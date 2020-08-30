  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Уфа
1:1
Второй тайм: 75'

Стадион:
Динамо Москва
0'
12' Желтая карточка
Жамалетдинов Тимур
0:1
43' Гол
Нжи Клинтон Муа
43' Желтая карточка
Алиев Азер
1:1
59' Гол
Жамалетдинов Тимур
75'
Уфа - Динамо. 0:1. Клинтон Н'Жие...
31
Беленов
Александр
27
Неделчару
Ионуц
3
Аликин
Павел
4
Никитин
Алексей
9
Фольмер
Кирилл
87
Безденежных
Игорь
23
Емельянов
Данила
77
Алиев
Азер
94
Данченко
Олег
75
Жамалетдинов
Тимур
57
Кротов
Вячеслав
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
44
Шунич
Тони
18
Ордец
Иван
24
Евгеньев
Роман
7
Скопинцев
Дмитрий
53
Шиманьски
Себастиан
8
Моро
Никола
74
Фомин
Даниил
9
Нжи
Клинтон
Муа
11
Комличенко
Николай
Уфа
3-4-3
Динамо Москва
5-4-1

Ход матча

12'
Жамалетдинов Тимур
 
36'
Голубев Артём
Кротов Вячеслав
 
43'
0:1
Нжи Клинтон Муа
43'
Алиев Азер
 
46'
Сухов Александр
Емельянов Данила
 
46'
 
Игбун Сильвестр
Комличенко Николай
59'
Жамалетдинов Тимур
(Сухов Александр)
1:1
62'
Тилль Оливье
Данченко Олег
 
62'
Вомбергар Андрес
Фольмер Кирилл
 
70'
 
Каборе Шарль
Фомин Даниил
70'
 
Плиев Заурбек
Шиманьски Себастиан

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бизяк Ловро 1 (1) 0.17
2. Аликин Павел 1 0.17
3. Кротов Вячеслав 1 0.17
4. Жамалетдинов Тимур 1 0.17
5. Голубев Артём 1 0.17
6. Сухов Александр 0 0
7. Данченко Олег 0 0
8. Неделчару Ионуц 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нжи Клинтон Муа 2 0.33
2. Игбун Сильвестр 1 0.17
3. Шунич Тони 1 0.17
4. Комличенко Николай 1 0.17
5. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.17
6. Шиманьски Себастиан 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 2 0
2. Аликин Павел 2 0
3. Безденежных Игорь 2 0
4. Жамалетдинов Тимур 2 0
5. Кротов Вячеслав 0 1
6. Сухов Александр 1 0
7. Алиев Азер 1 0
8. Карп Кэтэлин 1 0
9. Бизяк Ловро 1 0
10. Тилль Оливье 1 0
11. Голубев Артём 1 0
12. Агаларов Гамид 1 0
13. Фольмер Кирилл 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 3 0
2. Каборе Шарль 2 0
3. Нжи Клинтон Муа 2 0
4. Моро Никола 2 0
5. Евгеньев Роман 2 0
6. Скопинцев Дмитрий 0 1
7. Шунин Антон 1 0
8. Плиев Заурбек 1 0
9. Игбун Сильвестр 1 0
10. Фомин Даниил 1 0
11. Филипп Максимилиан 1 0
12. Грулёв Вячеслав 1 0
13. Шиманьски Себастиан 1 0
14. Слепов Сергей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0
 Динамо Москва 0 0 80% (4) 20% (1) 0 0

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: + = -
Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа
Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа Зенит 0:0 Уфа Краснодар 2:0 Уфа Уфа 4:1 Далянь Ифан ЦСКА Москва 3:0 Уфа Уфа 2:1 Рапперсвиль-Йона
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор
Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск

Последние игры между собой

Уфа: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 7
Динамо Москва: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 0
Уфа 0:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Уфа Премьер-лига
Уфа 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Уфа Премьер-лига Динамо Москва 3:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:2 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
2. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Сочи Заявка 5 3 2 0 9 - 6 11
4. Динамо Москва 1:1 Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
5. Ахмат Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. Ростов Заявка 5 3 0 2 3 - 4 9
7. Краснодар Заявка 5 2 1 2 6 - 3 7
8. Локомотив Москва Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Рубин Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
11. Урал Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12. Арсенал Тула Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
13. Уфа 1:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
14. Тамбов Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Химки Заявка 6 0 3 3 4 - 8 3
16. Ротор Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    78'
    Тилль из центра поля выполнил передачу на половину поля "Динамо", Жамалетдинов головой сбросил мяч на ход Вомбергару, Андрес убежал к левому углу штрафной площади, а затем вернул мяч Тимуру, Жамалетдинов в борьбе с Шуничем и Каборе отдал пас к линии штрафной площади на Тилля, который в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    77'
    Безденежных перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Динамо", правила были нарушены против Филиппа. 
  • 76'
    Жамалетдинов с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Шунин при игре на выходе не смог как следует добраться до мяча, но защитники "Динамо" успешно подстраховали своего голкипера. 
  • Угловой
    75'
    Тилль с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Скопинцев головой выбил мяч в аут. 
  • Замена
    74'
    И ещё одну замену провёл Кирилл Новиков. Вместо Себастиана Шиманьски на поле вышел Максимилиан Филипп. 
  • Замена
    73'
    В составе "Динамо" произошла замена. Вместо Даниила Фомина на поле вышел Шарль Каборе. 
  • Судья
    72'
    Дал Евгений Турбин небольшую паузу футболистам, они могут попить воды и перевести дух, сегодня в Уфе довольно жарко. 
  • 71'
    Сухов прошёл вперёд по правому флангу, а затем Александр выполнил прострел в штрафную площадь, Евгеньев сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
  • 70'
    Шиманьски пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел по центру и достаточно слабо, Беленов спокойно забрал его в руки. 
  • Замена
    69'
    В составе "Уфы" произошла четвёртая замена. Вместо Кирилла Фольмера на поле вышел Андрес Вомбергар. 
  • Фол, нарушение
    68'
    Шиманьски в центре поля нарушил правила против Жамалетдинова. Игроки "Уфы" достаточно быстро разыграли стандарт на этот раз. 
  • Фол, нарушение
    67'
    Жамалетдинов прорвался вперёд по левому флангу, а затем Тимур выполнил передачу в центр штрафной площади, Тилль при обработке мяча подыграл себе рукой, Евгений Турбин всё видел и дал свисток в пользу "Динамо". 
  • Замена
    66'
    В составе "Уфы" произошла замена. Вместо Олега Данченко на поле вышел Оливье Тилль. 
  • Судья
    65'
    Голубев в борьбе с Ордецом оказался на газоне на правом углу штрафной площади "Динамо", Евгений Турбин показал, что будет удар от ворот. 
  • Видеоповтор
    64'
    Евгений Турбин проконсультировался с судьями из комнаты VAR и убедился, что офсайда у Жамалетдинова не было, гол был засчитан. 
  • Описание гола
    63'
    Г-О-О-О-Л! 1:1!!! Жамалетдинов!!! Безденежных выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Сухов выполнил подачу к линии вратарской, Жамалетдинов наконец-то оторвался от защитников "Динамо", а затем Тимур здорово пробил головой под перекладину, Шунин был бессилен. 
  • Опасный момент
    62'
    Нжи вновь здорово прорвался вперёд по левому флангу, затем Клинтон выполнил передачу к линии штрафной площади, Шиманьски в касание пробил по воротам, Беленов спас свою команду и отбил мяч к правому углу штрафной площади, а уже оттуда Игбун в касание пробил в ближний угол ворот, но в створ не попал. 
  • 61'
    Игбун после заброса из центра поля успешно сбросил мяч на ход Нжи, Клинтон вошёл в штрафную площадь и с левого её угла пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой, но Беленов всё контролировал. 
  • 60'
    Всё нормально с Игбуном, показал форвард "Динамо", что он готов продолжать матч. 
  • Травма, повреждение
    59'
    Игбун в борьбе за мяч в центре поля с Безденежных получил повреждение, вышли на поле врачи "Динамо", пауза в игре. 
  • 58'
    Жамалетдинов попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но активный Ордец также успешно встретил и форварда "Уфы", мяч у Тимура был перехвачен. 
  • 57'
    Алиев из аута вбросил мяч к левому углу штрафной площади, Фольмер протолкнул мяч в центр штрафной на Голубева, Евгеньев выбил мяч за пределы штрафной площади, первым на подборе оказался Безденежных, который в касание пробил в левый угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • 56'
    Алиев попытался пройти вперёд по левому флангу, но Азера накрыл Ордец, который выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Фомин в центре поля нарушил правила против Данченко. Олег не смог быстро разыграть стандарт. 
  • Штанга
    54'
    Шиманьски со стандарта пробил в правый угол ворот, штанга спасла "Уфу" от второго пропущенного мяча. 
  • Фол, нарушение
    53'
    Голубев у своей штрафной площади нарушил правила против Моро. "Динамо" заработало опасный стандарт. 
  • 52'
    Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади "Динамо", но Жамалетдинов был в явном офсайде, а поэтому Тимур даже не стал пытаться бороться за мяч. 
  • 51'
    Скопинцев на половине поля "Уфы" уверенно убрал финтом Зидана Сухова, а затем Дмитрий пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 50'
    Теперь уже Алиев с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Жамалетдинов не смог оторваться от Шунича и пробить по воротам. 
  • 49'
    Данченко с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Шунич головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Замена
    48'
    В составе "Динамо" после перерыва также произошла замена. Вместо Николая Комличенко на поле вышел Сильвестр Игбун. 
  • Замена
    47'
    В составе "Уфы" после перерыва произошла замена. Вместо Данилы Емельянова на поле вышел Александр Сухов. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. "Уфа" наверняка сейчас уже будет стараться играть в более атакующий футбол, а для "Динамо" это безусловно шанс попытаться сыграть на контратаках, у Кирилла Новикова есть исполнители, которые могут отдать хорошую передачу вперёд, а также и те, кто способен неплохо завершать моменты. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московское "Динамо" на выезде с минимальным счётом переигрывает "Уфу", пока единственный мяч в этой встрече в самом конце первого тайма забил Клинтон Нжи. В целом по игре "Динамо" смотрится лучше, а поэтому команда Кирилла Новикова заслуженно ведёт в счёте, посмотрим, что изменит Вадим Евсеев, чтобы во втором тайме дела у "Уфы" стали лучше. 
  • 45'
    Нжи ворвался в штрафную площадь с правого фланга, Клинтон успешно обыграл Никитина, а затем выполнил прострел во вратарскую, Беленов успел сложиться и перехватить мяч. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Евгений Турбин к основному времени первого тайма. 
  • Угловой
    44'
    Угловой у ворот "Уфы". Шиманьски выполнил заброс в центр штрафной площади, хозяева поля в сумбуре выбили мяч к линии штрафной площади, а оттуда по воротам пробил Фомин, мяч попал в спину Алиеву. 
  • Желтая карточка
    43'
    Полузащитник "Уфы" Азер Алиев получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Описание гола
    42'
    Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Нжи!!! Моро из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Комличенко проиграл борьбу за верховой мяч Никитину, но у линии штрафной площади мяч перехватил у Аликина Нжи, который затем убежал в штрафную площадь и сильно пробил в правый угол ворот, Беленов даже не успел среагировать
  • 41'
    Скопинцев прорвался к линии штрафной площади, а затем Дмитрий пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Беленов успел переместиться и забрать его в руки. 
  • 40'
    Алиев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фольмер пропустил мяч на Емельянова, а сам Данила не смог головой пробить по воротам. 
  • Судья
    39'
    Нжи в борьбе с Алиевым на половине поля "Уфы" оказался на газоне, Евгений Турбин показал, что нужно играть дальше. 
  • 38'
    Заканчивается у нас постепенно первый тайм, "Динамо" сейчас старается оставить концовку за собой и быть может всё же забить гол в раздевалку. 
  • Замена
    37'
    В составе "Уфы" произошла замена. Вместо Вячеслава Кротова на поле вышел Артём Голубев. 
  • Опасный момент
    36'
    Фомин выполнил прекрасный заброс в центр штрафной площади "Уфы", Скопинцев здорово обработал мяч, но удар как следует под правый угол ворот у Дмитрия не получился, Беленов в прыжке спас свою команду. 
  • Травма, повреждение
    35'
    Вячеслав Кротов получил повреждение задней поверхности бедра, в составе "Уфы" готовится замена. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Неделчару в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Комличенко. Игроки "Динамо" вновь не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Судья
    33'
    Скопинцев с левого фланга выполнил подачу к левому углу штрафной площади, мяч попал в Безденежных, Дмитрий апеллировал, что мяч попал в руку сопернику, но Евгений Турбин показал, что нужно играть дальше. 
  • 32'
    Фольмер с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 31'
    Скопинцев потерял мяч на половине поля "Уфы", а затем команда Вадима Евсеева сразу же бросилась в контратаку. Жамалетдинов по центру разогнал атаку "Уфы", а после этого Тимур выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Фольмера, Кирилл слишком долго подбирал ногу для удара по воротам, его успел накрыть Ордец. 
  • 30'
    Данченко разыграл стандарт с Фольмером, а затем Кирилл выполнил подачу к левому углу вратарской, Шунин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Евгеньев в борьбе за верховой мяч на своей половине поля нарушил правила против Кротова. "Уфа" вновь готовится к стандарту. 
  • 28'
    Кротов едва не убежал к правому углу штрафной площади "Динамо", Вячеслав обыграл Евгеньева, но затем потерял его в борьбе с Шуничем. 
  • 27'
    Всё нормально с Тони Шуничем, защитник московского "Динамо" показал, что он готов продолжать игру. 
  • Травма, повреждение
    26'
    Шунин при игре на выходе влетел в Шунича, оба футболиста смотрели на мяч, а поэтому столкновение для защитника "Динамо" с собственным голкипером получилось совсем неприятным, вышли на поле врачи московского клуба. 
  • 25'
    Фольмер со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Шунин сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади, Безденежных оказался первым на подборе, но удар в касание у Игоря в левый угол ворот совсем не получился. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Ордец на правом фланге нарушил правила против Кротова. "Уфа" тщательно готовится к стандарту. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Из центра поля последовал опасный заброс в штрафную площадь "Динамо" на ход Жамалетдинову, который в борьбе за мяч нарушил правила против Фомина. 
  • Угловой
    22'
    Угловой у ворот "Уфы". Шиманьски выполнил подачу к линии вратарской, Беленов не самым лучшим образом сыграл на выходе, Александр выбил мяч кулаком к левому углу штрафной площади, Скопинцев в касание пробил в ближний угол ворот, но в створ Дмитрий попасть не смог. 
  • 21'
    Алиев выполнил передачу на ход Фольмеру по левому флангу, у Кирилла поехала нога и в итоге он упустил мяч в аут. Сам же Фольмер показал Алиеву, что передачу следовало давать на ход, а не за спину. 
  • 20'
    Кротов с левого фланга выполнил неплохую передачу к правому углу вратарской, но теперь уже Фольмер немного не успел к мячу, чтобы создать голевой момент у ворот "Динамо". 
  • 19'
    Моро из центра поля выполнил передачу на ход Паршивлюку по правому флангу, но Сергей слишком поздно стартовал и в итоге упустил мяч в аут. 
  • 18'
    Из центра поля теперь уже последовал безадресный заброс к левому углу штрафной площади "Уфы", Беленов спокойно сыграл на выходе, а затем отдал мяч Неделчару. 
  • 17'
    Жамалетдинов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Шунич и Ордец вновь перехватили мяч без всякого труда. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Кротов перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Динамо", правила были нарушены против Моро. 
  • Офсайд
    15'
    Шиманьски выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Нжи оказался в небольшом офсайде. 
  • Желтая карточка
    14'
    А вот форвард "Уфы" Тимур Жамалетдинов получил жёлтую карточку за фол на Ордеце на правом фланге. Тимур вначале потерял мяч, а затем руками схватил защитника "Динамо" и не дал тому сразу же начать ответную атаку. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Скопинцев в борьбе за мяч в центре поля отмахнулся от Фольмера, Евгений Турбин дал свисток в пользу "Уфы", но пока главный арбитр матча решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 12'
    Скопинцев попытался разогнать атаку "Динамо" через левую половину поля, но его накрыл Безденежных и выбил мяч в аут. 
  • 11'
    Ордец едва не потерял мяч у линии штрафной площади под прессингом Жамалетдинова, но в последний момент Иван всё же смог выбить мяч на партнёра по команде. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Из центра поля последовала длинная передача на ход Нжи по правому флангу, но в борьбе за мяч Клинтон нарушил правила против Никитина. 
  • 9'
    Алиев сместился в центр с левого фланга, а затем Азер пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Евгеньев в борьбе за мяч на половине поля "Уфы" нарушил правила против Жамалетдинова. Команда Вадима Евсеева не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 7'
    Скопинцев с левого фланга выполнил плохую подачу к линии вратарской, Беленов при игре на выходе спокойно забрал мяч в руки. 
  • 6'
    Моро выполнил передачу на ход Нжи к линии штрафной площади, Клинтон не смог обыграть сразу двух защитников "Уфы" и выйти на ударную позицию. 
  • Угловой
    5'
    Шиманьски с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Уфы" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 4'
    Скопинцев попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Данченко он смог заработать лишь угловой для своей команды. 
  • 3'
    Безденежных из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади "Динамо", Ордец и Евгеньев без особого труда перехватили мяч. 
  • 2'
    "Уфа" сразу же отдала контроль над мячом "Динамо", но при этом болельщики клуба активно гонят "Уфу" вперёд. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Динамо" ждёт непростой выездной матч против очень крепкой "Уфы", которая потерпела два поражения подряд, а поэтому сегодня команда Вадима Евсеева будет до последнего бороться за очки. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neftyanik Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Уфа 1:1 Динамо Москва

Исход игры
Уфа
10.2% (17)
Ничья
38.3% (64)
Динамо Москва
51.5% (86)
Тотал 2.5
Больше
27.56% (43)
Меньше
72.44% (113)
Обе команды забьют
Да
60.9% (95)
Нет
39.1% (61)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (53)
0:1 Динамо Москва
21.6% (36)
1:2 Динамо Москва
18.6% (31)
0:2 Динамо Москва
5.4% (9)
1:0 Уфа
4.8% (8)
0:0 Ничья
3.6% (6)
2:1 Уфа
3.6% (6)
1:3 Динамо Москва
1.2% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Уфа 1:1 Динамо Москва онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Букмекер 1 X 2
18.00 5.60 1.22
23.00 5.90 1.20

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.90 1.25 2.65 1.47 2.20 1.66 2.06 1.84 1.44 2.75 1.23 4.05 1.12 6.10 1.08 7.77 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 19.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.31 3.35 1.19 4.60 1.11 6.50 1.04 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.90 1.40 1.92 1.97 1.42 3.00 1.11 6.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный