в руки Рыжикову.

19' Заика выполнил передачу на ход Бурмистрову по левому флангу, а затем Кирилл уже начал забегание в центр штрафной площади, Никита выполнил неплохой прострел в штрафную, но Заика не смог в подкате пробить по воротам, а затем уже и Ойеволе помешал пробить по воротам Нобоа.

18' Бурмистров с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, вновь у Заболотного не получился удар головой.

17' Жоаозиньо с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Карапетян головой выбил мяч подальше от своих ворот.

16' Нобоа с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Чичерин выбил мяч на правый угол штрафной площади, а оттуда в левый угол ворот сразу же пробил Маргасов, Рыжиков здорово среагировал и в прыжке перевёл мяч на угловой.

15' Заика в центре поля нарушил правила против Костюкова. Быстро разыграть стандарт игрокам "Тамбова" не удалось.

14' Бурмистров из центра поля отправил в проход по правому флангу Маргасова, Тимофей выполнил неплохую подачу к линии вратарской, Заболотный головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

13' Ойеволе с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Маргасова, а затем игроки "Сочи" его уже окончательно перехватили.

12' Бурмистров с правого фланга выполнил далеко не самую лучшую подачу к линии вратарской, получился подарок для Рыжикова.

11' Бурмистров в борьбе за мяч в центре поля подыграл себе рукой, Алексей Матюнин всё видел и дал свисток в пользу "Тамбова".

10' Жоаозиньо забросил мяч к линии вратарской на ход Заболотному, мяч полетел слишком сильно для Антона, а поэтому его при игре на выходе перехватил Рыжиков.

9' Терехов с правого фланга выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Заика в касание перевёл мяч к линии штрафной, а оттуда уже Бурмистров в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Тамбова".

8' Тетрашвили из глубины поля выполнил заброс на ход Карапетяну, Цаллагов оказался первым на мяче.

7' Бурмистров сместился в центр с правого фланга, а затем Никита пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Рыжиков занял грамотную позицию, мяч полетел точно ему в руки.

6' Нобоа выполнил передачу к линии штрафной площади с правого фланга, Жоаозиньо в касание переправил мяч на правый угол штрафной, Бурмистров уже готов был бить в касание по воротам, но тут удачно ногу подставил Ойеволе.

5' Костюков в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Нобоа. Игроки "Сочи" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

4' Джанаев сейчас в своей штрафной площади попал под прессинг Карапетяна, но Сослан сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля.

3' Чичерин из центра поля выполнил передачу на ход Рыбину по правому флангу, Алексей сбросил мяч на Карапетяна, который сместился к правому углу штрафной площади, но при этом форвард "Тамбова" оказался в офсайде.

2' Довольно спокойно начинается наша игра. "Сочи" попытался сразу же провести первую атаку, но после этого "Тамбов" забрал мяч под свой контроль.