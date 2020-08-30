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Рубин
 
Позже

Стадион:
Тамбов
22
Дюпин
Юрий
12
Зуев
Александр
5
Уремович
Филип
2
Старфельт
Карл
3
Меркулов
Михаил
28
Абильдгор
Оливер
8
Йевтич
Дарко
25
Макаров
Денис
6
Ин-Бём
Хван
21
Кварацхелия
Хвича
9
Деспотович
Джордже
1
Рыжиков
Сергей
2
Рыбин
Алексей
44
Чичерин
Никита
27
Грицаенко
Алексей
58
Ойеволе
Адессойе
5
Шляков
Евгений
25
Карасёв
Павел
3
Тетрашвили
Гурам
92
Чуперка
Валерий
87
Карапетян
Александр
10
Панченко
Кирилл
Рубин
4-2-3-1
Тамбов
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макаров Денис 4 0.8
2. Игнатьев Иван 2 (2) 0.4
3. Бакаев Солтмурад 1 0.2
4. Ин-Бём Хван 1 0.2
5. Деспотович Джордже 0 0
6. Кварацхелия Хвича 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Панченко Кирилл 1 0.2
2. Чуперка Валерий 1 0.2
3. Карапетян Александр 1 0.2
4. Каплиенко Александр 0 0
5. Карасёв Павел 0 0
6. Кабахидзе Владимир 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 3 0
2. Меркулов Михаил 1 1
3. Бегич Сильвие 1 1
4. Шатов Олег 1 0
5. Деспотович Джордже 1 0
6. Зуев Александр 1 0
7. Игнатьев Иван 1 0
8. Макаров Денис 1 0
9. Самошников Илья 1 0
10. Кварацхелия Хвича 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Грицаенко Алексей 0 1
2. Ойеволе Адессойе 1 0
3. Чичерин Никита 1 0
4. Шляков Евгений 1 0
5. Чуперка Валерий 1 0
6. Тетрашвили Гурам 1 0
7. Костюков Михаил 1 0
8. Карапетян Александр 1 0
9. Кабахидзе Владимир 1 0
10. Онугха Герман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 0 0 25% (2) 25% (2) 25% (2) 25% (2)
 Тамбов 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: + = -
Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал
Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь
Тамбов Последние 20 матчей: + = -
Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов
Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник

Последние игры между собой

Рубин: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Тамбов 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Тамбов Премьер-лига Рубин 0:0 Тамбов Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
2. Зенит 0:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 3 13
3. Сочи Заявка 5 3 2 0 9 - 6 11
4. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
5. Ахмат Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. Ростов Заявка 5 3 0 2 3 - 4 9
7. Локомотив Москва 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Краснодар Заявка 5 2 1 2 6 - 3 7
9. Рубин Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
11. Урал Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12. Арсенал Тула Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
14. Тамбов Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Химки Заявка 6 0 3 3 4 - 8 3
16. Ротор Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kazan Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Рубин - Тамбов

Исход игры
Рубин
91.5% (150)
Ничья
7.9% (13)
Тамбов
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
28.66% (45)
Меньше
71.34% (112)
Обе команды забьют
Да
32.48% (51)
Нет
67.52% (106)
Популярный счёт
2:0 Рубин
31.7% (52)
1:0 Рубин
30.5% (50)
2:1 Рубин
24.4% (40)
1:1 Ничья
5.5% (9)
3:0 Рубин
1.8% (3)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.65 3.60 5.70
1.81 3.85 4.90

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.90 1.06 6.20 1.12 2.75 1.45 2.07 1.79 1.78 2.17 1.61 2.41 1.28 3.70 1.20 4.50 1.06 8.40 1.05 9.10 0.00 15.50
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.60 2.33 1.30 3.55 1.07 8.50
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.18 1.64 1.51 2.46 1.18 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.39 1.58
Букмекер Да Нет
6.50 1.12
Букмекер Да Нет
4.70 1.18
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