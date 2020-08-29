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Лехия Гданьск
1:3
Конец матча

Стадион:
Ракув
0'
19' Желтая карточка
Сопочко Матеуш
37' Желтая карточка
Налепа Михал
39' Вторая желтая карточка
Налепа Михал
39' Желтая карточка
Куцяк Душан
1:0
45' Гол
Хайдари Омран
1:1
46' Гол
Цебуля Марчин
1:2
56' Гол
Гутковский Владислав
58' Желтая карточка
Гутковский Владислав
73' Желтая карточка
Фила Карол
1:3
76' Гол
Гутковский Владислав
90'+4
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
5
Копац
Бартош
2
Петшак
Рафаль
6
Кубицки
Ярослав
36
Маковский
Томаш
8
Хайдари
Омран
21
Сопочко
Матеуш
7
Гаёс
Мацей
24
Зволински
Лукаш
29
Шумски
Якуб
4
Пёнтковски
Камиль
2
Петрашек
Томаш
3
Вилюш
Мацей
7
Тудор
Фран
17
Шварц
Петр
10
Сапала
Игор
43
Тиянич
Давид
23
Кун
Патрик
77
Цебуля
Марчин
21
Гутковский
Владислав
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Ракув
3-5-2

Ход матча

19'
Сопочко Матеуш
 
37'
Налепа Михал
 
39'
Налепа Михал
 
39'
Куцяк Душан
 
41'
Малоча Марио
Сопочко Матеуш
 
45'
Хайдари Омран
(Фила Карол)
1:0
46'
 
Бартл Даниэл
Тудор Фран
46'
Удовичич Жарко
Гаёс Мацей
 
46'
1:1
Цебуля Марчин
(Бартл Даниэл)
56'
1:2
Гутковский Владислав
(Шварц Петр)
58'
 
Гутковский Владислав
70'
Пайшау Флавиу
Хайдари Омран
 
71'
Калузиньски Якуб
Петшак Рафаль
 
73'
Фила Карол
 
76'
1:3
Гутковский Владислав
81'
Урбаньски Кацпер
Маковский Томаш
 
82'
 
Мусёлик Себастьян
Гутковский Владислав
84'
 
Giannis Papanikolaou
Шварц Петр
84'
 
Малиновски Петр
Цебуля Марчин
90'
 
Лидерман Бен
Тиянич Давид

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зволински Лукаш 1 0.5
2. Хайдари Омран 1 0.5
3. Налепа Михал 0 0
4. Фила Карол 0 0
Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гутковский Владислав 2 1
2. Цебуля Марчин 1 0.5
3. Кун Патрик 1 0.5
4. Бартл Даниэл 0 0
5. Шварц Петр 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 1 1
2. Куцяк Душан 1 0
3. Кубицки Ярослав 1 0
4. Фила Карол 1 0
5. Сопочко Матеуш 1 0
6. Маковский Томаш 1 0
7. Калузиньски Якуб 1 0
Ракув
# Игрок      
1. Вилюш Мацей 1 1
2. Гутковский Владислав 2 0
3. Сапала Игор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лехия Гданьск 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0
 Ракув 0 0 0 75% (3) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -
Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск
Ракув Последние 20 матчей: + = -
Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки
Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Ракув: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Лехия Гданьск 0:3 Ракув Экстракласса Ракув 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Ракув 0:1 Лехия Гданьск Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Заглембе Любин 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Легия 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Краковия 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ракув 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Лехия Гданьск 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Висла Краков 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ягеллония 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Висла Плоцк 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Лех 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Подбескидзе 1 0 0 1 2 - 4 0
15. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Варта Познань 2 0 0 2 0 - 2 0
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0.00 0.00 0.00
2.28 2.95 3.30
65.00 6.90 1.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
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1.31 3.25
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.95 1.35
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