  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Химки
1:1
Второй тайм: 66'

Стадион:
Ротор
0'
23' Желтая карточка
Мурнин Андрей
29' Желтая карточка
Кверквелия Соломон
0:1
32' Гол
Муллин Камиль
39' Желтая карточка
Боженов Кирилл
53' Желтая карточка
Байрыев Азат
1:1
56' Гол
Ломовицкий Александр
66'
Химки - Ротор. 0:1. Камиль Мулли...
22
Лантратов
Илья
6
Тихий
Дмитрий
15
Данилкин
Егор
4
Идову
Брайн
87
Боженов
Кирилл
5
Трошечкин
Александр
70
Мурнин
Андрей
11
Ломовицкий
Александр
17
Корян
Аршак
14
Полярус
Артём
10
Алиев
Камран
1
Довбня
Александр
33
Кверквелия
Соломон
27
Гогуа
Седрик
28
Байрыев
Азат
3
Манучарян
Армен
13
Макаров
Сергей
8
Алейник
Олег
25
Степанов
Данил
20
Жигулёв
Илья
77
Давиташвили
Зурико
72
Муллин
Камиль
Химки
3-4-2-1
Ротор
3-4-2-1

Ход матча

23'
Мурнин Андрей
 
29'
 
Кверквелия Соломон
32'
0:1
Муллин Камиль
(Степанов Данил)
39'
Боженов Кирилл
 
46'
 
Кожемякин Олег
Манучарян Армен
53'
 
Байрыев Азат
56'
Ломовицкий Александр
(Корян Аршак)
1:1
62'
Мартусевич Максим
Мурнин Андрей
 
65'
 
Серченков Сергей
Жигулёв Илья

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Данилкин Егор 1 0.17
2. Трошечкин Александр 1 0.17
3. Алиев Камран 1 0.17
4. Идову Брайн 0 0
5. Полярус Артём 0 0
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муллин Камиль 2 0.33
2. Серченков Сергей 1 0.17
3. Степанов Данил 0 0

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Боженов Кирилл 3 1
2. Полярус Артём 3 0
3. Трошечкин Александр 3 0
4. Идову Брайн 1 1
5. Казанцев Данил 1 1
6. Дядюн Владимир 2 0
7. Мурнин Андрей 1 0
8. Кухарчук Илья 1 0
9. Тихий Дмитрий 1 0
10. Корян Аршак 1 0
11. Ломовицкий Александр 1 0
12. Конате Мохамед II 1 0
13. Алиев Камран 1 0
Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 3 1
2. Кожемякин Олег 3 0
3. Кверквелия Соломон 2 0
4. Макаров Сергей 2 0
5. Степанов Данил 2 0
6. Байрыев Азат 1 0
7. Султонов Мухаммад 1 0
8. Муллин Камиль 1 0
9. Пискунов Антон 1 0
10. Жигулёв Илья 1 0
11. Серченков Сергей 1 0
12. Микелтадзе Бека 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 0 100% (3) 0 0 0 0
 Ротор 0 0 0 100% (2) 0 0

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: + = -
Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки
Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КАМАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел Урал-2 0:0 Химки Химки 2:1 Родина Москва Краснодар-2 2:2 Химки
Ротор Последние 20 матчей: + = -
Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор
Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва Ротор 1:2 Енисей Россия (до 20 лет) 2:2 Ротор Ротор 2:2 КАМАЗ Ротор 2:0 Томь

Последние игры между собой

Химки: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Ротор: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Химки 0:2 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:1 Ротор ФНЛ - Первый дивизион
Ротор 3:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 3:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Ротор 0:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:3 Ротор ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
2. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Сочи Заявка 5 3 2 0 9 - 6 11
4. Динамо Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
5. Ахмат Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. Ростов Заявка 5 3 0 2 3 - 4 9
7. Краснодар Заявка 5 2 1 2 6 - 3 7
8. Локомотив Москва Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Рубин Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
11. Урал Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12. Арсенал Тула Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
14. Тамбов Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Химки 1:1 Заявка 6 0 3 3 4 - 8 3
16. Ротор 1:1 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    67'
    Полярус сместился в центр с левого фланга, а затем Артём пробил под правый угол ворот с дальней дистанции, Довбня неудачно отбил мяч перед собой, но затем голкипер "Ротора" успел подняться и исправить свою команду. 
  • 66'
    Давиташвили попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Тихим Зурико потерял мяч. 
  • Замена
    65'
    В составе "Ротора" произошла замена. Вместо Ильи Жигулёва на поле вышел Сергей Серченков. 
  • Угловой
    64'
    Полярус с углового выполнил подачу к линии вратарской, Байрыев головой выбил мяч на левый фланг. 
  • Угловой
    63'
    Угловой у ворот "Ротора". Корян разыграл стандарт с Полярусом, Артём выполнил заброс в центр штрафной площади волгоградского клуба, Гогуа в борьбе с Трошечкиным едва не срезал мяч в собственные ворота, мяч пролетел рядом с правой штангой. 
  • Замена
    62'
    В составе "Химок" произошла замена. Вместо Андрея Мурнина на поле вышел Максим Мартусевич. 
  • 61'
    Полярус с левого фланга выполнил прострел к линии вратарской, Кверквелия спокойно выбил мяч в аут. 
  • 60'
    Идову пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 59'
    Полярус при проходе вперёд по левому флангу удачно отыгрался с Идову, а затем Артём выполнил подачу в центр штрафной площади, Макаров головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 58'
    Полярус выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Идову, Брайн в касание выполнил подачу на правый угол штрафной, мяч полетел слишком высоко, никто из партнёров по команде не смог до него добраться. 
  • Описание гола
    57'
    Г-О-О-О-Л! 1:1!!! Ломовицки!!! Ломовицкий разогнал атаку "Химок", Александр выполнил грамотную передачу на правый угол штрафной площади, а затем сразу же получил ответный пас в центр штрафной от Коряна, далее Ломовицкий в касание пробил в правый угол ворот и поймал Довбню на перемещении. 
  • Фол, нарушение
    56'
    Корян перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ротора", правила были нарушены против Кверквелии. 
  • 55'
    Мурнин разыграл стандарт с Полярусом, затем Артём выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Тихий головой пробил в левый угол ворот, Довбня успел переместиться и намертво поймать его. 
  • Желтая карточка
    54'
    Защитник "Ротора" Азат Байрыев получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Ломовицкого. 
  • Офсайд
    53'
    Давиташвили разогнал по центру атаку своей команды, а затем Зурико выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Муллин оказался в офсайде. 
  • 52'
    Алейник пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • Офсайд
    51'
    Алиев при смещении с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Корян забрался в небольшой офсайд. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Алейник перестарался на половине "Химок" в борьбе за мяч, правила были нарушены против Мурнина. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Полярус со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Трошечкин при обработке мяча подыграл себе рукой, Кирилл Левников всё видел и дал свисток в пользу "Ротора".
  • Фол, нарушение
    48'
    Алейник на правом фланге нарушил правила против Ломовицкого. "Химки" заработали неплохой стандарт. 
  • Замена
    47'
    В составе "Ротора" после перерыва произошла замена. Вместо Армена Манучаряна на поле вышел Олег Кожемякин. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумают игроки "Химок", чтобы исправить счёт на табло, повторимся, что сегодня командам нужно побеждать, ничья никого не устроит. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    "Химки" заработали угловой в самом конце первого тайма. Полярус выполнил подачу в центр штрафной площади, Кверквелия головой выбил мяч на правый фланг, а сразу после этого Кирилл Левников дал свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Ротор" на выезде переигрывает "Химки" 0:1, пока единственный мяч в этой встрече забил Камиль Муллин. В целом "Химки" и "Ротор" показывают равную игру, что было вполне ожидаемо, посмотрим, как дальше будут развиваться события на поле, а пока немного отдохнём. 
  • Угловой
    45'
    Давиташвили с углового выполнил подачу к линии вратарской, теперь уже Гогуа в борьбе с Данилкиным в прыжке в касание пробил в левый угол ворот, мяч попал в Трошечкина. 
  • 45'
    Давиташвили со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Тихий в борьбе с Гогуа головой выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Идову на правом фланге нарушил правила против Муллина. "Ротор" заработал неплохой стандарт. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Кирилл Левников к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Макаров пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Полярус с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Байрыев выбил мяч на правый фланг, а там уже Корян нарушил правила против активного Степанова. 
  • Желтая карточка
    42'
    Полузащитник "Химок" Кирилл Боженов получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Ротора" против Степанова. 
  • Угловой
    41'
    Ещё один угловой удалось заработать "Химкам". Полярус выполнил подачу к линии вратарской, Довбня сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Угловой
    40'
    Мурнин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Данилкин в окружении соперников не смог головой пробить по воротам. 
  • Угловой
    39'
    Полярус разыграл корнер с Коряном, а затем Артём выполнил подачу к правому углу вратарской, Довбня сыграл на выходе и смахнул мяч на ещё один угловой. 
  • 38'
    Ломовицкий попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но его в подкате накрыл Манучарян, мяч был выбит на угловой. 
  • Видеоповтор
    37'
    Кирилл Левников посмотрел повтор начала голевой атаки, казалось, что Давиташвили при обработке мяча в центре поля подыграл себе немного рукой, но всё же главный арбитр матча засчитал гол "Ротора". 
  • Описание гола
    36'
    Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Муллин!!! Давиташвили выполнил передачу на ход Степанову по левому флангу, Данил в касание выполнил подачу к линии вратарской, Муллин удачно оторвался от защитников "Химок" и спокойно пробил мимо Лантратова. 
  • 35'
    Ломовицкий сместился в центр с левого фланга, а затем Александр пробил в левый угол ворт из-за пределов штрафной площади, мяч свалился у него с ноги и ушёл в сторону от цели. 
  • Желтая карточка
    34'
    Центральный защитник "Ротора" Соломон Кверквелия получил жёлтую карточку за опасную игру в центре поля против Поляруса. 
  • 33'
    Полярус с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Алейник в центре поля огрел по ногам Мурнина. Игрок "Химок" удивился, что Кирилл Левников не показал сопернику жёлтую карточку. 
  • 31'
    Давиташвили со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Трошечкин головой выбил мяч не очень далеко от штрафной, подбор был за Жигулёвым, но Илья не смог как следует пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Корян на своей половине поля зацепил Степанова. "Ротор" заработал довольно неплохой стандарт. 
  • Желтая карточка
    29'
    Полузащитник "Химок" Андрей Мурнин получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Муллина. 
  • 28'
    Давиташвили с левого фланга вошёл в штрафную площадь, под прессингом игроков "Химок" Зурико сместился в центр, но ему пришлось уйти к линии штрафной площадь, уже оттуда последовал удар в левый угол ворот, но мяч полетел не очень сильно, Лантратов уверенно с ним справился. 
  • 27'
    Полярус и Боженов довели мяч до правого угла штрафной площади, но уже там его вновь перехватил Гогуа. 
  • 26'
    Ломовицкий всё же нашёл возможность пробить в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Угловой
    25'
    Полярус с углового выполнил подачу к линии штрафной площади, Давиташвили не дал Ломовицкому пробить по воротам. 
  • 24'
    Корян с правого фланга ворвался в штрафную площадь, однако там его накрыл Гогуа, который выбил мяч на угловой. 
  • 23'
    Макаров из центра поля выполнил относительно неплохой заброс к линии штрафной площади, но Жигулёв не смог зацепиться за мяч. 
  • Опасный момент
    22'
    Манучарян с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Жигулёв пяткой подправил мяч на Алейника, а Олег пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Трошечкин перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ротора", правила были нарушены против Алейника. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Макаров при попытке перехватить мяч в центре поля подыграл себе рукой, Кирилл Левников всё видел и дал свисток в пользу "Химок". 
  • 19'
    Ломовицкий и Боженов с левого и правого флангов соответственно по разу выполнили подачу в штрафную площадь, никак игрокам "Химок" не удаётся выиграть верховую борьбу за мяч. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Манучарян из аута вбросил мяч к правому углу штрафной площади, Жигулёв нарушил правила против Мурнина. 
  • 17'
    Муллин с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь "Химок", Идову спокойно выбил мяч в аут. 
  • 16'
    Гогуа в центре поля отдал не самую лучшую передачу поперёк поля, едва Полярус не перехватил мяч, но Кверквелия успел исправить положение. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Ломовицкий в центре поля огрел по ногам Жигулёва. Игроки "Ротора" также не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 14'
    Ломовицкий с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Гогуа головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 13'
    Полярус вновь попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Жигулёв и выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Алейник в центре поля нарушил правила против Поляруса. "Химки" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Судья
    11'
    Боженов при попытке сместиться в центр с правого фланга наткнулся на Степанова и оказался на газоне, Кирилл Левников показал, что нужно играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Мурин в центре поля довольно опасно сыграл против Макарова, Кирилл Левников пока решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 9'
    Манучарян на своей половине поля уверенно отыграл Ломовицкого, мяч был проброшен между ног Александру, а затем Армен выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Муллину, Данилкин оказался первым на мяче и спокойно отыгрался с Лантратовым. 
  • 8'
    Теперь уже Ломовицкий с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • 7'
    Боженов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартусевич сыграл немного неудачно, но всё же ему удалось отправить мяч на левый фланг. 
  • 6'
    Трошечкин на этот раз получил мяч у линии штрафной площади, а затем Александр пробил в правый угол ворот, мяч ушёл немного в сторону от цели. 
  • Угловой
    5'
    Полярус с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Трошечкин не успел набежать на мяч для удара головой по воротам. 
  • 4'
    Полярус с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Степанова и ушёл на угловой. 
  • 3'
    Игроки "Ротора" перехватили контроль над мячом, но дальше центре поля они пока никак не могут продвинуться. 
  • Судья
    2'
    Ломовицкий попытался пройти вперёд по левому флангу, но в борьбе с Манучаряном он оказался на газоне, Кирилл Левников показал, что нужно играть дальше. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня между собой встречаются две команды, которые остро нуждаются в очках, чтобы выбраться из нижней части турнирной таблицы, посмотрим, кто сегодня окажется лучше и наберёт заветные три очка в борьбе за выживание. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Боженов Кирилл получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Муллин Камиль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Кверквелия Соломон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Мурнин Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Khimki. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Химки 1:1 Ротор

Исход игры
Химки
59.4% (101)
Ничья
35.3% (60)
Ротор
5.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
30.25% (49)
Меньше
69.75% (113)
Обе команды забьют
Да
59.88% (97)
Нет
40.12% (65)
Популярный счёт
1:0 Химки
31.2% (53)
1:1 Ничья
28.2% (48)
2:1 Химки
22.9% (39)
2:2 Ничья
3.5% (6)
0:0 Ничья
2.9% (5)
2:0 Химки
2.4% (4)
1:2 Ротор
1.2% (2)
0:1 Ротор
1.2% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Химки 1:1 Ротор онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Букмекер 1 X 2
6.30 3.25 1.70
8.20 3.40 1.57
2.00 3.30 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.85
Букмекер Да Нет
6.20 1.12
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный