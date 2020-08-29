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Спартак Москва
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Арсенал Тула
0'
13' Желтая карточка
Лесовой Даниил
21'
98
Максименко
Александр
39
Маслов
Павел
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
47
Зобнин
Роман
10
Бакаев
Зелимхан
33
Крал
Алекс
54
Умяров
Наиль
6
Айртон
Лукас
11
Ларссон
Джордан
7
Соболев
Александр
Сергеевич
1
Нигматуллин
Артур
82
Хлусевич
Даниил
5
Бурлак
Тарас
3
Сокол
Артём
4
Бауэр
Роберт
28
Пантелеев
Владислав
44
Кангва
Кингс
18
Громыко
Валерий
10
Кангва
Эванс
7
Лесовой
Даниил
70
Костадинов
Георги
Спартак Москва
3-5-2
Арсенал Тула
4-2-3-1

Ход матча

13'
 
Лесовой Даниил

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 3 (1) 0.5
2. Соболев Александр Сергеевич 2 0.33
3. Понсе Эсекель 2 0.33
4. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.17
5. Зобнин Роман 0 0
6. Крал Алекс 0 0
7. Умяров Наиль 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лесовой Даниил 2 (1) 0.33
2. Луценко Евгений 1 0.17
3. Кангва Кингс 1 0.17
4. Кангва Эванс 1 0.17
5. Ковалёв Юрий 0 0
6. Пантелеев Владислав 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Зобнин Роман 2 0
2. Максименко Александр 2 0
3. Соболев Александр Сергеевич 2 0
4. Крал Алекс 2 0
5. Умяров Наиль 2 0
6. Ещенко Андрей 1 0
7. Бакаев Зелимхан 1 0
8. Ларссон Джордан 1 0
9. Маслов Павел 1 0
10. Гапонов Илья 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Кангва Эванс 2 1
2. Бауэр Роберт 3 0
3. Кангва Кингс 1 1
4. Чаушич Горан 2 0
5. Громыко Валерий 2 0
6. Хлусевич Даниил 2 0
7. Денисов Александр 1 0
8. Григалава Гиа 1 0
9. Беляев Максим 1 0
10. Довбня Александр Евгеньевич 1 0
11. Сокол Артём 1 0
12. Лесовой Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 25% (2) 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Арсенал Тула 0 40% (2) 0 0 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат
Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -
Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа
Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 5
Арсенал Тула: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 6
Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:3 Арсенал Тула Премьер-лига
Арсенал Тула 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 4:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Спартак Москва 0:0 Заявка 6 3 3 0 8 - 4 12
3. Сочи Заявка 5 3 2 0 9 - 6 11
4. Динамо Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
5. Ахмат Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. Ростов Заявка 5 3 0 2 3 - 4 9
7. Краснодар Заявка 5 2 1 2 6 - 3 7
8. Локомотив Москва Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Рубин Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
11. Арсенал Тула 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
12. Урал Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
14. Тамбов Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Химки Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
16. Ротор Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
  • Первый тайм
  • 19'
    Перехватил мяч на чужой половине поля Айртон на фланге и тут же покатил в центр под удар Зобнину, но выстрел последнего накрыли защитники.
  • 18'
    Мягко забросил в штрафную соперника Умяров на ход Соболеву, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Сокол.
  • 17'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил локтем по лицу Костадинов. Потребуется ему медицинская помощь.
  • 16'
    Сместился с правого фланга в центр Ларссон и покатил поперек на Соболева, но тому пробить не позволил Бурлак.
  • 15'
    Со штрафного Ларссон пробивал в ближний верхний угол, но мяч пролетел рядом со штангой, да и Нигматуллин все контролировал. 
  • Желтая карточка
    14'
    Прямой ногой заехал Лесовой в голову Умярову перед своей штрафной. Судья показал нарушителю желтую карточку.
  • 13'
    Дальний заброс исполнил Зобнин в штрафную на Джикию, но тот не смог убежать от Бауэра и потерял мяч.
  • Угловой
    12'
    Ушел от опеки по флангу Ларссон и прострелил вдоль ворот, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
  • 11'
    Тонко вырезал Крал в штрафную на Соболева, но до того мяч не дошел. Хорошо на перехвате отыграл Бурлак.
  • 10'
    Убегал на скорости по левой бровке Лесовой, ушел от соперника, но выпустил мяч за боковую линию.
  • 9'
    Отобрал мяч в центре поля Чаушич и тут же забросил вперед на Кангву, но арбитр остановил эту атаку, зафиксировав нарушение со стороны туляков. 
  • 8'
    Отличным пасом Ларссон выводил Айртона на ворота соперника, но в последний момент мяч в подкате перехватил Бурлак.
  • 7'
    В верховой борьбе против Пантелеева получил по лицу локтем Джикия. Очередной штрафной исполнят москвичи.
  • 6'
    Прорвался по левой бровке Айртон и прострелил вдоль ворот, но никого из партнеров на дальней штанге не оказалось.
  • 5'
    Получил по ногам на фланге Соболев от Кангвы. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья в этом эпизоде.
  • 4'
    По флангу забрасывал Комбаров на Громыко, но того опередил Айртон и вынес мяч головой за боковую линию.
  • 3'
    После подачи с углового выиграл верх в центре штрафной Соболев и головой сбросил на дальнюю штангу, но здесь не успел подставить ногу Джикия.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Спартака"!
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    13'
    Лесовой Даниил получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Otkrytiye Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Арсенал Тула

Исход игры
Спартак Москва
92.2% (154)
Ничья
6% (10)
Арсенал Тула
1.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
46.2% (73)
Меньше
53.8% (85)
Обе команды забьют
Да
47.47% (75)
Нет
52.53% (83)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
32.9% (55)
2:0 Спартак Москва
32.3% (54)
1:0 Спартак Москва
15% (25)
3:1 Спартак Москва
6% (10)
1:1 Ничья
3.6% (6)
3:0 Спартак Москва
2.4% (4)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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Победитель

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1.60 3.95 6.60
1.57 3.95 6.60
1.60 3.80 6.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.07 1.76
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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