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Ростов
 
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Стадион:
Урал

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мамаев Павел 1 0.25
2. Хасимото Кэнто 1 0.25
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Подберёзкин Вячеслав 1 0.25
2. Егорычев Андрей 1 0.25
3. Бикфалви Эрик 1 (1) 0.25
4. Ефремов Дмитрий 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Чернов Евгений 2 0
2. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
3. Норманн Матиас 2 0
4. Попов Ивелин 1 0
5. Байрамян Хорен 1 0
6. Шомуродов Элдор 1 0
7. Хаджикадунич Деннис 1 0
Урал
# Игрок      
1. Емельянов Роман 1 1
2. Араторе Марко 2 0
3. Помазун Илья 2 0
4. Годзюр Ярослав 1 0
5. Кулаков Денис 1 0
6. Бикфалви Эрик 1 0
7. Рыков Владимир 1 0
8. Панюков Андрей 1 0
9. Ароян Вараздат 1 0
10. Подберёзкин Вячеслав 1 0
11. Мишкич Даниэль 1 0
12. Ефремов Дмитрий 1 0
13. Егорычев Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Урал 66.67% (2) 0 0 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов
Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов
Урал Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва
Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал Царско Село 1:0 Урал

Последние игры между собой

Ростов: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 1
Урал: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 8
Ростов 0:0 Урал Премьер-лига Урал 2:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Ростов Премьер-лига
Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Ростов Премьер-лига Урал 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Урал Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Ростов Премьер-лига Урал 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Урал Премьер-лига Ростов 3:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 1:1 Ростов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Спартак Москва Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Сочи Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Локомотив Москва Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Динамо Москва Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
6. Ахмат Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Краснодар Заявка 4 2 0 2 5 - 2 6
8. ЦСКА Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Ростов Заявка 4 2 0 2 2 - 4 6
10. Урал Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Арсенал Тула Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Уфа Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Тамбов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Химки Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
16. Ротор Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2020, осталось 2 дня 17 часов 5 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 58
    Ростов 87.9% (51)
    X 10.3% (6)
    Урал 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Урал
    1.83
    3.60
    4.70
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Ростов - Урал

    Исход игры
    Ростов
    87.9% (51)
    Ничья
    10.3% (6)
    Урал
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.66% (23)
    Меньше
    60.34% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    43.1% (25)
    Нет
    56.9% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    36.2% (21)
    1:0 Ростов
    29.3% (17)
    2:0 Ростов
    20.7% (12)
    1:1 Ничья
    6.9% (4)
    0:0 Ничья
    3.4% (2)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    1.83 3.60 4.70
    1.83 3.40 4.70
    1.83 3.40 4.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.96 1.85
    Букмекер Да Нет
    5.30 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.27
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