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Сочи
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Урал
0' 14'
Сочи
Урал
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 4 (1) 0.67
2. Бурмистров Никита 2 0.33
3. Мевля Миха 1 0.17
4. Миладинович Иван 1 0.17
5. Полоз Дмитрий 1 (1) 0.17
6. Жоаозиньо Рамос 0 0
7. Заика Кирилл 0 0
8. Набиуллин Эльмир 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Подберёзкин Вячеслав 1 0.17
2. Егорычев Андрей 1 0.17
3. Бикфалви Эрик 1 (1) 0.17
4. Ефремов Дмитрий 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 2 0
2. Маргасов Тимофей 2 0
3. Нобоа Кристиан 1 0
4. Полоз Дмитрий 1 0
5. Набиуллин Эльмир 1 0
6. Маммана Эмануэль 1 0
7. Бахтияров Акмаль 1 0
Урал
# Игрок      
1. Емельянов Роман 1 1
2. Кулаков Денис 2 0
3. Рыков Владимир 2 0
4. Араторе Марко 2 0
5. Помазун Илья 2 0
6. Годзюр Ярослав 1 0
7. Бикфалви Эрик 1 0
8. Панюков Андрей 1 0
9. Ароян Вараздат 1 0
10. Подберёзкин Вячеслав 1 0
11. Мишкич Даниэль 1 0
12. Ефремов Дмитрий 1 0
13. Егорычев Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 44.44% (4)
 Урал 66.67% (2) 0 0 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: + = -
Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки
Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи
Урал Последние 20 матчей: + = -
Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал
Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал

Последние игры между собой

Сочи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Урал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Сочи 2:0 Урал Премьер-лига Урал 3:1 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
2. Зенит Заявка 6 4 1 1 10 - 3 13
3. Сочи 0:0 Заявка 6 3 3 0 9 - 6 12
4. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
5. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
6. Ахмат Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Ростов 0:0 Заявка 6 3 1 2 3 - 4 10
8. Краснодар 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 3 8
9. Локомотив Москва Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Рубин Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
11. Урал 0:0 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
12. Арсенал Тула Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
14. Тамбов Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
15. Химки Заявка 6 0 3 3 4 - 8 3
16. Ротор Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
  • Первый тайм
  • 14'
    Надо отметить, что "Сочи" после потери мяча моментально организует коллективный отбор, а от этого у "Урала" противоядия нет.
  • 13'
    Попытались игроки "Сочи" организовать очередное позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.
  • 12'
    Практически без атаки играют гости. Мячом уверенно владеют футболисты "Сочи".
  • 11'
    Сергей Терехов в атаке вторым темпом наносит удар по воротам, до которых было около 28 метров. Мяч летит выше.
  • Угловой
    10'
    Первый угловой заработали хозяева. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.
  • 9'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки "Сочи", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • Офсайд
    8'
    Маргасов забрался в положение "вне игры" на чужой половине поля. Второй офсайд в нашем матче.
  • 7'
    Не получается никак у "Урала" провести первую вразумительную атаку. Если у "Сочи" играть в пас выходит, то вот гости пока вне игры в этом плане.
  • Фол, нарушение
    6'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Михаила Вилкова. Фиксирует он первый фол в матче, нарушает правила игрок "Урала" в атаке.
  • Офсайд
    5'
    Хороший заброс последовал на Бурмистрова, который мог выходить один на один с голкипером... но лайнсмен поднял флажок. Вне игры.
  • 4'
    Очень активно друг друга прессингуют соперники. Федотов подсказывает своим парням, что-то интенсивно показывает руками.
  • 3'
    Многовато пока ошибок в передачах, даже не сильно длинных. Впрочем, спишем это на стартовый отрезок.
  • 2'
    Темп пока невысокий, но "Сочи" пытается действовать с позиции первого номера. "Урал" осваивается ещё.
  • 1'
    "Сочи" проводит матч в комплекте формы бело-синего цвета, в оранжевой игроки из Екатеринбурга.
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты гостей.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fisht Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Сочи 0:0 Урал

Исход игры
Сочи
79.3% (134)
Ничья
15.4% (26)
Урал
5.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
38.36% (61)
Меньше
61.64% (98)
Обе команды забьют
Да
50.94% (81)
Нет
49.06% (78)
Популярный счёт
1:0 Сочи
34.3% (58)
2:1 Сочи
29% (49)
1:1 Ничья
11.8% (20)
2:0 Сочи
10.1% (17)
1:2 Урал
4.1% (7)
3:1 Сочи
1.2% (2)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.65 3.90 5.30
1.64 4.10 5.50

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.80 1.03 7.20 1.06 3.20 1.35 2.46 1.59 2.02 1.85 1.78 2.11 1.39 3.00 1.27 3.75 1.11 6.60 1.08 7.00 1.02 12.50
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.80 2.01 1.37 3.10 1.11 6.70
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.44 1.52 1.60 2.25 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.73
Букмекер Да Нет
5.50 1.15
Букмекер Да Нет
4.10 1.23
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