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Сталь Мелец
0:2
Конец матча

Стадион:
Гурник Забже
0'
0:1
36' Гол
Бохневич Павел
38' Желтая карточка
Alex Sobczyk
39' Желтая карточка
Косцельны Камиль
0:2
47' Гол
Манне Аласана
58' Желтая карточка
Висневски Пшемыслав
78' Желтая карточка
Grzegorz Tomasiewicz
90'+6
13
Rafal
Straczek
6
Флис
Марцин
5
Mateusz
Zyro
14
Косцельны
Камиль
23
Krystian
Getinger
8
Урбаньчик
Мацей
21
Матрас
Матеуш
20
Grzegorz
Tomasiewicz
7
Доманьски
Мацей
9
Andreja
Prokic
17
Форселль
Петтери
84
Чуды
Мартин
2
Висневски
Пшемыслав
5
Бохневич
Павел
27
Гришкевич
Адриан
16
Павловски
Дариуш
17
Bartosz
Nowak
8
Манне
Аласана
64
Янжа
Эрик
6
Прохазка
Роман
24
Alex
Sobczyk
9
Хименес
Хесус
Сталь Мелец
4-2-3-1
Гурник Забже
3-5-2

Ход матча

36'
0:1
Бохневич Павел
(Bartosz Nowak)
38'
 
Alex Sobczyk
39'
Косцельны Камиль
 
47'
0:2
Манне Аласана
(Павловски Дариуш)
56'
 
Кравчик Пётр
Alex Sobczyk
58'
 
Висневски Пшемыслав
60'
Томчук Павел
Форселль Петтери
 
60'
Мак Матеуш
Доманьски Мацей
 
66'
 
Баинович Филип
Павловски Дариуш
71'
Вробель Якуб
Andreja Prokic
 
71'
Lukasz Zjawinski
Косцельны Камиль
 
78'
Grzegorz Tomasiewicz
 
85'
 
Wojciech Hajda
Bartosz Nowak
86'
Kacper Sadlocha
Grzegorz Tomasiewicz
 

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Andreja Prokic 1 0.5
Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Хесус 3 (1) 1.5
2. Бохневич Павел 1 0.5
3. Манне Аласана 1 0.5
4. Кравчик Пётр 1 0.5
5. Янжа Эрик 0 0
6. Bartosz Nowak 0 0
7. Alex Sobczyk 0 0
8. Павловски Дариуш 0 0
9. Висневски Пшемыслав 0 0

Карточки

Сталь Мелец
# Игрок      
1. Grzegorz Tomasiewicz 1 0
2. Косцельны Камиль 1 0
3. Mateusz Zyro 1 0
Гурник Забже
# Игрок      
1. Alex Sobczyk 1 0
2. Wojciech Hajda 1 0
3. Висневски Пшемыслав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сталь Мелец 0 0 0 100% (1) 0 0
 Гурник Забже 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Сталь Мелец Последние 20 матчей: + = -
Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла 4:2 Сталь Мелец
Сталь Мелец 4:1 Хойничанка Заглембе Сосновец 0:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Хробры Сандецья 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Одра Ополе ГКС Ястшембе 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:0 Радомьяк Радом Бельхатув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Стомиль Ольштын Тыхы 2:4 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Пуща Неполомице Медзь 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:3 Лех Сталь Мелец 0:3 Брук-Бет Термалица Нецеча Олимпия Грудзёнз 0:5 Сталь Мелец Блекитни Старгард-Щециньски 1:2 Сталь Мелец
Гурник Забже Последние 20 матчей: + = -
Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин
Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:1 Ракув Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Гурник Забже 2:0 Легия Пяст 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Краковия Лех 4:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Корона Кельце 0:0 Гурник Забже

Последние игры между собой

Сталь Мелец: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Гурник Забже: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Сталь Мелец 1:2 Гурник Забже Первый дивизион Гурник Забже 1:1 Сталь Мелец Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Заглембе Любин 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Лехия Гданьск 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Легия 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Краковия 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Висла Краков 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ягеллония 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Висла Плоцк 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Ракув 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Лех 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Подбескидзе 1 0 0 1 2 - 4 0
15. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Варта Познань 2 0 0 2 0 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Косцельны Камиль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Alex Sobczyk получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Бохневич Павел бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Stali Mielec. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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2.85 1.39
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