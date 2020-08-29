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Лехия Гданьск
1:2
Второй тайм: 58'

Стадион:
Ракув
0'
19' Желтая карточка
Сопочко Матеуш
37' Желтая карточка
Налепа Михал
39' Вторая желтая карточка
Налепа Михал
39' Желтая карточка
Куцяк Душан
1:0
45' Гол
Хайдари Омран
1:1
46' Гол
Цебуля Марчин
1:2
56' Гол
Гутковский Владислав
58'
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
5
Копац
Бартош
2
Петшак
Рафаль
6
Кубицки
Ярослав
36
Маковский
Томаш
8
Хайдари
Омран
21
Сопочко
Матеуш
7
Гаёс
Мацей
24
Зволински
Лукаш
29
Шумски
Якуб
4
Пёнтковски
Камиль
2
Петрашек
Томаш
3
Вилюш
Мацей
7
Тудор
Фран
17
Шварц
Петр
10
Сапала
Игор
43
Тиянич
Давид
23
Кун
Патрик
77
Цебуля
Марчин
21
Гутковский
Владислав
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Ракув
3-5-2

Ход матча

19'
Сопочко Матеуш
 
37'
Налепа Михал
 
39'
Налепа Михал
 
39'
Куцяк Душан
 
41'
Малоча Марио
Сопочко Матеуш
 
45'
Хайдари Омран
(Фила Карол)
1:0
46'
 
Бартл Даниэл
Тудор Фран
46'
Удовичич Жарко
Гаёс Мацей
 
46'
1:1
Цебуля Марчин
(Бартл Даниэл)
56'
1:2
Гутковский Владислав
(Шварц Петр)

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зволински Лукаш 1 0.5
2. Хайдари Омран 1 0.5
3. Налепа Михал 0 0
4. Фила Карол 0 0
Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цебуля Марчин 1 0.5
2. Кун Патрик 1 0.5
3. Бартл Даниэл 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 1 1
2. Куцяк Душан 1 0
3. Кубицки Ярослав 1 0
4. Сопочко Матеуш 1 0
5. Маковский Томаш 1 0
6. Калузиньски Якуб 1 0
Ракув
# Игрок      
1. Вилюш Мацей 1 1
2. Гутковский Владислав 1 0
3. Сапала Игор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лехия Гданьск 0 0 0 0 100% (1) 0
 Ракув 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -
Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск
Ракув Последние 20 матчей: + = -
Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки
Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Ракув: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Лехия Гданьск 0:3 Ракув Экстракласса Ракув 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Ракув 0:1 Лехия Гданьск Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Заглембе Любин 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Лехия Гданьск 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Легия 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Краковия 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Висла Краков 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ягеллония 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Висла Плоцк 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ракув 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Лех 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Подбескидзе 1 0 0 1 2 - 4 0
15. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Варта Познань 2 0 0 2 0 - 2 0
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Лехия Гданьск
Ничья
Ракув
5.90
3.05
3.30
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2.28 2.95 3.30
2.95 3.05 2.45

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2.95 1.35
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