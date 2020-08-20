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Ахмат
 
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Стадион:
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ильин Владимир 3 (1) 0.6
2. Роши Одисе 2 0.4
3. Тимофеев Артём 2 0.4
4. Бериша Бернард 1 0.2
5. Иванов Олег 0 0
6. Мелкадзе Георгий 0 0
7. Ненахов Максим 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кучаев Константин 3 0.6
2. Влашич Никола 2 0.4
3. Дзагоев Алан 1 0.2
4. Шкурин Илья 1 0.2
5. Сигурдссон Арнор 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Ненахов Максим 3 1
2. Швец Антон 2 1
3. Семёнов Андрей 3 0
4. Исмаэл Силва 3 0
5. Бериша Бернард 3 0
6. Быстров Марат 1 1
7. Роши Одисе 2 0
8. Тимофеев Артём 2 0
9. Иванов Олег 1 0
10. Нижич Зоран 1 0
11. Кадыров Абубакар 1 0
12. Ильин Владимир 1 0
13. Понсе Андрес 1 0
14. Богосавац Мирослав 1 0
15. Харин Евгений 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Влашич Никола 2 0
2. Марадишвили Константин 2 0
3. Акинфеев Игорь 1 0
4. Сигурдссон Арнор 1 0
5. Обляков Иван 1 0
6. Дивеев Игорь 1 0
7. Тикнизян Наяир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 12.5% (1) 0 12.5% (1) 37.5% (3) 37.5% (3) 0
 ЦСКА Москва 0 57.14% (4) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 0

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат
Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов
Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
ЦСКА Москва: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Кубок ЦСКА Москва 4:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:4 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Спартак Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3. Сочи Заявка 5 3 2 0 9 - 6 11
4. Динамо Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
5. Ахмат Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. Ростов Заявка 5 3 0 2 3 - 4 9
7. Краснодар Заявка 5 2 1 2 6 - 3 7
8. Локомотив Москва Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Рубин Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
11. Арсенал Тула Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12. Урал Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
14. Тамбов Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Химки Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
16. Ротор Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 августа 2020, осталось 2 дня 15 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 72
    Ахмат 8.3% (6)
    X 23.6% (17)
    ЦСКА Москва 68.1% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.80
    3.45
    2.08
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Ахмат - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Ахмат
    8.3% (6)
    Ничья
    23.6% (17)
    ЦСКА Москва
    68.1% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.97% (40)
    Меньше
    42.03% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (51)
    Нет
    26.09% (18)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    37.5% (27)
    1:1 Ничья
    18.1% (13)
    0:1 ЦСКА Москва
    15.3% (11)
    2:1 Ахмат
    6.9% (5)
    0:2 ЦСКА Москва
    5.6% (4)
    1:3 ЦСКА Москва
    4.2% (3)
    0:3 ЦСКА Москва
    2.8% (2)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    3.80 3.45 2.08
    3.70 3.40 2.05
    3.70 3.40 2.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.92 1.88
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.27
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