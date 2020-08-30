Уфа
1:1
Второй тайм: 75'
Стадион: Нефтяник
Динамо Москва
12' Желтая карточкаЖамалетдинов Тимур
0:1
43' ГолНжи Клинтон Муа
43' Желтая карточкаАлиев Азер
1:1
59' ГолЖамалетдинов Тимур
77
Алиев
Азер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Алиев АзерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Тилль ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Бизяк ЛовроНападающий
-
Главный тренер: Евсеев Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Шунич ТониЗащитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Каборе ШарльПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Новиков Кирилл
Ход матча
43'
0:1
43'
59'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.17
|2.
|Аликин Павел
|1
|0.17
|3.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.17
|4.
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0.17
|5.
|Голубев Артём
|1
|0.17
|6.
|Сухов Александр
|0
|0
|7.
|Данченко Олег
|0
|0
|8.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.33
|2.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.17
|3.
|Шунич Тони
|1
|0.17
|4.
|Комличенко Николай
|1
|0.17
|5.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.17
|6.
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йокич Боян
|2
|0
|2.
|Аликин Павел
|2
|0
|3.
|Безденежных Игорь
|2
|0
|4.
|Жамалетдинов Тимур
|2
|0
|5.
|Кротов Вячеслав
|0
|1
|6.
|Сухов Александр
|1
|0
|7.
|Алиев Азер
|1
|0
|8.
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|9.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|10.
|Тилль Оливье
|1
|0
|11.
|Голубев Артём
|1
|0
|12.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|13.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|3
|0
|2.
|Каборе Шарль
|2
|0
|3.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0
|4.
|Моро Никола
|2
|0
|5.
|Евгеньев Роман
|2
|0
|6.
|Скопинцев Дмитрий
|0
|1
|7.
|Шунин Антон
|1
|0
|8.
|Плиев Заурбек
|1
|0
|9.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|10.
|Фомин Даниил
|1
|0
|11.
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|12.
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|13.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0
|14.
|Слепов Сергей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|Динамо Москва
|0
|0
|80% (4)
|20% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: + = -Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор
Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск
Последние игры между собой
Уфа: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 7
Динамо Москва: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|Сочи
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|4.
|Динамо Москва
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|5.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|Ростов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 4
|9
|7.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 3
|7
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|13.
|Уфа
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|14.
|Тамбов
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
Прогнозы на матч Уфа 1:1 Динамо Москва
Исход игры
Уфа
10.2% (17)
Ничья
38.3% (64)
Динамо Москва
51.5% (86)
Тотал 2.5
Больше
27.56% (43)
Меньше
72.44% (113)
Обе команды забьют
Да
60.9% (95)
Нет
39.1% (61)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (53)
0:1 Динамо Москва
21.6% (36)
1:2 Динамо Москва
18.6% (31)
0:2 Динамо Москва
5.4% (9)
1:0 Уфа
4.8% (8)
0:0 Ничья
3.6% (6)
2:1 Уфа
3.6% (6)
1:3 Динамо Москва
1.2% (2)
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