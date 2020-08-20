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Уфа
 
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Стадион:
Динамо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бизяк Ловро 1 (1) 0.2
2. Аликин Павел 1 0.2
3. Кротов Вячеслав 1 0.2
4. Голубев Артём 1 0.2
5. Данченко Олег 0 0
6. Неделчару Ионуц 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игбун Сильвестр 1 0.2
2. Шунич Тони 1 0.2
3. Комличенко Николай 1 0.2
4. Нжи Клинтон Муа 1 0.2
5. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.2
6. Шиманьски Себастиан 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 2 0
2. Аликин Павел 2 0
3. Безденежных Игорь 2 0
4. Кротов Вячеслав 0 1
5. Сухов Александр 1 0
6. Карп Кэтэлин 1 0
7. Жамалетдинов Тимур 1 0
8. Бизяк Ловро 1 0
9. Тилль Оливье 1 0
10. Голубев Артём 1 0
11. Агаларов Гамид 1 0
12. Фольмер Кирилл 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 3 0
2. Каборе Шарль 2 0
3. Нжи Клинтон Муа 2 0
4. Моро Никола 2 0
5. Евгеньев Роман 2 0
6. Скопинцев Дмитрий 0 1
7. Шунин Антон 1 0
8. Плиев Заурбек 1 0
9. Игбун Сильвестр 1 0
10. Фомин Даниил 1 0
11. Филипп Максимилиан 1 0
12. Грулёв Вячеслав 1 0
13. Шиманьски Себастиан 1 0
14. Слепов Сергей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0
 Динамо Москва 0 0 80% (4) 20% (1) 0 0

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа
Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа Зенит 0:0 Уфа Краснодар 2:0 Уфа Уфа 4:1 Далянь Ифан ЦСКА Москва 3:0 Уфа Уфа 2:1 Рапперсвиль-Йона
Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор
Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск

Последние игры между собой

Уфа: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 7
Динамо Москва: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 0
Уфа 0:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Уфа Премьер-лига
Уфа 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Уфа Премьер-лига Динамо Москва 3:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:2 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Спартак Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3. Сочи Заявка 5 3 2 0 9 - 6 11
4. Динамо Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
5. Ахмат Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. Ростов Заявка 5 3 0 2 3 - 4 9
7. Краснодар Заявка 5 2 1 2 6 - 3 7
8. Локомотив Москва Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Рубин Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
11. Арсенал Тула Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12. Урал Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
14. Тамбов Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Химки Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
16. Ротор Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 августа 2020, осталось 2 дня 11 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 76
    Уфа 13.2% (10)
    X 42.1% (32)
    Динамо Москва 44.7% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Динамо Москва
    4.30
    3.15
    2.15
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Уфа - Динамо Москва

    Исход игры
    Уфа
    13.2% (10)
    Ничья
    42.1% (32)
    Динамо Москва
    44.7% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.39% (23)
    Меньше
    67.61% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    70.42% (50)
    Нет
    29.58% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.5% (27)
    1:2 Динамо Москва
    23.7% (18)
    0:1 Динамо Москва
    13.2% (10)
    1:0 Уфа
    7.9% (6)
    2:1 Уфа
    3.9% (3)
    0:2 Динамо Москва
    2.6% (2)
    0:0 Ничья
    2.6% (2)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    4.30 3.05 2.08
    3.75 3.15 2.15
    4.20 3.05 2.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.31 1.61
    Букмекер Да Нет
    6.80 1.10
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.20
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