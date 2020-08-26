  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Динамо Москва
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Зенит
0' 28'
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
44
Шунич
Тони
24
Евгеньев
Роман
18
Ордец
Иван
7
Скопинцев
Дмитрий
53
Шиманьски
Себастиан
5
Филипп
Максимилиан
77
Каборе
Шарль
74
Фомин
Даниил
10
Игбун
Сильвестр
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
6
Ловрен
Деян
44
Ракицкий
Ярослав
3
Дуглас
Сантос
8
Малком
Филипе
5
Барриос
Вилмар
27
Оздоев
Магомед
11
Дриусси
Себастьян
22
Дзюба
Артём
7
Азмун
Сердар
Динамо Москва
5-4-1
Зенит
4-4-2

Ход матча

15'
 
Мостовой Андрей
Дриусси Себастьян

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игбун Сильвестр 1 0.2
2. Комличенко Николай 1 0.2
3. Нжи Клинтон Муа 1 0.2
4. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.2
5. Шиманьски Себастиан 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Азмун Сердар 4 0.8
2. Дзюба Артём 1 0.2
3. Ерохин Александр 1 0.2
4. Дуглас Сантос 1 0.2
5. Дриусси Себастьян 1 0.2
6. Ловрен Деян 1 0.2
7. Малком Филипе 1 0.2
8. Караваев Вячеслав 0 0
9. Мостовой Андрей 0 0
10. Круговой Данил 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 2 0
2. Нжи Клинтон Муа 2 0
3. Каборе Шарль 1 0
4. Игбун Сильвестр 1 0
5. Фомин Даниил 1 0
6. Филипп Максимилиан 1 0
7. Грулёв Вячеслав 1 0
8. Моро Никола 1 0
9. Евгеньев Роман 1 0
10. Слепов Сергей 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Ракицкий Ярослав 1 1
2. Азмун Сердар 2 0
3. Караваев Вячеслав 1 0
4. Барриос Вилмар 1 0
5. Дриусси Себастьян 1 0
6. Малком Филипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 0 0 75% (3) 25% (1) 0 0
 Зенит 0 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 20% (2)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва
Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи
Зенит Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит
Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Зенит: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Зенит 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Зенит Премьер-лига
Зенит 5:0 Динамо Москва Товарищеские матчи Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Зенит Премьер-лига Динамо Москва 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 2:4 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 0:1 Динамо Москва Кубок Динамо Москва 1:5 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
2. Спартак Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3. Сочи Заявка 5 3 2 0 9 - 6 11
4. Ахмат Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
5. ЦСКА Москва 1:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
6. Динамо Москва 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 2 8
7. Локомотив Москва Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Рубин Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9. Ростов 0:0 Заявка 5 2 1 2 2 - 4 7
10. Краснодар 0:1 Заявка 5 2 0 3 5 - 3 6
11. Урал 0:0 Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
12. Арсенал Тула Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
14. Тамбов Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Химки Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
16. Ротор Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
  • Первый тайм
  • 28'
    Спокойно Семак наблюдает за происходящим, руки в карманах у наставника "Зенита". Хотелось бы нам, конечно, поострее игру посмотреть. Ждём, вдруг повезёт!
  • 26'
    Неплохая подача с правого фланга к воротам "Зенита", Кержаков на выходе сначала подцепил мяч, а вторым касанием забрал его в руки.
  • 25'
    Шиманьски неплохо вышел на ударную позицию, накрутив Оздоева перед штрафной площадью, но вот удар получился не таким опасным, справился Кержаков.
  • 23'
    Малком мимо мяча пробежал, в итоге по воротам пробил Дуглас Сантос, но попал в стенку, а точнее - Филипп в прыжке головой отбил мяч.
  • Фол, нарушение
    22'
    Фомин довольно жёстко выставил ногу на ходу Малкома, в итоге завалил оппонента на газон. Мяч стоит недалеко от правого угла штрафной площади. Прямой удар будет?
  • 21'
    Караваев справа навесил в штрафную площадь "Динамо", Дзюба проиграл верховую борьбу Шуничу. Мяч от владений Шунина выбит.
  • 20'
    Чувствует "Динамо" нехватку владения мячом, периодически включает прессинг, но "Зенит" справляется с ним.
  • 19'
    В быструю атаку перешёл "Зенит", пошёл заброс налево на Мостового, успел на опережение сыграть Ордец, выбил мяч в аут.
  • Угловой
    18'
    Разыграли угловой на левом фланге игроки "Зенита", Караваев в итоге навесил в штрафную площадь, но выбивает мяч игрок "Динамо".
  • 17'
    Да, неприятный эпизод, но игра продолжается. Не скажу, что темп игры очень высокий у нас, "Зенит" постепенно налаживает своё преимущество по владению мячом.
  • Замена
    15'
    Со слезами на глазах на носилках Дриусси покидает пределы поля. Быть может, почувствовал аргентинец, что там всё серьёзно с коленом. Пожелаем ему крепкого здоровья. Мостовой появился на поле.
  • 14'
    Носилки появились на поле, всё серьёзно у Дриусси, судя по всему. Андрей Мостовой в срочном порядке готовится выйти на поле, получает последние наставления от Тимощука.
  • Травма, повреждение
    13'
    Вернулся в игру Азмун, зато Дриусси показывает, что ему нужна замена. Накрыли удар аргентинца из пределов штрафной площади, после чего продолжилась контактная борьба. За колено держится игрок "Зенита".
  • 12'
    Азмуну потребовалась помощь врачей, держится иранский форвард за голову. Столкнулся он с оппонентом в борьбе за верховой мяч.
  • Угловой
    11'
    Неплохой угловой получился! После подачи с левого фланга мяч выбил Оздоев, и тот отскочил на Каборе, который с лёта неплохо добавил с подступов к штрафной, правда угодил в своего же игрока. Кажется, это Ордец был.
  • 10'
    Каборе выполнил длинную передачу в штрафную площадь "Зенита", а там Караваев слегка поспешил, головой выбил мяч на угловой. Никто не мешал защитнику, и он извинился за свою спешку перед партнёрами.
  • 9'
    Скопинцев открывался на левом фланге под передачу на ход, но Караваев успел сыграть на перехвате, выбив мяч в аут.
  • Угловой
    8'
    Угловой у ворот "Динамо". Дуглас Сантос навесил от правого флажка в гущу игроков в штрафной площади, Шунин из ворот вышел и рукой отбил мяч за её пределы.
  • 7'
    Пока без опасных моментов у нас обходится, "Зенит" постепенно начинает осваиваться на чужой половине поля.
  • 6'
    Дзюба сделал передачу в штрафную площадь соперника на ход Азмуну, но Ордец поставил спину, позволив Шунину забрать мяч в руки.
  • 4'
    Скопинцев неплохо навесил с левого фланга в штрафную площадь "Зенита", Ракицкий успел сыграть на перехвате. А ведь Паршивлюк был рядом.
  • 3'
    Кирилл Новиков уже властно прогуливается вдоль линии поля, активно указывает своим подопечным, как надо играть. В трёх центральных защитников будет сегодня действовать "Динамо".
  • 2'
    "Динамо" старается активно начать поединок, и Каборе уже нанёс удар с дальней дистанции. Не попал пока в створ.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты "Динамо". В белых майках, синих трусах будет играть московская команда, а "Зенит" в традиционной бирюзовой форме.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VTB Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Зенит

Исход игры
Динамо Москва
4.9% (8)
Ничья
14% (23)
Зенит
81.1% (133)
Тотал 2.5
Больше
58.13% (93)
Меньше
41.88% (67)
Обе команды забьют
Да
69.38% (111)
Нет
30.63% (49)
Популярный счёт
1:2 Зенит
42.1% (69)
0:2 Зенит
17.1% (28)
0:1 Зенит
11.6% (19)
1:1 Ничья
11% (18)
1:3 Зенит
7.3% (12)
2:1 Динамо Москва
3.7% (6)
2:2 Ничья
3% (5)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Динамо Москва 0:0 Зенит онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Победитель

Букмекер 1 X 2
4.50 3.30 1.90
5.60 3.75 1.65
5.60 3.75 1.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.68
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.85 1.25
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный