Фомин довольно жёстко выставил ногу на ходу Малкома, в итоге завалил оппонента на газон. Мяч стоит недалеко от правого угла штрафной площади. Прямой удар будет?

Малком мимо мяча пробежал, в итоге по воротам пробил Дуглас Сантос, но попал в стенку, а точнее - Филипп в прыжке головой отбил мяч.

Шиманьски неплохо вышел на ударную позицию, накрутив Оздоева перед штрафной площадью, но вот удар получился не таким опасным, справился Кержаков.

Неплохая подача с правого фланга к воротам "Зенита", Кержаков на выходе сначала подцепил мяч, а вторым касанием забрал его в руки.

Спокойно Семак наблюдает за происходящим, руки в карманах у наставника "Зенита". Хотелось бы нам, конечно, поострее игру посмотреть. Ждём, вдруг повезёт!

21' Караваев справа навесил в штрафную площадь "Динамо", Дзюба проиграл верховую борьбу Шуничу. Мяч от владений Шунина выбит.

20' Чувствует "Динамо" нехватку владения мячом, периодически включает прессинг, но "Зенит" справляется с ним.

19' В быструю атаку перешёл "Зенит", пошёл заброс налево на Мостового, успел на опережение сыграть Ордец, выбил мяч в аут.

18' Разыграли угловой на левом фланге игроки "Зенита", Караваев в итоге навесил в штрафную площадь, но выбивает мяч игрок "Динамо".

17' Да, неприятный эпизод, но игра продолжается. Не скажу, что темп игры очень высокий у нас, "Зенит" постепенно налаживает своё преимущество по владению мячом.

15' Со слезами на глазах на носилках Дриусси покидает пределы поля. Быть может, почувствовал аргентинец, что там всё серьёзно с коленом. Пожелаем ему крепкого здоровья. Мостовой появился на поле.

14' Носилки появились на поле, всё серьёзно у Дриусси, судя по всему. Андрей Мостовой в срочном порядке готовится выйти на поле, получает последние наставления от Тимощука.

13' Вернулся в игру Азмун, зато Дриусси показывает, что ему нужна замена. Накрыли удар аргентинца из пределов штрафной площади, после чего продолжилась контактная борьба. За колено держится игрок "Зенита".

12' Азмуну потребовалась помощь врачей, держится иранский форвард за голову. Столкнулся он с оппонентом в борьбе за верховой мяч.

11' Неплохой угловой получился! После подачи с левого фланга мяч выбил Оздоев, и тот отскочил на Каборе, который с лёта неплохо добавил с подступов к штрафной, правда угодил в своего же игрока. Кажется, это Ордец был.

10' Каборе выполнил длинную передачу в штрафную площадь "Зенита", а там Караваев слегка поспешил, головой выбил мяч на угловой. Никто не мешал защитнику, и он извинился за свою спешку перед партнёрами.

9' Скопинцев открывался на левом фланге под передачу на ход, но Караваев успел сыграть на перехвате, выбив мяч в аут.

8' Угловой у ворот "Динамо". Дуглас Сантос навесил от правого флажка в гущу игроков в штрафной площади, Шунин из ворот вышел и рукой отбил мяч за её пределы.

7' Пока без опасных моментов у нас обходится, "Зенит" постепенно начинает осваиваться на чужой половине поля.

6' Дзюба сделал передачу в штрафную площадь соперника на ход Азмуну, но Ордец поставил спину, позволив Шунину забрать мяч в руки.

4' Скопинцев неплохо навесил с левого фланга в штрафную площадь "Зенита", Ракицкий успел сыграть на перехвате. А ведь Паршивлюк был рядом.

3' Кирилл Новиков уже властно прогуливается вдоль линии поля, активно указывает своим подопечным, как надо играть. В трёх центральных защитников будет сегодня действовать "Динамо".

2' "Динамо" старается активно начать поединок, и Каборе уже нанёс удар с дальней дистанции. Не попал пока в створ.