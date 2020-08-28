Сталь Мелец
0:2
Конец матча
Стадион: Stadion Stali Mielec
Гурник Забже
0:1
36' ГолБохневич Павел
38' Желтая карточкаAlex Sobczyk
39' Желтая карточкаКосцельны Камиль
0:2
47' ГолМанне Аласана
58' Желтая карточкаВисневски Пшемыслав
78' Желтая карточкаGrzegorz Tomasiewicz
84
Чуды
Мартин
64
Янжа
Эрик
24
Alex
Sobczyk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
-
77 Вробель ЯкубНападающий
-
98 Томчук ПавелНападающий
-
96 Robert Dadok
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Skrzypczak
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Alex SobczykНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Marcin Brosz
Ход матча
36'
0:1
38'
39'
47'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Andreja Prokic
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Хесус
|3 (1)
|1.5
|2.
|Бохневич Павел
|1
|0.5
|3.
|Манне Аласана
|1
|0.5
|4.
|Кравчик Пётр
|1
|0.5
|5.
|Янжа Эрик
|0
|0
|6.
|Bartosz Nowak
|0
|0
|7.
|Alex Sobczyk
|0
|0
|8.
|Павловски Дариуш
|0
|0
|9.
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Grzegorz Tomasiewicz
|1
|0
|2.
|Косцельны Камиль
|1
|0
|3.
|Mateusz Zyro
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Alex Sobczyk
|1
|0
|2.
|Wojciech Hajda
|1
|0
|3.
|Висневски Пшемыслав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Гурник Забже
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Сталь Мелец Последние 20 матчей: + = -Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла 4:2 Сталь Мелец
Сталь Мелец 4:1 Хойничанка Заглембе Сосновец 0:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Хробры Сандецья 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Одра Ополе ГКС Ястшембе 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:0 Радомьяк Радом Бельхатув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Стомиль Ольштын Тыхы 2:4 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Пуща Неполомице Медзь 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:3 Лех Сталь Мелец 0:3 Брук-Бет Термалица Нецеча Олимпия Грудзёнз 0:5 Сталь Мелец Блекитни Старгард-Щециньски 1:2 Сталь Мелец
Гурник Забже Последние 20 матчей: + = -Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин
Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:1 Ракув Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Гурник Забже 2:0 Легия Пяст 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Краковия Лех 4:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Корона Кельце 0:0 Гурник Забже
Последние игры между собой
Сталь Мелец: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Гурник Забже: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Лехия Гданьск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Висла Краков
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ягеллония
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Висла Плоцк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Подбескидзе
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0