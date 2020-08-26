Рубин
Позже
Стадион: Казань Арена
Уфа
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шатов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Тилль ОливьеПолузащитник
-
77 Алиев АзерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бизяк ЛовроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Евсеев Вадим
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.5
|2.
|Макаров Денис
|2
|0.5
|3.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.25
|4.
|Кварацхелия Хвича
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.25
|2.
|Аликин Павел
|1
|0.25
|3.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.25
|4.
|Голубев Артём
|1
|0.25
|5.
|Данченко Олег
|0
|0
|6.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|3
|0
|2.
|Меркулов Михаил
|1
|1
|3.
|Бегич Сильвие
|1
|1
|4.
|Шатов Олег
|1
|0
|5.
|Зуев Александр
|1
|0
|6.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|7.
|Макаров Денис
|1
|0
|8.
|Самошников Илья
|1
|0
|9.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йокич Боян
|2
|0
|2.
|Кротов Вячеслав
|0
|1
|3.
|Аликин Павел
|1
|0
|4.
|Безденежных Игорь
|1
|0
|5.
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|6.
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|7.
|Голубев Артём
|1
|0
|8.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|9.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|0
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|Уфа
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: + = -ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва
Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала
Уфа Последние 20 матчей: + = -Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар
Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа Зенит 0:0 Уфа Краснодар 2:0 Уфа Уфа 4:1 Далянь Ифан ЦСКА Москва 3:0 Уфа Уфа 2:1 Рапперсвиль-Йона Уфа 1:2 Арарат-Армения
Последние игры между собой
Рубин: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 1
Уфа: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Сочи
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 2
|6
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|2 - 4
|6
|10.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Тамбов
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|16.
|Ротор
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Прогнозы на матч Рубин - Уфа
Исход игры
Рубин
77.4% (120)
Ничья
20.6% (32)
Уфа
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
26.67% (40)
Меньше
73.33% (110)
Обе команды забьют
Да
43.33% (65)
Нет
56.67% (85)
Популярный счёт
1:0 Рубин
45.2% (70)
2:1 Рубин
24.5% (38)
1:1 Ничья
16.1% (25)
2:0 Рубин
6.5% (10)
0:0 Ничья
3.2% (5)
1:2 Уфа
1.3% (2)
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