Со штрафного Ларссон пробивал в ближний верхний угол, но мяч пролетел рядом со штангой, да и Нигматуллин все контролировал.

Сместился с правого фланга в центр Ларссон и покатил поперек на Соболева, но тому пробить не позволил Бурлак.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил локтем по лицу Костадинов. Потребуется ему медицинская помощь.

Мягко забросил в штрафную соперника Умяров на ход Соболеву, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Сокол.

Перехватил мяч на чужой половине поля Айртон на фланге и тут же покатил в центр под удар Зобнину, но выстрел последнего накрыли защитники.

14' Прямой ногой заехал Лесовой в голову Умярову перед своей штрафной. Судья показал нарушителю желтую карточку.

13' Дальний заброс исполнил Зобнин в штрафную на Джикию, но тот не смог убежать от Бауэра и потерял мяч.

12' Ушел от опеки по флангу Ларссон и прострелил вдоль ворот, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

11' Тонко вырезал Крал в штрафную на Соболева, но до того мяч не дошел. Хорошо на перехвате отыграл Бурлак.

10' Убегал на скорости по левой бровке Лесовой, ушел от соперника, но выпустил мяч за боковую линию.

9' Отобрал мяч в центре поля Чаушич и тут же забросил вперед на Кангву, но арбитр остановил эту атаку, зафиксировав нарушение со стороны туляков.

8' Отличным пасом Ларссон выводил Айртона на ворота соперника, но в последний момент мяч в подкате перехватил Бурлак.

7' В верховой борьбе против Пантелеева получил по лицу локтем Джикия. Очередной штрафной исполнят москвичи.

6' Прорвался по левой бровке Айртон и прострелил вдоль ворот, но никого из партнеров на дальней штанге не оказалось.

5' Получил по ногам на фланге Соболев от Кангвы. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья в этом эпизоде.

4' По флангу забрасывал Комбаров на Громыко, но того опередил Айртон и вынес мяч головой за боковую линию.

3' После подачи с углового выиграл верх в центре штрафной Соболев и головой сбросил на дальнюю штангу, но здесь не успел подставить ногу Джикия.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.