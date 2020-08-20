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Краснодар
 
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Стадион:
Ростов

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 2 0.4
2. Кабелла Реми 2 0.4
3. Вандерсон Кампос 1 0.2
4. Петров Сергей 1 0.2
5. Газинский Юрий 0 0
6. Олссон Кристоффер 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 2 0.4
2. Мамаев Павел 1 0.2
3. Осипенко Максим 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Олссон Кристоффер 3 0
2. Кайо Панталеао 1 1
3. Берг Маркус 2 0
4. Петров Сергей 2 0
5. Рамирес Кристьян 2 0
6. Уткин Даниил 2 0
7. Газинский Юрий 1 0
8. Классон Виктор 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Чернов Евгений 2 0
2. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
3. Норманн Матиас 2 0
4. Попов Ивелин 1 0
5. Байрамян Хорен 1 0
6. Шомуродов Элдор 1 0
7. Хаджикадунич Деннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1)
 Ростов 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар
Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов
Ростов Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит
Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Ростов: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Ростов 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Ростов Товарищеские матчи Краснодар 1:0 Ростов Товарищеские матчи Краснодар 2:2 Ростов Премьер-лига
Краснодар 3:0 Ростов Кубок «Париматч» Премьер Ростов 1:1 Краснодар Премьер-лига Ростов 1:0 Краснодар Кубок Краснодар 2:2 Ростов Кубок Краснодар 2:2 Ростов Премьер-лига Краснодар 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Ростов Кубок Краснодар 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Краснодар Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Спартак Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3. Сочи Заявка 5 3 2 0 9 - 6 11
4. Динамо Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
5. Ахмат Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. Ростов Заявка 5 3 0 2 3 - 4 9
7. Краснодар Заявка 5 2 1 2 6 - 3 7
8. Локомотив Москва Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Рубин Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
11. Арсенал Тула Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12. Урал Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
14. Тамбов Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Химки Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
16. Ротор Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 августа 2020, осталось 2 дня 17 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 71
    Краснодар 74.6% (53)
    X 19.7% (14)
    Ростов 5.6% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Ростов
    1.89
    3.75
    4.50
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Краснодар - Ростов

    Исход игры
    Краснодар
    74.6% (53)
    Ничья
    19.7% (14)
    Ростов
    5.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.97% (40)
    Меньше
    42.03% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    72.46% (50)
    Нет
    27.54% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    46.5% (33)
    1:0 Краснодар
    16.9% (12)
    1:1 Ничья
    15.5% (11)
    2:0 Краснодар
    8.5% (6)
    1:2 Ростов
    4.2% (3)
    3:3 Ничья
    2.8% (2)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    1.89 3.75 4.30
    1.80 3.65 4.50
    1.83 3.75 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.86 1.94
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.30
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