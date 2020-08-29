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Легия
1:2
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
0:1
19' Гол
Пульич Яков
0:2
28' Гол
Имас Хесус
32' Желтая карточка
Камара Хуан
1:2
60' Гол
Пекхарт Томаш
63' Желтая карточка
Цежняк Радослав
85' Желтая карточка
Szymon Sobczak
90'+9
1
Боруц
Артур
41
Столярски
Павел
55
Енджейчик
Артур
44
Реми
Вильям
16
Роша
Луис
67
Капустка
Бартош
99
Слиш
Бартош
24
Мартинш
Андре
3
Холовня
Матеуш
20
Канте
Хосе
9
Пекхарт
Томаш
1
Стейнбор
Павел
38
Ольшевски
Павел
17
Рунье
Иван
3
Августин
Блажей
27
Вдовик
Бартломей
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
7
Камара
Хуан
11
Имас
Хесус
14
Пржикрыл
Томаш
21
Пульич
Яков
Легия
4-4-2
Ягеллония
4-2-3-1

Ход матча

19'
0:1
Пульич Яков
(Пржикрыл Томаш)
28'
0:2
Имас Хесус
(Поспишил Мартин)
32'
 
Камара Хуан
46'
 
Бедварссон Бедвар
Камара Хуан
46'
Лима Лукас II
Холовня Матеуш
 
46'
Антолич Домагой
Мартинш Андре
 
52'
 
Кадлец Андрей
Ольшевски Павел
60'
Пекхарт Томаш
(Капустка Бартош)
1:2
60'
 
Борысюк Ариэль
Имас Хесус
63'
Цежняк Радослав
 
64'
Карбовник Михал
Слиш Бартош
 
71'
Росолек Мацей
Капустка Бартош
 
78'
 
Бида Бартош
Вдовик Бартломей
78'
 
Szymon Sobczak
Пульич Яков
83'
Младенович Филип
Роша Луис
 
85'
 
Szymon Sobczak

Бомбардиры внутри турнира

Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пекхарт Томаш 3 1.5
2. Енджейчик Артур 0 0
3. Капустка Бартош 0 0
4. Лима Лукас II 0 0
Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пульич Яков 1 0.5
2. Макушевски Мацей 1 0.5
3. Имас Хесус 1 0.5
4. Пржикрыл Томаш 0 0
5. Поспишил Мартин 0 0

Карточки

Легия
# Игрок      
1. Пекхарт Томаш 1 0
2. Цежняк Радослав 1 0
3. Младенович Филип 1 0
4. Лима Лукас II 1 0
5. Роша Луис 1 0
Ягеллония
# Игрок      
1. Szymon Sobczak 1 0
2. Камара Хуан 1 0
3. Арсенич Зоран 1 0
4. Бида Бартош 1 0
5. Вдовик Бартломей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Легия 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Ягеллония 0 100% (3) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия
Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия Легия 5:1 Арка Гдыня Висла Краков 1:3 Легия Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст Лехия Гданьск 0:2 Легия Легия 2:1 Краковия
Ягеллония Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск
Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония

Последние игры между собой

Легия: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ягеллония: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Легия 4:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Ягеллония 1:0 Легия Экстракласса
Легия 3:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Легия 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Ягеллония 1:4 Легия Экстракласса Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса Легия 4:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса Легия 1:0 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Легия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса Ягеллония 2:3 Легия Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса Легия 1:2 Ягеллония Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Шлёнск 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Заглембе Любин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Ягеллония 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Краковия 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ракув 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Лехия Гданьск 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Висла Плоцк 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Висла Краков 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Лех 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Подбескидзе 1 0 0 1 2 - 4 0
15. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Варта Познань 2 0 0 2 0 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Камара Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Имас Хесус бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Пульич Яков бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

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19.00 3.80 1.35
80.00 9.00 1.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.45 2.62
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
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