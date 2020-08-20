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Рубин
 
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Стадион:
Тамбов

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макаров Денис 4 0.8
2. Игнатьев Иван 2 (2) 0.4
3. Бакаев Солтмурад 1 0.2
4. Ин-Бём Хван 1 0.2
5. Деспотович Джордже 0 0
6. Кварацхелия Хвича 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Панченко Кирилл 1 0.2
2. Чуперка Валерий 1 0.2
3. Карапетян Александр 1 0.2
4. Каплиенко Александр 0 0
5. Карасёв Павел 0 0
6. Кабахидзе Владимир 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 3 0
2. Меркулов Михаил 1 1
3. Бегич Сильвие 1 1
4. Шатов Олег 1 0
5. Деспотович Джордже 1 0
6. Зуев Александр 1 0
7. Игнатьев Иван 1 0
8. Макаров Денис 1 0
9. Самошников Илья 1 0
10. Кварацхелия Хвича 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Грицаенко Алексей 0 1
2. Ойеволе Адессойе 1 0
3. Чичерин Никита 1 0
4. Шляков Евгений 1 0
5. Чуперка Валерий 1 0
6. Тетрашвили Гурам 1 0
7. Костюков Михаил 1 0
8. Карапетян Александр 1 0
9. Кабахидзе Владимир 1 0
10. Онугха Герман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 0 0 25% (2) 25% (2) 25% (2) 25% (2)
 Тамбов 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал
Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь
Тамбов Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов
Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник

Последние игры между собой

Рубин: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Тамбов 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Тамбов Премьер-лига Рубин 0:0 Тамбов Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Спартак Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3. Сочи Заявка 5 3 2 0 9 - 6 11
4. Динамо Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
5. Ахмат Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. Ростов Заявка 5 3 0 2 3 - 4 9
7. Краснодар Заявка 5 2 1 2 6 - 3 7
8. Локомотив Москва Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Рубин Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
11. Арсенал Тула Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12. Урал Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
14. Тамбов Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Химки Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
16. Ротор Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Тамбов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 августа 2020, осталось 2 дня 15 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 71
    Рубин 87.3% (62)
    X 12.7% (9)
    Тамбов 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Тамбов
    1.75
    3.80
    5.50
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Рубин - Тамбов

    Исход игры
    Рубин
    87.3% (62)
    Ничья
    12.7% (9)
    Тамбов
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.76% (25)
    Меньше
    63.24% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    45.59% (31)
    Нет
    54.41% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    33.8% (24)
    1:0 Рубин
    25.4% (18)
    2:0 Рубин
    25.4% (18)
    1:1 Ничья
    8.5% (6)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    1.73 3.75 5.50
    1.75 3.50 5.10
    1.70 3.80 5.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.31 1.61
    Букмекер Да Нет
    6.30 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.19
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