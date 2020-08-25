из головы
sister-rabbit #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Панченко Кирилл
|1
|0.2
|2.
|Чуперка Валерий
|1
|0.2
|3.
|Карапетян Александр
|1
|0.2
|4.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|5.
|Карасёв Павел
|0
|0
|6.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|3 (1)
|0.6
|2.
|Бурмистров Никита
|2
|0.4
|3.
|Мевля Миха
|1
|0.2
|4.
|Миладинович Иван
|1
|0.2
|5.
|Полоз Дмитрий
|1 (1)
|0.2
|6.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|7.
|Заика Кирилл
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грицаенко Алексей
|0
|1
|2.
|Чичерин Никита
|1
|0
|3.
|Шляков Евгений
|1
|0
|4.
|Чуперка Валерий
|1
|0
|5.
|Тетрашвили Гурам
|1
|0
|6.
|Костюков Михаил
|1
|0
|7.
|Карапетян Александр
|1
|0
|8.
|Кабахидзе Владимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|2
|0
|2.
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|3.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|4.
|Набиуллин Эльмир
|1
|0
|5.
|Маргасов Тимофей
|1
|0
|6.
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|7.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тамбов
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|Сочи
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Сочи
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 2
|6
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|2 - 4
|6
|10.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Тамбов
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|15.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|Ротор
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1