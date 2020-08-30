И ещё одну замену провёл Кирилл Новиков. Вместо Себастиана Шиманьски на поле вышел Максимилиан Филипп.

Тилль с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Скопинцев головой выбил мяч в аут.

Жамалетдинов с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Шунин при игре на выходе не смог как следует добраться до мяча, но защитники "Динамо" успешно подстраховали своего голкипера.

Безденежных перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Динамо", правила были нарушены против Филиппа.

Тилль из центра поля выполнил передачу на половину поля "Динамо", Жамалетдинов головой сбросил мяч на ход Вомбергару, Андрес убежал к левому углу штрафной площади, а затем вернул мяч Тимуру, Жамалетдинов в борьбе с Шуничем и Каборе отдал пас к линии штрафной площади на Тилля, который в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

Начинается второй тайм. "Уфа" наверняка сейчас уже будет стараться играть в более атакующий футбол, а для "Динамо" это безусловно шанс попытаться сыграть на контратаках, у Кирилла Новикова есть исполнители, которые могут отдать хорошую передачу вперёд, а также и те, кто способен неплохо завершать моменты.

В составе "Уфы" после перерыва произошла замена. Вместо Данилы Емельянова на поле вышел Александр Сухов.

В составе "Динамо" после перерыва также произошла замена. Вместо Николая Комличенко на поле вышел Сильвестр Игбун.

Данченко с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Шунич головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Теперь уже Алиев с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Жамалетдинов не смог оторваться от Шунича и пробить по воротам.

Скопинцев на половине поля "Уфы" уверенно убрал финтом Зидана Сухова, а затем Дмитрий пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади "Динамо", но Жамалетдинов был в явном офсайде, а поэтому Тимур даже не стал пытаться бороться за мяч.

Голубев у своей штрафной площади нарушил правила против Моро. "Динамо" заработало опасный стандарт.

Шиманьски со стандарта пробил в правый угол ворот, штанга спасла "Уфу" от второго пропущенного мяча.

Фомин в центре поля нарушил правила против Данченко. Олег не смог быстро разыграть стандарт.

Алиев попытался пройти вперёд по левому флангу, но Азера накрыл Ордец, который выбил мяч в аут.

Алиев из аута вбросил мяч к левому углу штрафной площади, Фольмер протолкнул мяч в центр штрафной на Голубева, Евгеньев выбил мяч за пределы штрафной площади, первым на подборе оказался Безденежных, который в касание пробил в левый угол ворот, мяч в створ не пошёл.

Жамалетдинов попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но активный Ордец также успешно встретил и форварда "Уфы", мяч у Тимура был перехвачен.

Игбун в борьбе за мяч в центре поля с Безденежных получил повреждение, вышли на поле врачи "Динамо", пауза в игре.

Всё нормально с Игбуном, показал форвард "Динамо", что он готов продолжать матч.

Игбун после заброса из центра поля успешно сбросил мяч на ход Нжи, Клинтон вошёл в штрафную площадь и с левого её угла пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой, но Беленов всё контролировал.

Нжи вновь здорово прорвался вперёд по левому флангу, затем Клинтон выполнил передачу к линии штрафной площади, Шиманьски в касание пробил по воротам, Беленов спас свою команду и отбил мяч к правому углу штрафной площади, а уже оттуда Игбун в касание пробил в ближний угол ворот, но в створ не попал.

Г-О-О-О-Л! 1:1!!! Жамалетдинов!!! Безденежных выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Сухов выполнил подачу к линии вратарской, Жамалетдинов наконец-то оторвался от защитников "Динамо", а затем Тимур здорово пробил головой под перекладину, Шунин был бессилен.

Евгений Турбин проконсультировался с судьями из комнаты VAR и убедился, что офсайда у Жамалетдинова не было, гол был засчитан.

Голубев в борьбе с Ордецом оказался на газоне на правом углу штрафной площади "Динамо", Евгений Турбин показал, что будет удар от ворот.

Жамалетдинов прорвался вперёд по левому флангу, а затем Тимур выполнил передачу в центр штрафной площади, Тилль при обработке мяча подыграл себе рукой, Евгений Турбин всё видел и дал свисток в пользу "Динамо".

Шиманьски в центре поля нарушил правила против Жамалетдинова. Игроки "Уфы" достаточно быстро разыграли стандарт на этот раз.

Шиманьски пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел по центру и достаточно слабо, Беленов спокойно забрал его в руки.

Сухов прошёл вперёд по правому флангу, а затем Александр выполнил прострел в штрафную площадь, Евгеньев сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Дал Евгений Турбин небольшую паузу футболистам, они могут попить воды и перевести дух, сегодня в Уфе довольно жарко.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московское "Динамо" на выезде с минимальным счётом переигрывает "Уфу", пока единственный мяч в этой встрече в самом конце первого тайма забил Клинтон Нжи. В целом по игре "Динамо" смотрится лучше, а поэтому команда Кирилла Новикова заслуженно ведёт в счёте, посмотрим, что изменит Вадим Евсеев, чтобы во втором тайме дела у "Уфы" стали лучше.

45' Нжи ворвался в штрафную площадь с правого фланга, Клинтон успешно обыграл Никитина, а затем выполнил прострел во вратарскую, Беленов успел сложиться и перехватить мяч.

45' Три минуты добавил Евгений Турбин к основному времени первого тайма.

44' Угловой у ворот "Уфы". Шиманьски выполнил заброс в центр штрафной площади, хозяева поля в сумбуре выбили мяч к линии штрафной площади, а оттуда по воротам пробил Фомин, мяч попал в спину Алиеву.

43' Полузащитник "Уфы" Азер Алиев получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

42' Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Нжи!!! Моро из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Комличенко проиграл борьбу за верховой мяч Никитину, но у линии штрафной площади мяч перехватил у Аликина Нжи, который затем убежал в штрафную площадь и сильно пробил в правый угол ворот, Беленов даже не успел среагировать.

41' Скопинцев прорвался к линии штрафной площади, а затем Дмитрий пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Беленов успел переместиться и забрать его в руки.

40' Алиев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фольмер пропустил мяч на Емельянова, а сам Данила не смог головой пробить по воротам.

39' Нжи в борьбе с Алиевым на половине поля "Уфы" оказался на газоне, Евгений Турбин показал, что нужно играть дальше.

38' Заканчивается у нас постепенно первый тайм, "Динамо" сейчас старается оставить концовку за собой и быть может всё же забить гол в раздевалку.

37' В составе "Уфы" произошла замена. Вместо Вячеслава Кротова на поле вышел Артём Голубев.

36' Фомин выполнил прекрасный заброс в центр штрафной площади "Уфы", Скопинцев здорово обработал мяч, но удар как следует под правый угол ворот у Дмитрия не получился, Беленов в прыжке спас свою команду.

35' Вячеслав Кротов получил повреждение задней поверхности бедра, в составе "Уфы" готовится замена.

34' Неделчару в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Комличенко. Игроки "Динамо" вновь не стали торопиться при розыгрыше мяча.

33' Скопинцев с левого фланга выполнил подачу к левому углу штрафной площади, мяч попал в Безденежных, Дмитрий апеллировал, что мяч попал в руку сопернику, но Евгений Турбин показал, что нужно играть дальше.

32' Фольмер с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

31' Скопинцев потерял мяч на половине поля "Уфы", а затем команда Вадима Евсеева сразу же бросилась в контратаку. Жамалетдинов по центру разогнал атаку "Уфы", а после этого Тимур выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Фольмера, Кирилл слишком долго подбирал ногу для удара по воротам, его успел накрыть Ордец.

30' Данченко разыграл стандарт с Фольмером, а затем Кирилл выполнил подачу к левому углу вратарской, Шунин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

29' Евгеньев в борьбе за верховой мяч на своей половине поля нарушил правила против Кротова. "Уфа" вновь готовится к стандарту.

28' Кротов едва не убежал к правому углу штрафной площади "Динамо", Вячеслав обыграл Евгеньева, но затем потерял его в борьбе с Шуничем.

27' Всё нормально с Тони Шуничем, защитник московского "Динамо" показал, что он готов продолжать игру.

26' Шунин при игре на выходе влетел в Шунича, оба футболиста смотрели на мяч, а поэтому столкновение для защитника "Динамо" с собственным голкипером получилось совсем неприятным, вышли на поле врачи московского клуба.

25' Фольмер со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Шунин сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади, Безденежных оказался первым на подборе, но удар в касание у Игоря в левый угол ворот совсем не получился.

24' Ордец на правом фланге нарушил правила против Кротова. "Уфа" тщательно готовится к стандарту.

23' Из центра поля последовал опасный заброс в штрафную площадь "Динамо" на ход Жамалетдинову, который в борьбе за мяч нарушил правила против Фомина.

22' Угловой у ворот "Уфы". Шиманьски выполнил подачу к линии вратарской, Беленов не самым лучшим образом сыграл на выходе, Александр выбил мяч кулаком к левому углу штрафной площади, Скопинцев в касание пробил в ближний угол ворот, но в створ Дмитрий попасть не смог.

21' Алиев выполнил передачу на ход Фольмеру по левому флангу, у Кирилла поехала нога и в итоге он упустил мяч в аут. Сам же Фольмер показал Алиеву, что передачу следовало давать на ход, а не за спину.

20' Кротов с левого фланга выполнил неплохую передачу к правому углу вратарской, но теперь уже Фольмер немного не успел к мячу, чтобы создать голевой момент у ворот "Динамо".

19' Моро из центра поля выполнил передачу на ход Паршивлюку по правому флангу, но Сергей слишком поздно стартовал и в итоге упустил мяч в аут.

18' Из центра поля теперь уже последовал безадресный заброс к левому углу штрафной площади "Уфы", Беленов спокойно сыграл на выходе, а затем отдал мяч Неделчару.

17' Жамалетдинов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Шунич и Ордец вновь перехватили мяч без всякого труда.

16' Кротов перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Динамо", правила были нарушены против Моро.

15' Шиманьски выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Нжи оказался в небольшом офсайде.

14' А вот форвард "Уфы" Тимур Жамалетдинов получил жёлтую карточку за фол на Ордеце на правом фланге. Тимур вначале потерял мяч, а затем руками схватил защитника "Динамо" и не дал тому сразу же начать ответную атаку.

13' Скопинцев в борьбе за мяч в центре поля отмахнулся от Фольмера, Евгений Турбин дал свисток в пользу "Уфы", но пока главный арбитр матча решил обойтись без жёлтой карточки.

12' Скопинцев попытался разогнать атаку "Динамо" через левую половину поля, но его накрыл Безденежных и выбил мяч в аут.

11' Ордец едва не потерял мяч у линии штрафной площади под прессингом Жамалетдинова, но в последний момент Иван всё же смог выбить мяч на партнёра по команде.

10' Из центра поля последовала длинная передача на ход Нжи по правому флангу, но в борьбе за мяч Клинтон нарушил правила против Никитина.

9' Алиев сместился в центр с левого фланга, а затем Азер пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

8' Евгеньев в борьбе за мяч на половине поля "Уфы" нарушил правила против Жамалетдинова. Команда Вадима Евсеева не стала торопиться при розыгрыше мяча.

7' Скопинцев с левого фланга выполнил плохую подачу к линии вратарской, Беленов при игре на выходе спокойно забрал мяч в руки.

6' Моро выполнил передачу на ход Нжи к линии штрафной площади, Клинтон не смог обыграть сразу двух защитников "Уфы" и выйти на ударную позицию.

5' Шиманьски с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Уфы" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

4' Скопинцев попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Данченко он смог заработать лишь угловой для своей команды.

3' Безденежных из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади "Динамо", Ордец и Евгеньев без особого труда перехватили мяч.

2' "Уфа" сразу же отдала контроль над мячом "Динамо", но при этом болельщики клуба активно гонят "Уфу" вперёд.