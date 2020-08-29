Лехия Гданьск
1:3
Конец матча
Стадион: Stadion Energa Gdansk
Ракув
19' Желтая карточкаСопочко Матеуш
37' Желтая карточкаНалепа Михал
39' Вторая желтая карточкаНалепа Михал
39' Желтая карточкаКуцяк Душан
1:0
45' ГолХайдари Омран
1:1
46' ГолЦебуля Марчин
1:2
56' ГолГутковский Владислав
58' Желтая карточкаГутковский Владислав
73' Желтая карточкаФила Карол
1:3
76' ГолГутковский Владислав
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
29
Шумски
Якуб
17
Шварц
Петр
10
Сапала
Игор
43
Тиянич
Давид
23
Кун
Патрик
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лидерман БенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
Ход матча
19'
37'
39'
39'
45'
1:0
46'
1:1
56'
73'
76'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зволински Лукаш
|1
|0.5
|2.
|Хайдари Омран
|1
|0.5
|3.
|Налепа Михал
|0
|0
|4.
|Фила Карол
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гутковский Владислав
|2
|1
|2.
|Цебуля Марчин
|1
|0.5
|3.
|Кун Патрик
|1
|0.5
|4.
|Бартл Даниэл
|0
|0
|5.
|Шварц Петр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Налепа Михал
|1
|1
|2.
|Куцяк Душан
|1
|0
|3.
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|4.
|Фила Карол
|1
|0
|5.
|Сопочко Матеуш
|1
|0
|6.
|Маковский Томаш
|1
|0
|7.
|Калузиньски Якуб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вилюш Мацей
|1
|1
|2.
|Гутковский Владислав
|2
|0
|3.
|Сапала Игор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лехия Гданьск
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|Ракув
|0
|0
|0
|75% (3)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск
Ракув Последние 20 матчей: + = -Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки
Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Ракув: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Висла Краков
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Ягеллония
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Висла Плоцк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Подбескидзе
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0