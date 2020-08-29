Легия
0:2
Первый тайм: 38'
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Ягеллония
0:1
18' ГолПульич Яков
0:2
28' ГолИмас Хесус
32' Желтая карточкаКамара Хуан
44
Реми
Вильям
16
Роша
Луис
99
Слиш
Бартош
20
Канте
Хосе
17
Рунье
Иван
11
Имас
Хесус
21
Пульич
Яков
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Реми ВильямЗащитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Канте ХосеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Астис ИньякиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бида БартошПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Zajac
Ход матча
18'
0:1
28'
0:2
32'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пекхарт Томаш
|2
|1
|2.
|Енджейчик Артур
|0
|0
|3.
|Лима Лукас II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пульич Яков
|1
|0.5
|2.
|Макушевски Мацей
|1
|0.5
|3.
|Имас Хесус
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|2.
|Младенович Филип
|1
|0
|3.
|Лима Лукас II
|1
|0
|4.
|Роша Луис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Камара Хуан
|1
|0
|2.
|Арсенич Зоран
|1
|0
|3.
|Бида Бартош
|1
|0
|4.
|Вдовик Бартломей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Легия
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Ягеллония
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: + = -Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия
Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия Легия 5:1 Арка Гдыня Висла Краков 1:3 Легия Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст Лехия Гданьск 0:2 Легия Легия 2:1 Краковия
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск
Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония
Последние игры между собой
Легия: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ягеллония: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Легия 3:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Легия 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Ягеллония 1:4 Легия Экстракласса Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса Легия 4:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса Легия 1:0 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Легия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса Ягеллония 2:3 Легия Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса Легия 1:2 Ягеллония Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Шлёнск
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Ягеллония
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Легия
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Висла Плоцк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Висла Краков
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Подбескидзе
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0