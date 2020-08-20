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Локомотив Москва
 
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Стадион:
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Алексей 2 0.5
2. Смолов Фёдор 1 0.25
3. Баринов Дмитрий 1 0.25
4. Мурило Серкейра 1 0.25
5. Рыбчинский Дмитрий 0 0
6. Живоглядов Дмитрий 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ильин Владимир 2 (1) 0.5
2. Роши Одисе 2 0.5
3. Тимофеев Артём 1 0.25
4. Иванов Олег 0 0
5. Бериша Бернард 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Баринов Дмитрий 3 0
2. Рыбус Мацей 2 0
3. Гилерме Маринато 2 0
4. Рыбчинский Дмитрий 2 0
5. Чорлука Ведран 1 0
6. Крыховяк Гжегож 1 0
7. Живоглядов Дмитрий 1 0
8. Магкеев Станислав 1 0
9. Иосифов Никита 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Ненахов Максим 2 1
2. Исмаэл Силва 3 0
3. Семёнов Андрей 2 0
4. Роши Одисе 2 0
5. Бериша Бернард 2 0
6. Нижич Зоран 1 0
7. Тимофеев Артём 1 0
8. Кадыров Абубакар 1 0
9. Швец Антон 1 0
10. Понсе Андрес 1 0
11. Богосавац Мирослав 1 0
12. Харин Евгений 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0 0 20% (1)
 Ахмат 0 0 0 40% (2) 60% (3) 0

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва
Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва
Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат
Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Ахмат: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Локомотив Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Ахмат Премьер-лига
Локомотив Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:1 Локомотив Москва Кубок Ахмат 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 0:4 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:0 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Спартак Москва Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Сочи Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Локомотив Москва Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Динамо Москва Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
6. Ахмат Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Краснодар Заявка 4 2 0 2 5 - 2 6
8. ЦСКА Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Ростов Заявка 4 2 0 2 2 - 4 6
10. Урал Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Арсенал Тула Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Уфа Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Тамбов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Химки Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
16. Ротор Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2020, осталось 2 дня 15 часов 5 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 60
    Локомотив Москва 90% (54)
    X 10% (6)
    Ахмат 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Ахмат
    1.80
    3.90
    4.80
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ахмат

    Исход игры
    Локомотив Москва
    90% (54)
    Ничья
    10% (6)
    Ахмат
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (15)
    Меньше
    75% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    30% (18)
    Нет
    70% (42)
    Популярный счёт
    2:0 Локомотив Москва
    45% (27)
    1:0 Локомотив Москва
    21.7% (13)
    2:1 Локомотив Москва
    20% (12)
    1:1 Ничья
    8.3% (5)
    3:0 Локомотив Москва
    3.3% (2)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    1.80 3.75 4.70
    1.70 3.90 4.80
    1.70 3.90 4.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.01 1.80
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.27
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