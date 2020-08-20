Рубин
Позже
Стадион: Казань Арена
Тамбов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макаров Денис
|4
|0.8
|2.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.4
|3.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.2
|4.
|Ин-Бём Хван
|1
|0.2
|5.
|Деспотович Джордже
|0
|0
|6.
|Кварацхелия Хвича
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Панченко Кирилл
|1
|0.2
|2.
|Чуперка Валерий
|1
|0.2
|3.
|Карапетян Александр
|1
|0.2
|4.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|5.
|Карасёв Павел
|0
|0
|6.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|3
|0
|2.
|Меркулов Михаил
|1
|1
|3.
|Бегич Сильвие
|1
|1
|4.
|Шатов Олег
|1
|0
|5.
|Деспотович Джордже
|1
|0
|6.
|Зуев Александр
|1
|0
|7.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|8.
|Макаров Денис
|1
|0
|9.
|Самошников Илья
|1
|0
|10.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грицаенко Алексей
|0
|1
|2.
|Ойеволе Адессойе
|1
|0
|3.
|Чичерин Никита
|1
|0
|4.
|Шляков Евгений
|1
|0
|5.
|Чуперка Валерий
|1
|0
|6.
|Тетрашвили Гурам
|1
|0
|7.
|Костюков Михаил
|1
|0
|8.
|Карапетян Александр
|1
|0
|9.
|Кабахидзе Владимир
|1
|0
|10.
|Онугха Герман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|0
|0
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|Тамбов
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: +8 =6 -6Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал
Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь
Тамбов Последние 20 матчей: +5 =1 -14Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов
Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник
Последние игры между собой
Рубин: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Сочи
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|5.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|Ростов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 4
|9
|7.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 3
|7
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|14.
|Тамбов
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|16.
|Ротор
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
Прогнозы на матч Рубин - Тамбов
Исход игры
Рубин
87.3% (62)
Ничья
12.7% (9)
Тамбов
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.76% (25)
Меньше
63.24% (43)
Обе команды забьют
Да
45.59% (31)
Нет
54.41% (37)
Популярный счёт
2:1 Рубин
33.8% (24)
1:0 Рубин
25.4% (18)
2:0 Рубин
25.4% (18)
1:1 Ничья
8.5% (6)
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