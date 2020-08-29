Спартак Москва
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Открытие Арена
Арсенал Тула
13' Желтая карточкаЛесовой Даниил
39
Маслов
Павел
47
Зобнин
Роман
33
Крал
Алекс
54
Умяров
Наиль
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
54 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Ребров АртёмВратарь
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
-
61 Голосов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Тиль ГусПолузащитник
-
20 Урунов ОстонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кангва КингсПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Хагуш АнриЗащитник
-
20 Чаушич ГоранПолузащитник
-
19 Банда ЛамекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Аджоев ГурамНападающий
-
77 Минаев РоманНападающий
-
Главный тренер: Подпалый Сергей
Ход матча
13'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|3 (1)
|0.5
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0.33
|3.
|Понсе Эсекель
|2
|0.33
|4.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.17
|5.
|Зобнин Роман
|0
|0
|6.
|Крал Алекс
|0
|0
|7.
|Умяров Наиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лесовой Даниил
|2 (1)
|0.33
|2.
|Луценко Евгений
|1
|0.17
|3.
|Кангва Кингс
|1
|0.17
|4.
|Кангва Эванс
|1
|0.17
|5.
|Ковалёв Юрий
|0
|0
|6.
|Пантелеев Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зобнин Роман
|2
|0
|2.
|Максименко Александр
|2
|0
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0
|4.
|Крал Алекс
|2
|0
|5.
|Умяров Наиль
|2
|0
|6.
|Ещенко Андрей
|1
|0
|7.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|8.
|Ларссон Джордан
|1
|0
|9.
|Маслов Павел
|1
|0
|10.
|Гапонов Илья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кангва Эванс
|2
|1
|2.
|Бауэр Роберт
|3
|0
|3.
|Кангва Кингс
|1
|1
|4.
|Чаушич Горан
|2
|0
|5.
|Громыко Валерий
|2
|0
|6.
|Хлусевич Даниил
|2
|0
|7.
|Денисов Александр
|1
|0
|8.
|Григалава Гиа
|1
|0
|9.
|Беляев Максим
|1
|0
|10.
|Довбня Александр Евгеньевич
|1
|0
|11.
|Сокол Артём
|1
|0
|12.
|Лесовой Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Арсенал Тула
|0
|40% (2)
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат
Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа
Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 5
Арсенал Тула: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 6
Арсенал Тула 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 4:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|3.
|Сочи
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|5.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|Ростов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 4
|9
|7.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 3
|7
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|14.
|Тамбов
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|16.
|Ротор
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Арсенал Тула
Исход игры
Спартак Москва
92.2% (154)
Ничья
6% (10)
Арсенал Тула
1.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
46.2% (73)
Меньше
53.8% (85)
Обе команды забьют
Да
47.47% (75)
Нет
52.53% (83)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
32.9% (55)
2:0 Спартак Москва
32.3% (54)
1:0 Спартак Москва
15% (25)
3:1 Спартак Москва
6% (10)
1:1 Ничья
3.6% (6)
3:0 Спартак Москва
2.4% (4)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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