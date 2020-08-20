Химки
Позже
Стадион: Арена Химки
Ротор
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Данилкин Егор
|1
|0.2
|2.
|Трошечкин Александр
|1
|0.2
|3.
|Алиев Камран
|1
|0.2
|4.
|Идову Брайн
|0
|0
|5.
|Полярус Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Серченков Сергей
|1
|0.2
|2.
|Муллин Камиль
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боженов Кирилл
|2
|1
|2.
|Полярус Артём
|3
|0
|3.
|Трошечкин Александр
|3
|0
|4.
|Идову Брайн
|1
|1
|5.
|Казанцев Данил
|1
|1
|6.
|Дядюн Владимир
|2
|0
|7.
|Кухарчук Илья
|1
|0
|8.
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|9.
|Корян Аршак
|1
|0
|10.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|11.
|Конате Мохамед II
|1
|0
|12.
|Алиев Камран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гогуа Седрик
|3
|1
|2.
|Кожемякин Олег
|3
|0
|3.
|Макаров Сергей
|2
|0
|4.
|Степанов Данил
|2
|0
|5.
|Байрыев Азат
|1
|0
|6.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|7.
|Кверквелия Соломон
|1
|0
|8.
|Муллин Камиль
|1
|0
|9.
|Пискунов Антон
|1
|0
|10.
|Жигулёв Илья
|1
|0
|11.
|Серченков Сергей
|1
|0
|12.
|Микелтадзе Бека
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химки
|0
|100% (3)
|0
|0
|0
|0
|Ротор
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Химки Последние 20 матчей: + = -Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки
Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КАМАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел Урал-2 0:0 Химки Химки 2:1 Родина Москва Краснодар-2 2:2 Химки
Ротор Последние 20 матчей: + = -Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор
Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва Ротор 1:2 Енисей Россия (до 20 лет) 2:2 Ротор Ротор 2:2 КАМАЗ Ротор 2:0 Томь
Последние игры между собой
Химки: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Ротор: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Сочи
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|5.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|Ростов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 4
|9
|7.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 3
|7
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|14.
|Тамбов
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|16.
|Ротор
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
Прогнозы на матч Химки - Ротор
Исход игры
Химки
63.9% (46)
Ничья
30.6% (22)
Ротор
5.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
35.21% (25)
Меньше
64.79% (46)
Обе команды забьют
Да
59.15% (42)
Нет
40.85% (29)
Популярный счёт
1:0 Химки
33.3% (24)
2:1 Химки
26.4% (19)
1:1 Ничья
23.6% (17)
2:2 Ничья
5.6% (4)
2:0 Химки
4.2% (3)
1:2 Ротор
2.8% (2)
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