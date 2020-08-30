Первый угловой заработали хозяева. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.

Сергей Терехов в атаке вторым темпом наносит удар по воротам, до которых было около 28 метров. Мяч летит выше.

Попытались игроки "Сочи" организовать очередное позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.

Надо отметить, что "Сочи" после потери мяча моментально организует коллективный отбор, а от этого у "Урала" противоядия нет.

9' На своей половине поля контролируют мяч игроки "Сочи", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

8' Маргасов забрался в положение "вне игры" на чужой половине поля. Второй офсайд в нашем матче.

7' Не получается никак у "Урала" провести первую вразумительную атаку. Если у "Сочи" играть в пас выходит, то вот гости пока вне игры в этом плане.

6' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Михаила Вилкова. Фиксирует он первый фол в матче, нарушает правила игрок "Урала" в атаке.

5' Хороший заброс последовал на Бурмистрова, который мог выходить один на один с голкипером... но лайнсмен поднял флажок. Вне игры.

4' Очень активно друг друга прессингуют соперники. Федотов подсказывает своим парням, что-то интенсивно показывает руками.

3' Многовато пока ошибок в передачах, даже не сильно длинных. Впрочем, спишем это на стартовый отрезок.

2' Темп пока невысокий, но "Сочи" пытается действовать с позиции первого номера. "Урал" осваивается ещё.

1' "Сочи" проводит матч в комплекте формы бело-синего цвета, в оранжевой игроки из Екатеринбурга.