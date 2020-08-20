Локомотив Москва
Позже
Стадион: РЖД Арена
Зенит
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Алексей
|2
|0.4
|2.
|Смолов Фёдор
|1
|0.2
|3.
|Крыховяк Гжегож
|1
|0.2
|4.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.2
|5.
|Мурило Серкейра
|1
|0.2
|6.
|Миранчук Антон
|1 (1)
|0.2
|7.
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|8.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|9.
|Лисакович Виталий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Азмун Сердар
|4
|0.8
|2.
|Дзюба Артём
|1
|0.2
|3.
|Ерохин Александр
|1
|0.2
|4.
|Дуглас Сантос
|1
|0.2
|5.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.2
|6.
|Ловрен Деян
|1
|0.2
|7.
|Малком Филипе
|1
|0.2
|8.
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|9.
|Мостовой Андрей
|0
|0
|10.
|Круговой Данил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|2.
|Рыбус Мацей
|2
|0
|3.
|Гилерме Маринато
|2
|0
|4.
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|5.
|Чорлука Ведран
|1
|0
|6.
|Игнатьев Владислав
|1
|0
|7.
|Крыховяк Гжегож
|1
|0
|8.
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|9.
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|10.
|Эдер Лопеш
|1
|0
|11.
|Куликов Даниил
|1
|0
|12.
|Магкеев Станислав
|1
|0
|13.
|Мурило Серкейра
|1
|0
|14.
|Иосифов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барриос Вилмар
|2
|1
|2.
|Ракицкий Ярослав
|1
|1
|3.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|4.
|Азмун Сердар
|2
|0
|5.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|6.
|Малком Филипе
|1
|0
|7.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|Зенит
|0
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +10 =7 -3Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар
Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка
Зенит Последние 20 матчей: +16 =2 -2Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Зенит: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Локомотив Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Зенит 5:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Суперкубок Зенит 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Сочи
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|5.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|Ростов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 4
|9
|7.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 3
|7
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|14.
|Тамбов
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|16.
|Ротор
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Зенит
Исход игры
Локомотив Москва
18.1% (13)
Ничья
29.2% (21)
Зенит
52.8% (38)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (33)
Меньше
52.17% (36)
Обе команды забьют
Да
72.46% (50)
Нет
27.54% (19)
Популярный счёт
1:2 Зенит
29.2% (21)
1:1 Ничья
23.6% (17)
1:0 Локомотив Москва
9.7% (7)
0:1 Зенит
9.7% (7)
1:3 Зенит
6.9% (5)
2:1 Локомотив Москва
5.6% (4)
0:2 Зенит
4.2% (3)
2:2 Ничья
2.8% (2)
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