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Динамо Москва
 
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Стадион:
Зенит

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игбун Сильвестр 1 0.25
2. Комличенко Николай 1 0.25
3. Нжи Клинтон Муа 1 0.25
4. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.25
5. Шиманьски Себастиан 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Азмун Сердар 4 1
2. Дзюба Артём 1 0.25
3. Ерохин Александр 1 0.25
4. Дуглас Сантос 1 0.25
5. Дриусси Себастьян 1 0.25
6. Ловрен Деян 1 0.25
7. Малком Филипе 1 0.25
8. Караваев Вячеслав 0 0
9. Мостовой Андрей 0 0
10. Круговой Данил 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 2 0
2. Нжи Клинтон Муа 2 0
3. Каборе Шарль 1 0
4. Игбун Сильвестр 1 0
5. Фомин Даниил 1 0
6. Филипп Максимилиан 1 0
7. Грулёв Вячеслав 1 0
8. Моро Никола 1 0
9. Евгеньев Роман 1 0
10. Слепов Сергей 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Ракицкий Ярослав 1 1
2. Азмун Сердар 2 0
3. Караваев Вячеслав 1 0
4. Барриос Вилмар 1 0
5. Дриусси Себастьян 1 0
6. Малком Филипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 0 0 75% (3) 25% (1) 0 0
 Зенит 0 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 20% (2)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва
Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи
Зенит Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит
Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Зенит: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Зенит 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Зенит Премьер-лига
Зенит 5:0 Динамо Москва Товарищеские матчи Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Зенит Премьер-лига Динамо Москва 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 2:4 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 0:1 Динамо Москва Кубок Динамо Москва 1:5 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Спартак Москва Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Сочи Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Локомотив Москва Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Динамо Москва Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
6. Ахмат Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Краснодар Заявка 4 2 0 2 5 - 2 6
8. ЦСКА Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Ростов Заявка 4 2 0 2 2 - 4 6
10. Урал Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Арсенал Тула Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Уфа Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Тамбов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Химки Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
16. Ротор Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2020, осталось 2 дня 17 часов 20 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 59
    Динамо Москва 3.4% (2)
    X 23.7% (14)
    Зенит 72.9% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Зенит
    4.40
    3.45
    1.98
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Динамо Москва - Зенит

    Исход игры
    Динамо Москва
    3.4% (2)
    Ничья
    23.7% (14)
    Зенит
    72.9% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.71% (37)
    Меньше
    37.29% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    83.05% (49)
    Нет
    16.95% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    47.5% (28)
    1:1 Ничья
    20.3% (12)
    0:2 Зенит
    10.2% (6)
    1:3 Зенит
    8.5% (5)
    0:1 Зенит
    5.1% (3)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    4.10 3.45 1.98
    4.40 3.35 1.90
    4.40 3.35 1.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.80 2.01
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.31
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