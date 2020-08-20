Динамо Москва
Позже
Стадион: ВТБ Арена
Зенит
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.25
|2.
|Комличенко Николай
|1
|0.25
|3.
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.25
|4.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.25
|5.
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Азмун Сердар
|4
|1
|2.
|Дзюба Артём
|1
|0.25
|3.
|Ерохин Александр
|1
|0.25
|4.
|Дуглас Сантос
|1
|0.25
|5.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.25
|6.
|Ловрен Деян
|1
|0.25
|7.
|Малком Филипе
|1
|0.25
|8.
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|9.
|Мостовой Андрей
|0
|0
|10.
|Круговой Данил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|2.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0
|3.
|Каборе Шарль
|1
|0
|4.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|5.
|Фомин Даниил
|1
|0
|6.
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|7.
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|8.
|Моро Никола
|1
|0
|9.
|Евгеньев Роман
|1
|0
|10.
|Слепов Сергей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ракицкий Ярослав
|1
|1
|2.
|Азмун Сердар
|2
|0
|3.
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|4.
|Барриос Вилмар
|1
|0
|5.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|6.
|Малком Филипе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|0
|0
|75% (3)
|25% (1)
|0
|0
|Зенит
|0
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: +8 =5 -7Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва
Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи
Зенит Последние 20 матчей: +16 =3 -1Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит
Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Зенит: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Зенит 5:0 Динамо Москва Товарищеские матчи Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Зенит Премьер-лига Динамо Москва 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 2:4 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 0:1 Динамо Москва Кубок Динамо Москва 1:5 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Зенит Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 2
|6
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|2 - 4
|6
|10.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Тамбов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|Ротор
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Прогнозы на матч Динамо Москва - Зенит
Исход игры
Динамо Москва
3.4% (2)
Ничья
23.7% (14)
Зенит
72.9% (43)
Тотал 2.5
Больше
62.71% (37)
Меньше
37.29% (22)
Обе команды забьют
Да
83.05% (49)
Нет
16.95% (10)
Популярный счёт
1:2 Зенит
47.5% (28)
1:1 Ничья
20.3% (12)
0:2 Зенит
10.2% (6)
1:3 Зенит
8.5% (5)
0:1 Зенит
5.1% (3)
2:2 Ничья
3.4% (2)
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