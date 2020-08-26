Чернов выполнил подачу на ближнюю штангу и мяч от Кулакова вылетел за пределы поля.

Кулаков выполнил подачу в центр штрафной "Ростова", где Бавин грудью скинул мяч Бикфалви, но тот подстраивался под удар и упустил сферу за пределы поля.

Чернов нёсся вперёд по левому флангу, мяч от Егорычева покатился за пределы поля и как не старался Рыков в подкате выбить сферу в аут, но не смог уберечь свою команду от углового.

Августиняк протащил мяч до штрафной "Ростова", сыграл направо на Егорычева, который пошёл слишком резко на Чернова и арбитр зафиксировал фол.

Ерёменко катит мяч низом налево Шомуродову, но Рыков в падении успевает выбить сферу из-под ног форварда.

35' Глебов перехватил мяч у соперника, сыграл на Ионова, который пошёл в центр и прострелил на линию вратарской, откуда Рыков выбил сферу за боковую линию.

34' Кулаков сыграл на Егорычева, который делал передачу вперёд по правой бровке, но вышло слишком сильно и мяч вылетел в аут.

33' Ерёменко выполнил из центрального круга вперёд на Байрамяна, который простреливал в центр и мяч от Герасимова вылетел за пределы поля.

32' Бавин завозился с мячом на левой бровке, но его задавил Глебов и сыграл поперёк поля на Байрамяна.

31' Чернов выполнил подачу в штрафную, откуда Рыков выбил сферу на линию штрафной, где с подбора нанёс удар Ерёменко, но вышло намного выше каркаса.

30' Шомуродов подставлял пятку после удара с линии штрафной Норманна, но форвард не дотянулся до мяча, который выкатился за пределы поля.

29' Ерёменко смещается в центр с левого фланга, выполняет подачу в центр, откуда гости снова выносят сферу за пределы штрафной.

28' Осипенко уже не в первый раз ускоряется, доходя до штрафной "Урала", но пас получился вперёд на Кулакова, который выбил мяч обратно игрокам "Ростова".

27' Ерёменко оказывается на левом фланге, получает мяч, выполняет подачу в центр штрафной "Урала", где Помазун на выходе фиксирует сферу.

26' Защитники "Ростова" спокойно перекатывают около своей штрафной площади, не торопятся они выходить в атаку.

25' Шомуродов мчится по левому краю, простреливает в центр штрафной, где Кулаков в падении опережает Байрамяна и выбивает сферу от соперника за пределы поля.

24' Первая вынужденная замена в составе "Урала": Николай Золотов заменил Игоря Калинина.

23' Калинин держится за заднюю поверхность бедра и покидает поле, похоже микро надрыв у него случился. Хоть он и держится за заднюю поверхность бедра, но ходит довольно бодро.

22' Осипенко вновь подключился в атаку, выполнил подачи в штрафную екатеринбуржцев, но гости спокойно выбили сферу в сторону центра поля.

21' Герасимова около центрального круга нарушил правила против Ерёменко.

20' Байрамян перехватил мяч у Бикфалви, сделал разрезающую передачу на Шомуродова, который находился в офсайде.

19' Калинин выполнил подачу на дальний край штрафной, откуда Егорычев скинул мяч в сторону своей половины поля.

18' Августиняк продвинулся вперёд по центру, нанёс удар по воротам и мяч после рикошета от Глебова вылетел за пределы поля.

17' Норманн по отскочившему мячу наносил удар по воротам после прострела с левого фланга и мяч пролетел рядом со штангой!

16' Теперь Норманн делает проникающий пас низом в штрафную "Урала" на Шомуродова, но Рыков ставит ему корпус и даёт выкатиться круглому за пределы поля.

15' Норманн выполнил подачу в штрафную "Урала", откуда гости выбивают игровой снаряд за пределы штрафной.

14' Ионов с правого фланга выполнил подачу в центр вратарской, откуда Кулаков выбивает сферу вдоль ворот за боковую линию.

13' Мишкич в центре поля подтолкнул Глебова, находясь сзади, и арбитр зафиксировал фол.

12' Герасимов сыграл вперёд направо на Бавина, который сыграл в стенку с Кулаковым, но тот отправил сферу в аут.

11' Калинин подключился в атаку, выполнил подачу в штрафную, но мяч пролетел над выпрыгнувшим Егорычевым.

10' Рыков сделал длинную передачу вперёд и, находясь у центральной линии, Глебов перевёл сферу за боковую линию.

9' Козлов сыграл на Ионова, а сам побежал вперёд открываться, но Алексей отдал мяч назад Хаджикадуничу.

8' Осипенко уверенно идёт вперёд, Егорычев сыграл в отборе, после этого отдал мяч на Бавина, который около центральной линии потерял сферу.

7' Ионов с правого фланга прострелил в центр штрафной, где Ерёменко промахнулся мимо мяча при нанесении удара, а затем Норманн сфолил против Августиняка.

6' Осипенко выполнил перевод направо на Ерёменко, который не сумел обработать снаряд и мяч вылетел в аут.

5' Игроки "Урала" в первые пять минут окопались около своей штрафной площади и пока носа не высовывают за центральную линию.

4' Чернов подключился в атаку, прострелил в центр штрафной, где мяч отскочил от Герасимова к Кулакову и тот выбил сферу вперёд.

3' Защитники "Ростова" с первых минут матча взяли игровой снаряд под свой контроль.

2' Козлов выполнил подачу в сторону штрафной "Урала", откуда Кулаков выбил игровой снаряд.