Ростов
Позже
Стадион: Ростов Арена
Урал
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мамаев Павел
|1
|0.25
|2.
|Хасимото Кэнто
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.25
|2.
|Егорычев Андрей
|1
|0.25
|3.
|Бикфалви Эрик
|1 (1)
|0.25
|4.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чернов Евгений
|2
|0
|2.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|3.
|Норманн Матиас
|2
|0
|4.
|Попов Ивелин
|1
|0
|5.
|Байрамян Хорен
|1
|0
|6.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|7.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Емельянов Роман
|1
|1
|2.
|Араторе Марко
|2
|0
|3.
|Помазун Илья
|2
|0
|4.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|5.
|Кулаков Денис
|1
|0
|6.
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|7.
|Рыков Владимир
|1
|0
|8.
|Панюков Андрей
|1
|0
|9.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|10.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|11.
|Мишкич Даниэль
|1
|0
|12.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
|13.
|Егорычев Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Урал
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +6 =6 -8Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов
Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов
Урал Последние 20 матчей: +5 =6 -9Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва
Последние игры между собой
Ростов: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 1
Урал: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 8
Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Ростов Премьер-лига Урал 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Урал Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Ростов Премьер-лига Урал 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Урал Премьер-лига Ростов 3:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 1:1 Ростов ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 2
|6
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|2 - 4
|6
|10.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Тамбов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|Ротор
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Прогнозы на матч Ростов - Урал
Исход игры
Ростов
87.9% (51)
Ничья
10.3% (6)
Урал
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.66% (23)
Меньше
60.34% (35)
Обе команды забьют
Да
43.1% (25)
Нет
56.9% (33)
Популярный счёт
2:1 Ростов
36.2% (21)
1:0 Ростов
29.3% (17)
2:0 Ростов
20.7% (12)
1:1 Ничья
6.9% (4)
0:0 Ничья
3.4% (2)
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