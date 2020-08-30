- Основной состав
- Вратарь
-
23 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Матвеев Юрий
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|4 (1)
|0.67
|2.
|Бурмистров Никита
|2
|0.33
|3.
|Мевля Миха
|1
|0.17
|4.
|Миладинович Иван
|1
|0.17
|5.
|Полоз Дмитрий
|1 (1)
|0.17
|6.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|7.
|Заика Кирилл
|0
|0
|8.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.17
|2.
|Егорычев Андрей
|1
|0.17
|3.
|Бикфалви Эрик
|1 (1)
|0.17
|4.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|2
|0
|2.
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|3.
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|4.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|5.
|Набиуллин Эльмир
|1
|0
|6.
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|7.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Емельянов Роман
|1
|1
|2.
|Кулаков Денис
|2
|0
|3.
|Рыков Владимир
|2
|0
|4.
|Араторе Марко
|2
|0
|5.
|Помазун Илья
|2
|0
|6.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|7.
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|8.
|Панюков Андрей
|1
|0
|9.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|10.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|11.
|Мишкич Даниэль
|1
|0
|12.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
|13.
|Егорычев Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|Урал
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: + = -Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки
Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи
Урал Последние 20 матчей: + = -Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал
Последние игры между собой
Сочи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Урал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|3.
|Сочи
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|6.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|7.
|Ростов
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|3 - 4
|10
|8.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 3
|8
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Рубин
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|11.
|Урал
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|14.
|Тамбов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
Прогнозы на матч Сочи 0:0 Урал
Исход игры
Сочи
79.3% (134)
Ничья
15.4% (26)
Урал
5.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
38.36% (61)
Меньше
61.64% (98)
Обе команды забьют
Да
50.94% (81)
Нет
49.06% (78)
Популярный счёт
1:0 Сочи
34.3% (58)
2:1 Сочи
29% (49)
1:1 Ничья
11.8% (20)
2:0 Сочи
10.1% (17)
1:2 Урал
4.1% (7)
3:1 Сочи
1.2% (2)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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