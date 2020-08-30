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Ахмат
 
Позже

Стадион:
ЦСКА Москва
88
Шелия
Гиорги
24
Ненахов
Максим
15
Семёнов
Андрей
20
Нижич
Зоран
8
Богосавац
Мирослав
94
Тимофеев
Артём
59
Харин
Евгений
11
Исмаэл
Силва
29
Ильин
Владимир
7
Бериша
Бернард
9
Понсе
Андрес
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
78
Дивеев
Игорь
23
Магнуссон
Хёрдур
42
Щенников
Георгий
20
Кучаев
Константин
22
Марадишвили
Константин
71
Тикнизян
Наяир
98
Обляков
Иван
8
Влашич
Никола
9
Чалов
Фёдор
Ахмат
4-2-3-1
ЦСКА Москва
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ильин Владимир 3 (1) 0.6
2. Роши Одисе 2 0.4
3. Тимофеев Артём 2 0.4
4. Бериша Бернард 1 0.2
5. Иванов Олег 0 0
6. Мелкадзе Георгий 0 0
7. Ненахов Максим 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кучаев Константин 3 0.6
2. Влашич Никола 2 0.4
3. Дзагоев Алан 1 0.2
4. Шкурин Илья 1 0.2
5. Сигурдссон Арнор 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Ненахов Максим 3 1
2. Швец Антон 2 1
3. Семёнов Андрей 3 0
4. Исмаэл Силва 3 0
5. Бериша Бернард 3 0
6. Быстров Марат 1 1
7. Роши Одисе 2 0
8. Тимофеев Артём 2 0
9. Иванов Олег 1 0
10. Нижич Зоран 1 0
11. Кадыров Абубакар 1 0
12. Ильин Владимир 1 0
13. Понсе Андрес 1 0
14. Богосавац Мирослав 1 0
15. Харин Евгений 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Влашич Никола 2 0
2. Марадишвили Константин 2 0
3. Акинфеев Игорь 1 0
4. Сигурдссон Арнор 1 0
5. Обляков Иван 1 0
6. Дивеев Игорь 1 0
7. Тикнизян Наяир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 12.5% (1) 0 12.5% (1) 37.5% (3) 37.5% (3) 0
 ЦСКА Москва 0 57.14% (4) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 0

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат
Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов
Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
ЦСКА Москва: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Кубок ЦСКА Москва 4:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:4 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
2. Зенит 0:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 3 13
3. Сочи Заявка 5 3 2 0 9 - 6 11
4. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
5. Ахмат Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. Ростов Заявка 5 3 0 2 3 - 4 9
7. Локомотив Москва 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Краснодар Заявка 5 2 1 2 6 - 3 7
9. Рубин Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
11. Урал Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12. Арсенал Тула Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
14. Тамбов Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Химки Заявка 6 0 3 3 4 - 8 3
16. Ротор Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 6-го тура российской Премьер-лиги, в котором грозненский "Ахмат" сыграет дома с московским ЦСКА.
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Akhmat-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Ахмат - ЦСКА Москва

Исход игры
Ахмат
10.2% (17)
Ничья
22.3% (37)
ЦСКА Москва
67.5% (112)
Тотал 2.5
Больше
58.86% (93)
Меньше
41.14% (65)
Обе команды забьют
Да
75.95% (120)
Нет
24.05% (38)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
39.8% (66)
1:1 Ничья
18.1% (30)
0:1 ЦСКА Москва
13.9% (23)
2:1 Ахмат
7.2% (12)
0:2 ЦСКА Москва
6% (10)
1:3 ЦСКА Москва
3.6% (6)
2:2 Ничья
2.4% (4)
0:3 ЦСКА Москва
1.8% (3)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
3.90 3.50 1.95
4.00 3.60 1.97

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.00 1.03 7.40 1.07 3.25 1.35 2.50 1.57 2.05 1.82 1.80 2.08 1.41 2.90 1.29 3.65 1.12 6.40 1.08 6.80 1.01 12.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.75 2.07 1.36 3.15 1.10 7.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.60 1.47 1.65 2.15 1.25 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.93
Букмекер Да Нет
5.40 1.15
Букмекер Да Нет
3.55 1.28
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