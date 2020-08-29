Легия
1:2
Конец матча
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Ягеллония
0:1
19' ГолПульич Яков
0:2
28' ГолИмас Хесус
32' Желтая карточкаКамара Хуан
1:2
60' ГолПекхарт Томаш
63' Желтая карточкаЦежняк Радослав
85' Желтая карточкаSzymon Sobczak
44
Реми
Вильям
16
Роша
Луис
99
Слиш
Бартош
20
Канте
Хосе
17
Рунье
Иван
11
Имас
Хесус
21
Пульич
Яков
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Реми ВильямЗащитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Канте ХосеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Астис ИньякиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бида БартошПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Zajac
Ход матча
19'
0:1
28'
0:2
32'
60'
1:2
63'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пекхарт Томаш
|3
|1.5
|2.
|Енджейчик Артур
|0
|0
|3.
|Капустка Бартош
|0
|0
|4.
|Лима Лукас II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пульич Яков
|1
|0.5
|2.
|Макушевски Мацей
|1
|0.5
|3.
|Имас Хесус
|1
|0.5
|4.
|Пржикрыл Томаш
|0
|0
|5.
|Поспишил Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|2.
|Цежняк Радослав
|1
|0
|3.
|Младенович Филип
|1
|0
|4.
|Лима Лукас II
|1
|0
|5.
|Роша Луис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Szymon Sobczak
|1
|0
|2.
|Камара Хуан
|1
|0
|3.
|Арсенич Зоран
|1
|0
|4.
|Бида Бартош
|1
|0
|5.
|Вдовик Бартломей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Легия
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Ягеллония
|0
|100% (3)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: +11 =3 -6Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия
Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия Легия 5:1 Арка Гдыня Висла Краков 1:3 Легия Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст Лехия Гданьск 0:2 Легия Легия 2:1 Краковия
Ягеллония Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск
Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония
Последние игры между собой
Легия: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ягеллония: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Легия 3:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Легия 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Ягеллония 1:4 Легия Экстракласса Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса Легия 4:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса Легия 1:0 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Легия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса Ягеллония 2:3 Легия Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса Легия 1:2 Ягеллония Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Шлёнск
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Ягеллония
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Висла Плоцк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Висла Краков
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Подбескидзе
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0