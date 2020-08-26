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Ростов
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Урал
0' 40'
30
Песьяков
Сергей
34
Козлов
Алексей
5
Хаджикадунич
Деннис
55
Осипенко
Максим
28
Чернов
Евгений
17
Норманн
Матиас
15
Глебов
Данил
11
Ионов
Алексей
7
Ерёменко
Роман
19
Байрамян
Хорен
14
Шомуродов
Элдор
1
Помазун
Илья
15
Кулаков
Денис
44
Рыков
Владимир
93
Герасимов
Алексей
13
Калинин
Игорь
19
Мишкич
Даниэль
6
Августиняк
Рафал
5
Егорычев
Андрей
14
Бавин
Юрий
21
Подберёзкин
Вячеслав
10
Бикфалви
Эрик
Ростов
4-2-3-1
Урал
4-2-3-1

Ход матча

24'
 
Золотов Николай
Калинин Игорь

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мамаев Павел 1 0.2
2. Хасимото Кэнто 1 0.2
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Подберёзкин Вячеслав 1 0.2
2. Егорычев Андрей 1 0.2
3. Бикфалви Эрик 1 (1) 0.2
4. Ефремов Дмитрий 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Чернов Евгений 2 0
2. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
3. Норманн Матиас 2 0
4. Попов Ивелин 1 0
5. Байрамян Хорен 1 0
6. Шомуродов Элдор 1 0
7. Хаджикадунич Деннис 1 0
Урал
# Игрок      
1. Емельянов Роман 1 1
2. Араторе Марко 2 0
3. Помазун Илья 2 0
4. Годзюр Ярослав 1 0
5. Кулаков Денис 1 0
6. Бикфалви Эрик 1 0
7. Рыков Владимир 1 0
8. Панюков Андрей 1 0
9. Ароян Вараздат 1 0
10. Подберёзкин Вячеслав 1 0
11. Мишкич Даниэль 1 0
12. Ефремов Дмитрий 1 0
13. Егорычев Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Урал 66.67% (2) 0 0 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: + = -
Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов
Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов
Урал Последние 20 матчей: + = -
Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва
Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал Царско Село 1:0 Урал

Последние игры между собой

Ростов: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 1
Урал: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 8
Ростов 0:0 Урал Премьер-лига Урал 2:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Ростов Премьер-лига
Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Ростов Премьер-лига Урал 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Урал Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Ростов Премьер-лига Урал 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Урал Премьер-лига Ростов 3:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 1:1 Ростов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
2. Спартак Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3. Сочи Заявка 5 3 2 0 9 - 6 11
4. Ахмат Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
5. ЦСКА Москва 1:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
6. Динамо Москва 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 2 8
7. Локомотив Москва Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Рубин Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9. Ростов 0:0 Заявка 5 2 1 2 2 - 4 7
10. Краснодар 0:1 Заявка 5 2 0 3 5 - 3 6
11. Урал 0:0 Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
12. Арсенал Тула Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
14. Тамбов Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Химки Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
16. Ротор Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
  • Первый тайм
  • 40'
    Ерёменко катит мяч низом налево Шомуродову, но Рыков в падении успевает выбить сферу из-под ног форварда.
  • Фол, нарушение
    39'
    Августиняк протащил мяч до штрафной "Ростова", сыграл направо на Егорычева, который пошёл слишком резко на Чернова и арбитр зафиксировал фол.
  • 38'
    Чернов нёсся вперёд по левому флангу, мяч от Егорычева покатился за пределы поля и как не старался Рыков в подкате выбить сферу в аут, но не смог уберечь свою команду от углового.
  • 37'
    Кулаков выполнил подачу в центр штрафной "Ростова", где Бавин грудью скинул мяч Бикфалви, но тот подстраивался под удар и упустил сферу за пределы поля.
  • Угловой
    36'
    Чернов выполнил подачу на ближнюю штангу и мяч от Кулакова вылетел за пределы поля.
  • 35'
    Глебов перехватил мяч у соперника, сыграл на Ионова, который пошёл в центр и прострелил на линию вратарской, откуда Рыков выбил сферу за боковую линию.
  • 34'
    Кулаков сыграл на Егорычева, который делал передачу вперёд по правой бровке, но вышло слишком сильно и мяч вылетел в аут.
  • 33'
    Ерёменко выполнил из центрального круга вперёд на Байрамяна, который простреливал в центр и мяч от Герасимова вылетел за пределы поля.
  • 32'
    Бавин завозился с мячом на левой бровке, но его задавил Глебов и сыграл поперёк поля на Байрамяна.
  • 31'
    Чернов выполнил подачу в штрафную, откуда Рыков выбил сферу на линию штрафной, где с подбора нанёс удар Ерёменко, но вышло намного выше каркаса.
  • 30'
    Шомуродов подставлял пятку после удара с линии штрафной Норманна, но форвард не дотянулся до мяча, который выкатился за пределы поля.
  • 29'
    Ерёменко смещается в центр с левого фланга, выполняет подачу в центр, откуда гости снова выносят сферу за пределы штрафной.
  • 28'
    Осипенко уже не в первый раз ускоряется, доходя до штрафной "Урала", но пас получился вперёд на Кулакова, который выбил мяч обратно игрокам "Ростова".
  • 27'
    Ерёменко оказывается на левом фланге, получает мяч, выполняет подачу в центр штрафной "Урала", где Помазун на выходе фиксирует сферу.
  • 26'
    Защитники "Ростова" спокойно перекатывают около своей штрафной площади, не торопятся они выходить в атаку.
  • 25'
    Шомуродов мчится по левому краю, простреливает в центр штрафной, где Кулаков в падении опережает Байрамяна и выбивает сферу от соперника за пределы поля.
  • Замена
    24'
    Первая вынужденная замена в составе "Урала": Николай Золотов заменил Игоря Калинина.
  • Травма, повреждение
    23'
    Калинин держится за заднюю поверхность бедра и покидает поле, похоже микро надрыв у него случился. Хоть он и держится за заднюю поверхность бедра, но ходит довольно бодро.
  • 22'
    Осипенко вновь подключился в атаку, выполнил подачи в штрафную екатеринбуржцев, но гости спокойно выбили сферу в сторону центра поля.
  • Фол, нарушение
    21'
    Герасимова около центрального круга нарушил правила против Ерёменко.
  • Офсайд
    20'
    Байрамян перехватил мяч у Бикфалви, сделал разрезающую передачу на Шомуродова, который находился в офсайде.
  • Угловой
    19'
    Калинин выполнил подачу на дальний край штрафной, откуда Егорычев скинул мяч в сторону своей половины поля.
  • 18'
    Августиняк продвинулся вперёд по центру, нанёс удар по воротам и мяч после рикошета от Глебова вылетел за пределы поля.
  • 17'
    Норманн по отскочившему мячу наносил удар по воротам после прострела с левого фланга и мяч пролетел рядом со штангой!
  • 16'
    Теперь Норманн делает проникающий пас низом в штрафную "Урала" на Шомуродова, но Рыков ставит ему корпус и даёт выкатиться круглому за пределы поля.
  • 15'
    Норманн выполнил подачу в штрафную "Урала", откуда гости выбивают игровой снаряд за пределы штрафной.
  • 14'
    Ионов с правого фланга выполнил подачу в центр вратарской, откуда Кулаков выбивает сферу вдоль ворот за боковую линию.
  • Фол, нарушение
    13'
    Мишкич в центре поля подтолкнул Глебова, находясь сзади, и арбитр зафиксировал фол.
  • 12'
    Герасимов сыграл вперёд направо на Бавина, который сыграл в стенку с Кулаковым, но тот отправил сферу в аут.
  • 11'
    Калинин подключился в атаку, выполнил подачу в штрафную, но мяч пролетел над выпрыгнувшим Егорычевым.
  • 10'
    Рыков сделал длинную передачу вперёд и, находясь у центральной линии, Глебов перевёл сферу за боковую линию.
  • 9'
    Козлов сыграл на Ионова, а сам побежал вперёд открываться, но Алексей отдал мяч назад Хаджикадуничу.
  • 8'
    Осипенко уверенно идёт вперёд, Егорычев сыграл в отборе, после этого отдал мяч на Бавина, который около центральной линии потерял сферу.
  • 7'
    Ионов с правого фланга прострелил в центр штрафной, где Ерёменко промахнулся мимо мяча при нанесении удара, а затем Норманн сфолил против Августиняка.
  • 6'
    Осипенко выполнил перевод направо на Ерёменко, который не сумел обработать снаряд и мяч вылетел в аут.
  • 5'
    Игроки "Урала" в первые пять минут окопались около своей штрафной площади и пока носа не высовывают за центральную линию.
  • 4'
    Чернов подключился в атаку, прострелил в центр штрафной, где мяч отскочил от Герасимова к Кулакову и тот выбил сферу вперёд.
  • 3'
    Защитники "Ростова" с первых минут матча взяли игровой снаряд под свой контроль.
  • 2'
    Козлов выполнил подачу в сторону штрафной "Урала", откуда Кулаков выбил игровой снаряд.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rostov Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Ростов 0:0 Урал

Исход игры
Ростов
87% (140)
Ничья
9.9% (16)
Урал
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
36.54% (57)
Меньше
63.46% (99)
Обе команды забьют
Да
42.31% (66)
Нет
57.69% (90)
Популярный счёт
1:0 Ростов
36.6% (59)
2:1 Ростов
31.1% (50)
2:0 Ростов
15.5% (25)
1:1 Ничья
7.5% (12)
0:0 Ничья
1.9% (3)
1:2 Урал
1.2% (2)
3:0 Ростов
1.2% (2)
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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3.00 1.38
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
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