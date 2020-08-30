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Локомотив Москва
 
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Стадион:
Зенит
Локомотив Москва
Зенит

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Алексей 2 0.4
2. Смолов Фёдор 1 0.2
3. Крыховяк Гжегож 1 0.2
4. Баринов Дмитрий 1 0.2
5. Мурило Серкейра 1 0.2
6. Миранчук Антон 1 (1) 0.2
7. Рыбчинский Дмитрий 0 0
8. Живоглядов Дмитрий 0 0
9. Лисакович Виталий 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Азмун Сердар 4 0.8
2. Дзюба Артём 1 0.2
3. Ерохин Александр 1 0.2
4. Дуглас Сантос 1 0.2
5. Дриусси Себастьян 1 0.2
6. Ловрен Деян 1 0.2
7. Малком Филипе 1 0.2
8. Караваев Вячеслав 0 0
9. Мостовой Андрей 0 0
10. Круговой Данил 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Баринов Дмитрий 3 0
2. Рыбус Мацей 2 0
3. Гилерме Маринато 2 0
4. Рыбчинский Дмитрий 2 0
5. Чорлука Ведран 1 0
6. Игнатьев Владислав 1 0
7. Крыховяк Гжегож 1 0
8. Живоглядов Дмитрий 1 0
9. Жемалетдинов Рифат 1 0
10. Эдер Лопеш 1 0
11. Куликов Даниил 1 0
12. Магкеев Станислав 1 0
13. Мурило Серкейра 1 0
14. Иосифов Никита 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Барриос Вилмар 2 1
2. Ракицкий Ярослав 1 1
3. Караваев Вячеслав 2 0
4. Азмун Сердар 2 0
5. Дриусси Себастьян 1 0
6. Малком Филипе 1 0
7. Ригони Эмилиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2)
 Зенит 0 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 20% (2)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар
Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка
Зенит Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит
Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Зенит: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Зенит 2:1 Локомотив Москва Суперкубок Зенит 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:3 Локомотив Москва Суперкубок
Локомотив Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Зенит 5:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Суперкубок Зенит 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
2. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Сочи Заявка 5 3 2 0 9 - 6 11
4. Динамо Москва 1:1 Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
5. Ахмат Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. Ростов Заявка 5 3 0 2 3 - 4 9
7. Краснодар Заявка 5 2 1 2 6 - 3 7
8. Локомотив Москва Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Рубин Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
11. Урал Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12. Арсенал Тула Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
13. Уфа 1:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
14. Тамбов Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Химки Заявка 6 0 3 3 4 - 8 3
16. Ротор Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 августа 2020, осталось 25 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 163
    Локомотив Москва 8% (13)
    X 29.4% (48)
    Зенит 62.6% (102)
    Все прогнозы
    1.85 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Зенит
    5.50
    4.10
    1.67
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Зенит

    Исход игры
    Локомотив Москва
    8% (13)
    Ничья
    29.4% (48)
    Зенит
    62.6% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.32% (78)
    Меньше
    49.68% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    74.84% (116)
    Нет
    25.16% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    33.7% (55)
    1:1 Ничья
    24.5% (40)
    0:1 Зенит
    12.3% (20)
    1:3 Зенит
    6.7% (11)
    0:2 Зенит
    4.9% (8)
    1:0 Локомотив Москва
    4.3% (7)
    2:1 Локомотив Москва
    2.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (4)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    5.50 4.05 1.67
    5.30 4.10 1.66

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.00 1.01 9.60 1.04 4.00 1.25 3.15 1.36 2.10 1.79 1.87 1.99 1.65 2.33 1.42 2.90 1.20 4.60 1.14 5.10 1.04 9.00 1.04 9.60
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.02 1.79 1.45 2.75 1.15 5.50
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    3.15 1.33 1.83 1.91 1.38 2.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.79 2.03
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.35
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