Ротор
Позже
Стадион: Волгоград Арена
Спартак Москва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Гогуа СедрикЗащитник
-
28 Байрыев АзатЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Репин НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хацкевич Александр
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Умяров НаильПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Ребров АртёмВратарь
- Вратарь
-
61 Голосов ИльяЗащитник
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
-
8 Тиль ГусПолузащитник
-
20 Урунов ОстонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Серченков Сергей
|1
|0.25
|2.
|Муллин Камиль
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|3 (1)
|0.75
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0.5
|3.
|Понсе Эсекель
|2
|0.5
|4.
|Зобнин Роман
|0
|0
|5.
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|6.
|Крал Алекс
|0
|0
|7.
|Умяров Наиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гогуа Седрик
|2
|1
|2.
|Кожемякин Олег
|2
|0
|3.
|Степанов Данил
|2
|0
|4.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|5.
|Муллин Камиль
|1
|0
|6.
|Пискунов Антон
|1
|0
|7.
|Жигулёв Илья
|1
|0
|8.
|Макаров Сергей
|1
|0
|9.
|Серченков Сергей
|1
|0
|10.
|Микелтадзе Бека
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крал Алекс
|2
|0
|2.
|Умяров Наиль
|2
|0
|3.
|Зобнин Роман
|1
|0
|4.
|Ларссон Джордан
|1
|0
|5.
|Максименко Александр
|1
|0
|6.
|Гапонов Илья
|1
|0
|7.
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ротор
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|Спартак Москва
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Ротор Последние 20 матчей: + = -Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит
ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва Ротор 1:2 Енисей Россия (до 20 лет) 2:2 Ротор Ротор 2:2 КАМАЗ Ротор 2:0 Томь Ротор 0:0 Краснодар-2
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи
Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан
Последние игры между собой
Ротор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Спартак Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Сочи
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 2
|6
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|2 - 4
|6
|10.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Тамбов
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|16.
|Ротор
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Прогнозы на матч Ротор - Спартак Москва
Исход игры
Ротор
5.6% (9)
Ничья
5.6% (9)
Спартак Москва
88.9% (144)
Тотал 2.5
Больше
48.41% (76)
Меньше
51.59% (81)
Обе команды забьют
Да
48.41% (76)
Нет
51.59% (81)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
30.9% (50)
0:2 Спартак Москва
27.8% (45)
0:1 Спартак Москва
14.2% (23)
1:3 Спартак Москва
8.6% (14)
0:3 Спартак Москва
4.3% (7)
1:1 Ничья
4.3% (7)
1:0 Ротор
3.1% (5)
2:1 Ротор
1.9% (3)
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