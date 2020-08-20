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Ротор
 
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Стадион:
Спартак Москва

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Серченков Сергей 1 0.25
2. Муллин Камиль 1 0.25
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 3 (1) 0.75
2. Соболев Александр Сергеевич 2 0.5
3. Понсе Эсекель 2 0.5
4. Зобнин Роман 0 0
5. Бакаев Зелимхан 0 0
6. Крал Алекс 0 0
7. Умяров Наиль 0 0

Карточки

Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 2 1
2. Кожемякин Олег 2 0
3. Степанов Данил 2 0
4. Султонов Мухаммад 1 0
5. Муллин Камиль 1 0
6. Пискунов Антон 1 0
7. Жигулёв Илья 1 0
8. Макаров Сергей 1 0
9. Серченков Сергей 1 0
10. Микелтадзе Бека 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Крал Алекс 2 0
2. Умяров Наиль 2 0
3. Зобнин Роман 1 0
4. Ларссон Джордан 1 0
5. Максименко Александр 1 0
6. Гапонов Илья 1 0
7. Соболев Александр Сергеевич 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ротор 0 0 0 100% (2) 0 0
 Спартак Москва 28.57% (2) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит
ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва Ротор 1:2 Енисей Россия (до 20 лет) 2:2 Ротор Ротор 2:2 КАМАЗ Ротор 2:0 Томь Ротор 0:0 Краснодар-2
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи
Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан

Последние игры между собой

Ротор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Спартак Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Спартак Москва 2:0 Ротор Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Спартак Москва Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Сочи Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Локомотив Москва Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Динамо Москва Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
6. Ахмат Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Краснодар Заявка 4 2 0 2 5 - 2 6
8. ЦСКА Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Ростов Заявка 4 2 0 2 2 - 4 6
10. Урал Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Арсенал Тула Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Уфа Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Тамбов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Химки Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
16. Ротор Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2020, осталось 2 дня 15 часов 5 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 61
    Ротор 4.9% (3)
    X 9.8% (6)
    Спартак Москва 85.2% (52)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Спартак Москва
    5.80
    4.20
    1.63
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Ротор - Спартак Москва

    Исход игры
    Ротор
    4.9% (3)
    Ничья
    9.8% (6)
    Спартак Москва
    85.2% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.66% (37)
    Меньше
    39.34% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    63.93% (39)
    Нет
    36.07% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    45.9% (28)
    0:2 Спартак Москва
    24.6% (15)
    1:1 Ничья
    8.2% (5)
    0:1 Спартак Москва
    4.9% (3)
    0:3 Спартак Москва
    4.9% (3)
    1:3 Спартак Москва
    4.9% (3)
    2:1 Ротор
    3.3% (2)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    5.60 4.00 1.63
    5.80 4.20 1.55
    5.80 4.20 1.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.11 1.73
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.14
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.23
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