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Легия
0:2
Первый тайм: 38'

Стадион:
Ягеллония
0'
0:1
18' Гол
Пульич Яков
0:2
28' Гол
Имас Хесус
32' Желтая карточка
Камара Хуан
38'
1
Боруц
Артур
41
Столярски
Павел
55
Енджейчик
Артур
44
Реми
Вильям
16
Роша
Луис
67
Капустка
Бартош
99
Слиш
Бартош
24
Мартинш
Андре
3
Холовня
Матеуш
20
Канте
Хосе
9
Пекхарт
Томаш
1
Стейнбор
Павел
38
Ольшевски
Павел
17
Рунье
Иван
3
Августин
Блажей
27
Вдовик
Бартломей
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
7
Камара
Хуан
11
Имас
Хесус
14
Пржикрыл
Томаш
21
Пульич
Яков
Легия
4-4-2
Ягеллония
4-2-3-1

Ход матча

18'
0:1
Пульич Яков
28'
0:2
Имас Хесус
32'
 
Камара Хуан

Бомбардиры внутри турнира

Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пекхарт Томаш 2 1
2. Енджейчик Артур 0 0
3. Лима Лукас II 0 0
Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пульич Яков 1 0.5
2. Макушевски Мацей 1 0.5
3. Имас Хесус 1 0.5

Карточки

Легия
# Игрок      
1. Пекхарт Томаш 1 0
2. Младенович Филип 1 0
3. Лима Лукас II 1 0
4. Роша Луис 1 0
Ягеллония
# Игрок      
1. Камара Хуан 1 0
2. Арсенич Зоран 1 0
3. Бида Бартош 1 0
4. Вдовик Бартломей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Легия 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Ягеллония 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: + = -
Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия
Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия Легия 5:1 Арка Гдыня Висла Краков 1:3 Легия Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст Лехия Гданьск 0:2 Легия Легия 2:1 Краковия
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -
Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск
Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония

Последние игры между собой

Легия: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ягеллония: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Легия 4:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Ягеллония 1:0 Легия Экстракласса
Легия 3:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Легия 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Ягеллония 1:4 Легия Экстракласса Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса Легия 4:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса Легия 1:0 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Легия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса Ягеллония 2:3 Легия Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса Легия 1:2 Ягеллония Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Шлёнск 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Заглембе Любин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Ягеллония 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Краковия 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ракув 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Лехия Гданьск 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Легия 0:2 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Висла Плоцк 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Висла Краков 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Лех 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Подбескидзе 1 0 0 1 2 - 4 0
15. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Варта Познань 2 0 0 2 0 - 2 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Ягеллония
1.58
4.50
6.70
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Победитель

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1.45 4.50 6.70
6.50 3.75 1.44

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.22 4.00
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
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