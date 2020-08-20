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Химки
 
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Стадион:
Ротор

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Данилкин Егор 1 0.2
2. Трошечкин Александр 1 0.2
3. Алиев Камран 1 0.2
4. Идову Брайн 0 0
5. Полярус Артём 0 0
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Серченков Сергей 1 0.2
2. Муллин Камиль 1 0.2

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Боженов Кирилл 2 1
2. Полярус Артём 3 0
3. Трошечкин Александр 3 0
4. Идову Брайн 1 1
5. Казанцев Данил 1 1
6. Дядюн Владимир 2 0
7. Кухарчук Илья 1 0
8. Тихий Дмитрий 1 0
9. Корян Аршак 1 0
10. Ломовицкий Александр 1 0
11. Конате Мохамед II 1 0
12. Алиев Камран 1 0
Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 3 1
2. Кожемякин Олег 3 0
3. Макаров Сергей 2 0
4. Степанов Данил 2 0
5. Байрыев Азат 1 0
6. Султонов Мухаммад 1 0
7. Кверквелия Соломон 1 0
8. Муллин Камиль 1 0
9. Пискунов Антон 1 0
10. Жигулёв Илья 1 0
11. Серченков Сергей 1 0
12. Микелтадзе Бека 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 0 100% (3) 0 0 0 0
 Ротор 0 0 0 100% (2) 0 0

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: + = -
Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки
Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КАМАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел Урал-2 0:0 Химки Химки 2:1 Родина Москва Краснодар-2 2:2 Химки
Ротор Последние 20 матчей: + = -
Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор
Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва Ротор 1:2 Енисей Россия (до 20 лет) 2:2 Ротор Ротор 2:2 КАМАЗ Ротор 2:0 Томь

Последние игры между собой

Химки: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Ротор: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Химки 0:2 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:1 Ротор ФНЛ - Первый дивизион
Ротор 3:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 3:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Ротор 0:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:3 Ротор ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Спартак Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3. Сочи Заявка 5 3 2 0 9 - 6 11
4. Динамо Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
5. Ахмат Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. Ростов Заявка 5 3 0 2 3 - 4 9
7. Краснодар Заявка 5 2 1 2 6 - 3 7
8. Локомотив Москва Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Рубин Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
11. Арсенал Тула Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12. Урал Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
14. Тамбов Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Химки Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
16. Ротор Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 августа 2020, осталось 2 дня 18 часов 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 72
    Химки 63.9% (46)
    X 30.6% (22)
    Ротор 5.6% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Ротор
    2.28
    3.25
    3.40
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Химки - Ротор

    Исход игры
    Химки
    63.9% (46)
    Ничья
    30.6% (22)
    Ротор
    5.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.21% (25)
    Меньше
    64.79% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    59.15% (42)
    Нет
    40.85% (29)
    Популярный счёт
    1:0 Химки
    33.3% (24)
    2:1 Химки
    26.4% (19)
    1:1 Ничья
    23.6% (17)
    2:2 Ничья
    5.6% (4)
    2:0 Химки
    4.2% (3)
    1:2 Ротор
    2.8% (2)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    2.28 3.25 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.01 1.80
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.25
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