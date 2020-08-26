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Ротор
 
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Стадион:
Спартак Москва
Ротор
Спартак Москва

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Серченков Сергей 1 0.25
2. Муллин Камиль 1 0.25
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 3 (1) 0.75
2. Соболев Александр Сергеевич 2 0.5
3. Понсе Эсекель 2 0.5
4. Зобнин Роман 0 0
5. Бакаев Зелимхан 0 0
6. Крал Алекс 0 0
7. Умяров Наиль 0 0

Карточки

Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 2 1
2. Кожемякин Олег 2 0
3. Степанов Данил 2 0
4. Султонов Мухаммад 1 0
5. Муллин Камиль 1 0
6. Пискунов Антон 1 0
7. Жигулёв Илья 1 0
8. Макаров Сергей 1 0
9. Серченков Сергей 1 0
10. Микелтадзе Бека 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Крал Алекс 2 0
2. Умяров Наиль 2 0
3. Зобнин Роман 1 0
4. Ларссон Джордан 1 0
5. Максименко Александр 1 0
6. Гапонов Илья 1 0
7. Соболев Александр Сергеевич 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ротор 0 0 0 100% (2) 0 0
 Спартак Москва 28.57% (2) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: + = -
Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит
ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва Ротор 1:2 Енисей Россия (до 20 лет) 2:2 Ротор Ротор 2:2 КАМАЗ Ротор 2:0 Томь Ротор 0:0 Краснодар-2
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи
Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан

Последние игры между собой

Ротор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Спартак Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Спартак Москва 2:0 Ротор Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Сочи Заявка 5 3 2 0 9 - 6 11
3. Спартак Москва Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
4. Локомотив Москва Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Динамо Москва Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
6. Ахмат Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Краснодар Заявка 4 2 0 2 5 - 2 6
8. ЦСКА Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Ростов Заявка 4 2 0 2 2 - 4 6
10. Урал Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Арсенал Тула Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Уфа Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Тамбов Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Химки Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
16. Ротор Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2020, осталось 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 161
    Ротор 5.6% (9)
    X 5.6% (9)
    Спартак Москва 88.8% (143)
    Все прогнозы
    1.63 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Спартак Москва
    6.50
    4.10
    1.60
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Ротор - Спартак Москва

    Исход игры
    Ротор
    5.6% (9)
    Ничья
    5.6% (9)
    Спартак Москва
    88.9% (144)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.41% (76)
    Меньше
    51.59% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    48.41% (76)
    Нет
    51.59% (81)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    30.9% (50)
    0:2 Спартак Москва
    27.8% (45)
    0:1 Спартак Москва
    14.2% (23)
    1:3 Спартак Москва
    8.6% (14)
    0:3 Спартак Москва
    4.3% (7)
    1:1 Ничья
    4.3% (7)
    1:0 Ротор
    3.1% (5)
    2:1 Ротор
    1.9% (3)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    6.10 4.10 1.58
    6.50 3.80 1.60
    6.50 3.80 1.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.10 1.74
    Букмекер Да Нет
    5.90 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.22
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