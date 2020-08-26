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Рубин
 
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Уфа
Рубин
Уфа

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игнатьев Иван 2 (2) 0.5
2. Макаров Денис 2 0.5
3. Бакаев Солтмурад 1 0.25
4. Кварацхелия Хвича 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бизяк Ловро 1 (1) 0.25
2. Аликин Павел 1 0.25
3. Кротов Вячеслав 1 0.25
4. Голубев Артём 1 0.25
5. Данченко Олег 0 0
6. Неделчару Ионуц 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 3 0
2. Меркулов Михаил 1 1
3. Бегич Сильвие 1 1
4. Шатов Олег 1 0
5. Зуев Александр 1 0
6. Игнатьев Иван 1 0
7. Макаров Денис 1 0
8. Самошников Илья 1 0
9. Кварацхелия Хвича 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 2 0
2. Кротов Вячеслав 0 1
3. Аликин Павел 1 0
4. Безденежных Игорь 1 0
5. Карп Кэтэлин 1 0
6. Жамалетдинов Тимур 1 0
7. Голубев Артём 1 0
8. Агаларов Гамид 1 0
9. Фольмер Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 0 0 40% (2) 0 20% (1) 40% (2)
 Уфа 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва
Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала
Уфа Последние 20 матчей: + = -
Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар
Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа Зенит 0:0 Уфа Краснодар 2:0 Уфа Уфа 4:1 Далянь Ифан ЦСКА Москва 3:0 Уфа Уфа 2:1 Рапперсвиль-Йона Уфа 1:2 Арарат-Армения

Последние игры между собой

Рубин: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 1
Уфа: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 3
Уфа 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Уфа Премьер-лига Рубин 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Рубин Премьер-лига
Рубин 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Уфа Премьер-лига Уфа 2:3 Рубин Премьер-лига Уфа 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Уфа Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Сочи Заявка 5 3 2 0 9 - 6 11
3. Спартак Москва Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
4. Локомотив Москва Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Динамо Москва Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
6. Ахмат Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Краснодар Заявка 4 2 0 2 5 - 2 6
8. ЦСКА Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Ростов Заявка 4 2 0 2 2 - 4 6
10. Урал Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Арсенал Тула Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Уфа Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Тамбов Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Химки Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
16. Ротор Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2020, осталось 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 155
    Рубин 77.4% (120)
    X 20.6% (32)
    Уфа 1.9% (3)
    Все прогнозы
    3.12 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Уфа
    1.96
    3.35
    4.80
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Рубин - Уфа

    Исход игры
    Рубин
    77.4% (120)
    Ничья
    20.6% (32)
    Уфа
    1.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.67% (40)
    Меньше
    73.33% (110)
    Обе команды забьют
    Да
    43.33% (65)
    Нет
    56.67% (85)
    Популярный счёт
    1:0 Рубин
    45.2% (70)
    2:1 Рубин
    24.5% (38)
    1:1 Ничья
    16.1% (25)
    2:0 Рубин
    6.5% (10)
    0:0 Ничья
    3.2% (5)
    1:2 Уфа
    1.3% (2)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    1.96 3.35 4.80
    1.90 3.15 4.60
    1.90 3.15 4.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.55 1.52
    Букмекер Да Нет
    7.10 1.10
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.16
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