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  3. Россия
Тамбов
0:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Сочи
0' 47'
1
Рыжиков
Сергей
44
Чичерин
Никита
27
Грицаенко
Алексей
58
Ойеволе
Адессойе
2
Рыбин
Алексей
3
Тетрашвили
Гурам
92
Чуперка
Валерий
29
Каплиенко
Александр
77
Костюков
Михаил
87
Карапетян
Александр
13
Обухов
Владимир
35
Джанаев
Сослан
24
Маммана
Эмануэль
23
Мевля
Миха
13
Терехов
Сергей
34
Маргасов
Тимофей
15
Цаллагов
Ибрагим
16
Нобоа
Кристиан
27
Заика
Кирилл
18
Бурмистров
Никита
9
Заболотный
Антон
22
Жоаозиньо
Рамос
Тамбов
3-4-3
Сочи
3-4-3

Ход матча

46'
Килин Антон
Каплиенко Александр
 
46'
 
Попов Ивелин
Заболотный Антон
47'
Панченко Кирилл
Обухов Владимир
 

Бомбардиры внутри турнира

Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Панченко Кирилл 1 0.2
2. Чуперка Валерий 1 0.2
3. Карапетян Александр 1 0.2
4. Каплиенко Александр 0 0
5. Карасёв Павел 0 0
6. Кабахидзе Владимир 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 3 (1) 0.6
2. Бурмистров Никита 2 0.4
3. Мевля Миха 1 0.2
4. Миладинович Иван 1 0.2
5. Полоз Дмитрий 1 (1) 0.2
6. Жоаозиньо Рамос 0 0
7. Заика Кирилл 0 0

Карточки

Тамбов
# Игрок      
1. Грицаенко Алексей 0 1
2. Чичерин Никита 1 0
3. Шляков Евгений 1 0
4. Чуперка Валерий 1 0
5. Тетрашвили Гурам 1 0
6. Костюков Михаил 1 0
7. Карапетян Александр 1 0
8. Кабахидзе Владимир 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 2 0
2. Нобоа Кристиан 1 0
3. Полоз Дмитрий 1 0
4. Набиуллин Эльмир 1 0
5. Маргасов Тимофей 1 0
6. Маммана Эмануэль 1 0
7. Бахтияров Акмаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тамбов 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 Сочи 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3)

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: + = -
Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов
ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов
Сочи Последние 20 матчей: + = -
Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи
Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Тамбов 3:0 Сочи Премьер-лига Сочи 1:2 Тамбов Премьер-лига Тамбов 0:3 Сочи ФНЛ - Первый дивизион Сочи 0:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион
Сочи 1:1 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Сочи 0:0 Заявка 5 2 3 0 8 - 6 9
3. Спартак Москва Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
4. Локомотив Москва Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Динамо Москва Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
6. Ахмат Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Краснодар Заявка 4 2 0 2 5 - 2 6
8. ЦСКА Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Ростов Заявка 4 2 0 2 2 - 4 6
10. Урал Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Арсенал Тула Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Уфа Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Тамбов 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
15. Химки Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
16. Ротор Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
  • Второй тайм
  • Замена
    49'
    В составе "Сочи" после перерыва также произошла замена. Вместо Антона Заболотного на поле вышел Ивелин Попов. 
  • Замена
    48'
    И вторую замену после перерыва провёл Сергей Первушин. Вместо Владимира Обухова на поле вышел Кирилл Панченко. 
  • Замена
    47'
    В составе "Тамбова" после перерыва произошла замена. Вместо Александра Каплиенко на поле вышел Антон Килин. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает "Тамбов" по ходу второй половины матча, если команда Сергея Первушина продолжит также сильно прижиматься к своим воротам, рано или поздно "Сочи" забьёт свой гол, а вот тогда уже для хозяев поля начнутся большие проблемы. 
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. Очень скучным получился первый тайм у нас в матче между "Тамбовом" и "Сочи". Подобные игры рекомендуют как средство от бессонницы. Будем надеяться, что во второй половине матча у нас уже будет более яркий футбол, а пока немного отдохнём.
  • 44'
    Бурмистров пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в Грицаенко, а затем его у линии вратарской выловил Рыжиков, Заика не успел сыграть на добивании. 
  • 43'
    Маргасов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ойеволе оказался первым на мяче. 
  • 42'
    Нобоа выполнил заброс в центр штрафной площади, Заболотный в борьбе с Грицаенко не смог зацепиться за мяч. 
  • Угловой
    41'
    Угловой у ворот "Тамбова". Нобоа выполнил подачу к линии штрафной площади, Жоаозиньо в касание пробил по воротам, мяч попал в прижатую руку Чичерину, а затем улетел к правому углу вратарской, где его подобрал Рыжиков. 
  • 40'
    Карапетян зацепился за мяч у штрафной площади "Сочи", в окружении соперников Александр всё же решился на удар по воротам, мяч попал в Мамману. 
  • 39'
    Чуперка по правому флангу ушёл к лицевой линии и выполнил прострел в штрафную площадь, вновь Мевля выбил мяч в аут. 
  • 38'
    Чичерин с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Мевля оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 37'
    Заболотный в центре поля удачно отыгрался с Бурмистровым, затем Антон убежал к линии штрафной площади и пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Рыжикову и на этот раз. 
  • 36'
    Ойеволе из центра поля выполнил заброс в штрафную площадь "Сочи", Джанаев грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 35'
    Цаллагов выполнил передачу к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Нобоа не смог за него зацепиться. 
  • 34'
    Жоаозиньо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 33'
    Нобоа пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в Заболотного. 
  • 32'
    Нобоа в центре поля слишком далеко отпустил от себя мяч, Тетрашвили в подкате его успешно перехватил. 
  • 31'
    Очень медленно сейчас играют обе команды, временами Чуперка с мячом уже ходит пешком в центре поля. 
  • 30'
    Чуперка из центра поля выполнил заброс к штрафной площади "Сочи", Заика оказался первым на мяче. 
  • 29'
    У Тетрашвили поехала нога в центре поля, но Гурам успел сам подняться и отыграться с Чуперкой, Заболотный слишком долго набирал скорость. 
  • 28'
    Рыбин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Обухов головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 27'
    Жоаозиньо при смещении в центр с правого фланга попытался отыграться с Нобоа, но на этот раз передачу прочитал Чуперка и перехватил мяч. 
  • 26'
    Жоаозиньо при входе в штрафную площадь с левого фланга успешно отыгрался с Нобоа, а затем Жоаозиньо выполнил прострел во вратарскую, Грицаенко при игре в подкате коснулся мяча, что помешало Заболотному подстроиться под него и пробить по воротам, в итоге мяч от колена Антона полетел в руки Рыжикову. 
  • 25'
    Заика выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Жоаозиньо обработал мяч, а затем забросил его в центр штрафной, на этот раз Грицаенко головой выбил мяч подальше от своих ворот.
  • 24'
    Ойеволе из центра поля выполнил безадресную передачу к левому углу штрафной площади "Сочи", никто из партнёров по команде не ждал такого развития событий. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Нобоа на половине поля "Тамбова" зацепил Чуперку. Хозяева поля не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 22'
    Маргасов с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь "Тамбова", Терехов в борьбе с Рыбиным не смог зацепиться за мяч. 
  • 21'
    Бурмистров выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Чичерин очень хорошо сыграл в подкате и не дал Заболотному завершить момент ударом по воротам. 
  • 20'
    Нобоа с правого фланга выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Заика остановил мяч на линии штрафной, немного его подработал и пробил в ближний угол ворот, вновь мяч полетел точно в руки Рыжикову. 
  • 19'
    Заика выполнил передачу на ход Бурмистрову по левому флангу, а затем Кирилл уже начал забегание в центр штрафной площади, Никита выполнил неплохой прострел в штрафную, но Заика не смог в подкате пробить по воротам, а затем уже и Ойеволе помешал пробить по воротам Нобоа. 
  • 18'
    Бурмистров с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, вновь у Заболотного не получился удар головой. 
  • Угловой
    17'
    Жоаозиньо с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Карапетян головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Опасный момент
    16'
    Нобоа с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Чичерин выбил мяч на правый угол штрафной площади, а оттуда в левый угол ворот сразу же пробил Маргасов, Рыжиков здорово среагировал и в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Заика в центре поля нарушил правила против Костюкова. Быстро разыграть стандарт игрокам "Тамбова" не удалось. 
  • 14'
    Бурмистров из центра поля отправил в проход по правому флангу Маргасова, Тимофей выполнил неплохую подачу к линии вратарской, Заболотный головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 13'
    Ойеволе с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Маргасова, а затем игроки "Сочи" его уже окончательно перехватили. 
  • 12'
    Бурмистров с правого фланга выполнил далеко не самую лучшую подачу к линии вратарской, получился подарок для Рыжикова. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Бурмистров в борьбе за мяч в центре поля подыграл себе рукой, Алексей Матюнин всё видел и дал свисток в пользу "Тамбова". 
  • 10'
    Жоаозиньо забросил мяч к линии вратарской на ход Заболотному, мяч полетел слишком сильно для Антона, а поэтому его при игре на выходе перехватил Рыжиков. 
  • 9'
    Терехов с правого фланга выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Заика в касание перевёл мяч к линии штрафной, а оттуда уже Бурмистров в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Тамбова". 
  • 8'
    Тетрашвили из глубины поля выполнил заброс на ход Карапетяну, Цаллагов оказался первым на мяче. 
  • 7'
    Бурмистров сместился в центр с правого фланга, а затем Никита пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Рыжиков занял грамотную позицию, мяч полетел точно ему в руки. 
  • 6'
    Нобоа выполнил передачу к линии штрафной площади с правого фланга, Жоаозиньо в касание переправил мяч на правый угол штрафной, Бурмистров уже готов был бить в касание по воротам, но тут удачно ногу подставил Ойеволе. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Костюков в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Нобоа. Игроки "Сочи" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 4'
    Джанаев сейчас в своей штрафной площади попал под прессинг Карапетяна, но Сослан сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля. 
  • Офсайд
    3'
    Чичерин из центра поля выполнил передачу на ход Рыбину по правому флангу, Алексей сбросил мяч на Карапетяна, который сместился к правому углу штрафной площади, но при этом форвард "Тамбова" оказался в офсайде. 
  • 2'
    Довольно спокойно начинается наша игра. "Сочи" попытался сразу же провести первую атаку, но после этого "Тамбов" забрал мяч под свой контроль. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Сочи" очень удачно стартовал в чемпионате России. Команда Владимира Федотова делит 2-3 места с московским "Спартаком", а вот "Тамбов" смог пока набрать лишь три очка. Посмотрим, продолжит ли "Сочи" своё удачное выступление в чемпионате, либо сегодня "Тамбов" сможет одержать вторую победу в сезоне 2020/21. 
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spartak Stadion, Tambov. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Тамбов 0:0 Сочи

Исход игры
Тамбов
15.9% (26)
Ничья
45.1% (74)
Сочи
39% (64)
Тотал 2.5
Больше
31.88% (51)
Меньше
68.13% (109)
Обе команды забьют
Да
71.25% (114)
Нет
28.75% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.4% (63)
1:2 Сочи
20.7% (34)
0:1 Сочи
15.2% (25)
1:0 Тамбов
7.9% (13)
2:1 Тамбов
6.1% (10)
2:2 Ничья
3% (5)
0:0 Ничья
2.4% (4)
0:2 Сочи
1.8% (3)
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5.90 2.65 1.97
3.75 3.25 2.10
5.30 3.25 1.82

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
5.50 1.13
Букмекер Да Нет
4.00 1.23
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