Тамбов
Позже
Стадион: Spartak Stadion, Tambov
Сочи
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Панченко Кирилл
|1
|0.25
|2.
|Чуперка Валерий
|1
|0.25
|3.
|Карапетян Александр
|1
|0.25
|4.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|5.
|Карасёв Павел
|0
|0
|6.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|3 (1)
|0.75
|2.
|Бурмистров Никита
|2
|0.5
|3.
|Мевля Миха
|1
|0.25
|4.
|Миладинович Иван
|1
|0.25
|5.
|Полоз Дмитрий
|1 (1)
|0.25
|6.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|7.
|Заика Кирилл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грицаенко Алексей
|0
|1
|2.
|Чичерин Никита
|1
|0
|3.
|Шляков Евгений
|1
|0
|4.
|Чуперка Валерий
|1
|0
|5.
|Тетрашвили Гурам
|1
|0
|6.
|Костюков Михаил
|1
|0
|7.
|Карапетян Александр
|1
|0
|8.
|Кабахидзе Владимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|2
|0
|2.
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|3.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|4.
|Набиуллин Эльмир
|1
|0
|5.
|Маргасов Тимофей
|1
|0
|6.
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|7.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тамбов
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|Сочи
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: + = -Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов
ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов
Сочи Последние 20 матчей: + = -Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи
Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 2
|6
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Тамбов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|Ротор
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Прогнозы на матч Тамбов - Сочи
Исход игры
Тамбов
25% (14)
Ничья
51.8% (29)
Сочи
23.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
32.14% (18)
Меньше
67.86% (38)
Обе команды забьют
Да
75% (42)
Нет
25% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (24)
1:2 Сочи
14.3% (8)
1:0 Тамбов
14.3% (8)
2:1 Тамбов
8.9% (5)
2:2 Ничья
7.1% (4)
0:1 Сочи
7.1% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!