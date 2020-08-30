Локомотив Москва
Позже
Стадион: РЖД Арена
Зенит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
60 Савин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
84 Лысов МихаилЗащитник
-
76 Мухин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Эдер ЛопешНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Николич Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Жирков ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Семак Сергей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Алексей
|2
|0.4
|2.
|Смолов Фёдор
|1
|0.2
|3.
|Крыховяк Гжегож
|1
|0.2
|4.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.2
|5.
|Мурило Серкейра
|1
|0.2
|6.
|Миранчук Антон
|1 (1)
|0.2
|7.
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|8.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|9.
|Лисакович Виталий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Азмун Сердар
|4
|0.8
|2.
|Дзюба Артём
|1
|0.2
|3.
|Ерохин Александр
|1
|0.2
|4.
|Дуглас Сантос
|1
|0.2
|5.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.2
|6.
|Ловрен Деян
|1
|0.2
|7.
|Малком Филипе
|1
|0.2
|8.
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|9.
|Мостовой Андрей
|0
|0
|10.
|Круговой Данил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|2.
|Рыбус Мацей
|2
|0
|3.
|Гилерме Маринато
|2
|0
|4.
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|5.
|Чорлука Ведран
|1
|0
|6.
|Игнатьев Владислав
|1
|0
|7.
|Крыховяк Гжегож
|1
|0
|8.
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|9.
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|10.
|Эдер Лопеш
|1
|0
|11.
|Куликов Даниил
|1
|0
|12.
|Магкеев Станислав
|1
|0
|13.
|Мурило Серкейра
|1
|0
|14.
|Иосифов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барриос Вилмар
|2
|1
|2.
|Ракицкий Ярослав
|1
|1
|3.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|4.
|Азмун Сердар
|2
|0
|5.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|6.
|Малком Филипе
|1
|0
|7.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|Зенит
|0
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар
Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка
Зенит Последние 20 матчей: + = -Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Зенит: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Локомотив Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Зенит 5:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Суперкубок Зенит 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|Сочи
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|4.
|Динамо Москва
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|5.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|Ростов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 4
|9
|7.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 3
|7
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|13.
|Уфа
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|14.
|Тамбов
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Зенит
Исход игры
Локомотив Москва
8% (13)
Ничья
29.4% (48)
Зенит
62.6% (102)
Тотал 2.5
Больше
50.32% (78)
Меньше
49.68% (77)
Обе команды забьют
Да
74.84% (116)
Нет
25.16% (39)
Популярный счёт
1:2 Зенит
33.7% (55)
1:1 Ничья
24.5% (40)
0:1 Зенит
12.3% (20)
1:3 Зенит
6.7% (11)
0:2 Зенит
4.9% (8)
1:0 Локомотив Москва
4.3% (7)
2:1 Локомотив Москва
2.5% (4)
2:2 Ничья
2.5% (4)
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