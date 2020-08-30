Ахмат
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
ЦСКА Москва
88
Шелия
Гиорги
20
Нижич
Зоран
11
Исмаэл
Силва
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Исмаэл СилваПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
-
21 Роши ОдисеПолузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
62 Карпов ВадимЗащитник
-
13 Котин НикитаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Эджук ЧидераНападающий
-
21 Гайч АдольфоНападающий
-
99 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ильин Владимир
|3 (1)
|0.6
|2.
|Роши Одисе
|2
|0.4
|3.
|Тимофеев Артём
|2
|0.4
|4.
|Бериша Бернард
|1
|0.2
|5.
|Иванов Олег
|0
|0
|6.
|Мелкадзе Георгий
|0
|0
|7.
|Ненахов Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кучаев Константин
|3
|0.6
|2.
|Влашич Никола
|2
|0.4
|3.
|Дзагоев Алан
|1
|0.2
|4.
|Шкурин Илья
|1
|0.2
|5.
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ненахов Максим
|3
|1
|2.
|Швец Антон
|2
|1
|3.
|Семёнов Андрей
|3
|0
|4.
|Исмаэл Силва
|3
|0
|5.
|Бериша Бернард
|3
|0
|6.
|Быстров Марат
|1
|1
|7.
|Роши Одисе
|2
|0
|8.
|Тимофеев Артём
|2
|0
|9.
|Иванов Олег
|1
|0
|10.
|Нижич Зоран
|1
|0
|11.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|12.
|Ильин Владимир
|1
|0
|13.
|Понсе Андрес
|1
|0
|14.
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|15.
|Харин Евгений
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Влашич Никола
|2
|0
|2.
|Марадишвили Константин
|2
|0
|3.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|4.
|Сигурдссон Арнор
|1
|0
|5.
|Обляков Иван
|1
|0
|6.
|Дивеев Игорь
|1
|0
|7.
|Тикнизян Наяир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ахмат
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|37.5% (3)
|0
|ЦСКА Москва
|0
|57.14% (4)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат
Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов
Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
ЦСКА Москва: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Кубок ЦСКА Москва 4:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:4 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|2.
|Зенит
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|3.
|Сочи
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|5.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|Ростов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 4
|9
|7.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 3
|7
|9.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|14.
|Тамбов
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
Прогнозы на матч Ахмат - ЦСКА Москва
Исход игры
Ахмат
10.2% (17)
Ничья
22.3% (37)
ЦСКА Москва
67.5% (112)
Тотал 2.5
Больше
58.86% (93)
Меньше
41.14% (65)
Обе команды забьют
Да
75.95% (120)
Нет
24.05% (38)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
39.8% (66)
1:1 Ничья
18.1% (30)
0:1 ЦСКА Москва
13.9% (23)
2:1 Ахмат
7.2% (12)
0:2 ЦСКА Москва
6% (10)
1:3 ЦСКА Москва
3.6% (6)
2:2 Ничья
2.4% (4)
0:3 ЦСКА Москва
1.8% (3)
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