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Тамбов
 
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Стадион:
Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Панченко Кирилл 1 0.25
2. Чуперка Валерий 1 0.25
3. Карапетян Александр 1 0.25
4. Каплиенко Александр 0 0
5. Карасёв Павел 0 0
6. Кабахидзе Владимир 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 3 (1) 0.75
2. Бурмистров Никита 2 0.5
3. Мевля Миха 1 0.25
4. Миладинович Иван 1 0.25
5. Полоз Дмитрий 1 (1) 0.25
6. Жоаозиньо Рамос 0 0
7. Заика Кирилл 0 0

Карточки

Тамбов
# Игрок      
1. Грицаенко Алексей 0 1
2. Чичерин Никита 1 0
3. Шляков Евгений 1 0
4. Чуперка Валерий 1 0
5. Тетрашвили Гурам 1 0
6. Костюков Михаил 1 0
7. Карапетян Александр 1 0
8. Кабахидзе Владимир 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 2 0
2. Нобоа Кристиан 1 0
3. Полоз Дмитрий 1 0
4. Набиуллин Эльмир 1 0
5. Маргасов Тимофей 1 0
6. Маммана Эмануэль 1 0
7. Бахтияров Акмаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тамбов 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 Сочи 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3)

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: + = -
Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов
ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов
Сочи Последние 20 матчей: + = -
Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи
Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Тамбов 3:0 Сочи Премьер-лига Сочи 1:2 Тамбов Премьер-лига Тамбов 0:3 Сочи ФНЛ - Первый дивизион Сочи 0:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион
Сочи 1:1 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Сочи Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
3. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Динамо Москва Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
5. Ахмат Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Краснодар Заявка 4 2 0 2 5 - 2 6
7. ЦСКА Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Спартак Москва Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Урал Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Уфа Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Арсенал Тула Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Ростов Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Тамбов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Химки Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
16. Ротор Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2020, осталось 2 дня 17 часов 24 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 56
    Тамбов 25% (14)
    X 51.8% (29)
    Сочи 23.2% (13)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Тамбов - Сочи

    Исход игры
    Тамбов
    25% (14)
    Ничья
    51.8% (29)
    Сочи
    23.2% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.14% (18)
    Меньше
    67.86% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (42)
    Нет
    25% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.9% (24)
    1:2 Сочи
    14.3% (8)
    1:0 Тамбов
    14.3% (8)
    2:1 Тамбов
    8.9% (5)
    2:2 Ничья
    7.1% (4)
    0:1 Сочи
    7.1% (4)
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