Угловой у ворот "Ротора". Корян разыграл стандарт с Полярусом, Артём выполнил заброс в центр штрафной площади волгоградского клуба, Гогуа в борьбе с Трошечкиным едва не срезал мяч в собственные ворота, мяч пролетел рядом с правой штангой.

Полярус с углового выполнил подачу к линии вратарской, Байрыев головой выбил мяч на левый фланг.

Давиташвили попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Тихим Зурико потерял мяч.

Полярус сместился в центр с левого фланга, а затем Артём пробил под правый угол ворот с дальней дистанции, Довбня неудачно отбил мяч перед собой, но затем голкипер "Ротора" успел подняться и исправить свою команду.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумают игроки "Химок", чтобы исправить счёт на табло, повторимся, что сегодня командам нужно побеждать, ничья никого не устроит.

В составе "Ротора" после перерыва произошла замена. Вместо Армена Манучаряна на поле вышел Олег Кожемякин.

Полярус со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Трошечкин при обработке мяча подыграл себе рукой, Кирилл Левников всё видел и дал свисток в пользу "Ротора".

Алейник перестарался на половине "Химок" в борьбе за мяч, правила были нарушены против Мурнина.

Алиев при смещении с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Корян забрался в небольшой офсайд.

Давиташвили разогнал по центру атаку своей команды, а затем Зурико выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Муллин оказался в офсайде.

Защитник "Ротора" Азат Байрыев получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Ломовицкого.

Мурнин разыграл стандарт с Полярусом, затем Артём выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Тихий головой пробил в левый угол ворот, Довбня успел переместиться и намертво поймать его.

Корян перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ротора", правила были нарушены против Кверквелии.

Г-О-О-О-Л! 1:1!!! Ломовицки!!! Ломовицкий разогнал атаку "Химок", Александр выполнил грамотную передачу на правый угол штрафной площади, а затем сразу же получил ответный пас в центр штрафной от Коряна, далее Ломовицкий в касание пробил в правый угол ворот и поймал Довбню на перемещении.

Полярус выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Идову, Брайн в касание выполнил подачу на правый угол штрафной, мяч полетел слишком высоко, никто из партнёров по команде не смог до него добраться.

Полярус при проходе вперёд по левому флангу удачно отыгрался с Идову, а затем Артём выполнил подачу в центр штрафной площади, Макаров головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Полярус с левого фланга выполнил прострел к линии вратарской, Кверквелия спокойно выбил мяч в аут.

Первый тайм

— "Химки" заработали угловой в самом конце первого тайма. Полярус выполнил подачу в центр штрафной площади, Кверквелия головой выбил мяч на правый фланг, а сразу после этого Кирилл Левников дал свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Ротор" на выезде переигрывает "Химки" 0:1, пока единственный мяч в этой встрече забил Камиль Муллин. В целом "Химки" и "Ротор" показывают равную игру, что было вполне ожидаемо, посмотрим, как дальше будут развиваться события на поле, а пока немного отдохнём.

45' Давиташвили с углового выполнил подачу к линии вратарской, теперь уже Гогуа в борьбе с Данилкиным в прыжке в касание пробил в левый угол ворот, мяч попал в Трошечкина.

45' Давиташвили со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Тихий в борьбе с Гогуа головой выбил мяч на угловой.

45' Идову на правом фланге нарушил правила против Муллина. "Ротор" заработал неплохой стандарт.

45' Три минуты добавил Кирилл Левников к основному времени первого тайма.

44' Макаров пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

43' Полярус с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Байрыев выбил мяч на правый фланг, а там уже Корян нарушил правила против активного Степанова.

42' Полузащитник "Химок" Кирилл Боженов получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Ротора" против Степанова.

41' Ещё один угловой удалось заработать "Химкам". Полярус выполнил подачу к линии вратарской, Довбня сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади.

40' Мурнин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Данилкин в окружении соперников не смог головой пробить по воротам.

39' Полярус разыграл корнер с Коряном, а затем Артём выполнил подачу к правому углу вратарской, Довбня сыграл на выходе и смахнул мяч на ещё один угловой.

38' Ломовицкий попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но его в подкате накрыл Манучарян, мяч был выбит на угловой.

37' Кирилл Левников посмотрел повтор начала голевой атаки, казалось, что Давиташвили при обработке мяча в центре поля подыграл себе немного рукой, но всё же главный арбитр матча засчитал гол "Ротора".

36' Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Муллин!!! Давиташвили выполнил передачу на ход Степанову по левому флангу, Данил в касание выполнил подачу к линии вратарской, Муллин удачно оторвался от защитников "Химок" и спокойно пробил мимо Лантратова.

35' Ломовицкий сместился в центр с левого фланга, а затем Александр пробил в левый угол ворт из-за пределов штрафной площади, мяч свалился у него с ноги и ушёл в сторону от цели.

34' Центральный защитник "Ротора" Соломон Кверквелия получил жёлтую карточку за опасную игру в центре поля против Поляруса.

33' Полярус с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот.

32' Алейник в центре поля огрел по ногам Мурнина. Игрок "Химок" удивился, что Кирилл Левников не показал сопернику жёлтую карточку.

31' Давиташвили со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Трошечкин головой выбил мяч не очень далеко от штрафной, подбор был за Жигулёвым, но Илья не смог как следует пробить по воротам.

30' Корян на своей половине поля зацепил Степанова. "Ротор" заработал довольно неплохой стандарт.

29' Полузащитник "Химок" Андрей Мурнин получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Муллина.

28' Давиташвили с левого фланга вошёл в штрафную площадь, под прессингом игроков "Химок" Зурико сместился в центр, но ему пришлось уйти к линии штрафной площадь, уже оттуда последовал удар в левый угол ворот, но мяч полетел не очень сильно, Лантратов уверенно с ним справился.

27' Полярус и Боженов довели мяч до правого угла штрафной площади, но уже там его вновь перехватил Гогуа.

26' Ломовицкий всё же нашёл возможность пробить в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

25' Полярус с углового выполнил подачу к линии штрафной площади, Давиташвили не дал Ломовицкому пробить по воротам.

24' Корян с правого фланга ворвался в штрафную площадь, однако там его накрыл Гогуа, который выбил мяч на угловой.

23' Макаров из центра поля выполнил относительно неплохой заброс к линии штрафной площади, но Жигулёв не смог зацепиться за мяч.

22' Манучарян с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Жигулёв пяткой подправил мяч на Алейника, а Олег пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.

21' Трошечкин перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ротора", правила были нарушены против Алейника.

20' Макаров при попытке перехватить мяч в центре поля подыграл себе рукой, Кирилл Левников всё видел и дал свисток в пользу "Химок".

19' Ломовицкий и Боженов с левого и правого флангов соответственно по разу выполнили подачу в штрафную площадь, никак игрокам "Химок" не удаётся выиграть верховую борьбу за мяч.

18' Манучарян из аута вбросил мяч к правому углу штрафной площади, Жигулёв нарушил правила против Мурнина.

17' Муллин с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь "Химок", Идову спокойно выбил мяч в аут.

16' Гогуа в центре поля отдал не самую лучшую передачу поперёк поля, едва Полярус не перехватил мяч, но Кверквелия успел исправить положение.

15' Ломовицкий в центре поля огрел по ногам Жигулёва. Игроки "Ротора" также не стали торопиться при розыгрыше мяча.

14' Ломовицкий с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Гогуа головой выбил мяч подальше от своих ворот.

13' Полярус вновь попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Жигулёв и выбил мяч в аут.

12' Алейник в центре поля нарушил правила против Поляруса. "Химки" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

11' Боженов при попытке сместиться в центр с правого фланга наткнулся на Степанова и оказался на газоне, Кирилл Левников показал, что нужно играть дальше.

10' Мурин в центре поля довольно опасно сыграл против Макарова, Кирилл Левников пока решил обойтись без жёлтой карточки.

9' Манучарян на своей половине поля уверенно отыграл Ломовицкого, мяч был проброшен между ног Александру, а затем Армен выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Муллину, Данилкин оказался первым на мяче и спокойно отыгрался с Лантратовым.

8' Теперь уже Ломовицкий с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

7' Боженов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартусевич сыграл немного неудачно, но всё же ему удалось отправить мяч на левый фланг.

6' Трошечкин на этот раз получил мяч у линии штрафной площади, а затем Александр пробил в правый угол ворот, мяч ушёл немного в сторону от цели.

5' Полярус с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Трошечкин не успел набежать на мяч для удара головой по воротам.

4' Полярус с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Степанова и ушёл на угловой.

3' Игроки "Ротора" перехватили контроль над мячом, но дальше центре поля они пока никак не могут продвинуться.

2' Ломовицкий попытался пройти вперёд по левому флангу, но в борьбе с Манучаряном он оказался на газоне, Кирилл Левников показал, что нужно играть дальше.