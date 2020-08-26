Полюбому.
Олег Чижиков #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мамаев Павел
|1
|0.2
|2.
|Хасимото Кэнто
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.2
|2.
|Егорычев Андрей
|1
|0.2
|3.
|Бикфалви Эрик
|1 (1)
|0.2
|4.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чернов Евгений
|2
|0
|2.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|3.
|Норманн Матиас
|2
|0
|4.
|Попов Ивелин
|1
|0
|5.
|Байрамян Хорен
|1
|0
|6.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|7.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Емельянов Роман
|1
|1
|2.
|Араторе Марко
|2
|0
|3.
|Помазун Илья
|2
|0
|4.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|5.
|Кулаков Денис
|1
|0
|6.
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|7.
|Рыков Владимир
|1
|0
|8.
|Панюков Андрей
|1
|0
|9.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|10.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|11.
|Мишкич Даниэль
|1
|0
|12.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
|13.
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Урал
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Сочи
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|4.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|ЦСКА Москва
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Ростов
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|10.
|Краснодар
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 3
|6
|11.
|Урал
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|14.
|Тамбов
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|16.
|Ротор
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1