Локомотив Москва
Позже
Стадион: РЖД Арена
Ахмат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
84 Лысов МихаилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Эдер ЛопешНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
60 Савин АндрейВратарь
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
76 Мухин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Исмаэл СилваПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Роши ОдисеПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Алексей
|2
|0.5
|2.
|Смолов Фёдор
|1
|0.25
|3.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.25
|4.
|Мурило Серкейра
|1
|0.25
|5.
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|6.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ильин Владимир
|2 (1)
|0.5
|2.
|Роши Одисе
|2
|0.5
|3.
|Тимофеев Артём
|1
|0.25
|4.
|Иванов Олег
|0
|0
|5.
|Бериша Бернард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|2.
|Рыбус Мацей
|2
|0
|3.
|Гилерме Маринато
|2
|0
|4.
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|5.
|Чорлука Ведран
|1
|0
|6.
|Крыховяк Гжегож
|1
|0
|7.
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|8.
|Магкеев Станислав
|1
|0
|9.
|Иосифов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ненахов Максим
|2
|1
|2.
|Исмаэл Силва
|3
|0
|3.
|Семёнов Андрей
|2
|0
|4.
|Роши Одисе
|2
|0
|5.
|Бериша Бернард
|2
|0
|6.
|Нижич Зоран
|1
|0
|7.
|Тимофеев Артём
|1
|0
|8.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|9.
|Швец Антон
|1
|0
|10.
|Понсе Андрес
|1
|0
|11.
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|12.
|Харин Евгений
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|Ахмат
|0
|0
|0
|40% (2)
|60% (3)
|0
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва
Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва
Ахмат Последние 20 матчей: + = -Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат
Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Ахмат: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Локомотив Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:1 Локомотив Москва Кубок Ахмат 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 0:4 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:0 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Сочи
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 2
|6
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|2 - 4
|6
|10.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Тамбов
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|16.
|Ротор
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ахмат
Исход игры
Локомотив Москва
87.3% (137)
Ничья
10.8% (17)
Ахмат
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
26.8% (41)
Меньше
73.2% (112)
Обе команды забьют
Да
35.29% (54)
Нет
64.71% (99)
Популярный счёт
2:0 Локомотив Москва
33.1% (52)
1:0 Локомотив Москва
27.4% (43)
2:1 Локомотив Москва
20.4% (32)
1:1 Ничья
10.2% (16)
3:1 Локомотив Москва
1.9% (3)
3:0 Локомотив Москва
1.9% (3)
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