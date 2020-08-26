Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: + = -Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал
Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон Арсенал 1:0 Вест Хэм Портсмут 0:2 Арсенал Арсенал 1:2 Олимпиакос Арсенал 3:2 Эвертон
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси
Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Арсенал 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 4:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Ливерпуль Кубок Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Ливерпуль Премьер-лига
Прогнозы на матч Арсенал - Ливерпуль
Исход игры
Арсенал
23.1% (18)
Ничья
17.9% (14)
Ливерпуль
59% (46)
Тотал 2.5
Больше
74.67% (56)
Меньше
25.33% (19)
Обе команды забьют
Да
86.67% (65)
Нет
13.33% (10)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
46.2% (36)
2:1 Арсенал
16.7% (13)
1:1 Ничья
12.8% (10)
0:2 Ливерпуль
5.1% (4)
1:0 Арсенал
5.1% (4)
2:2 Ничья
3.8% (3)
1:3 Ливерпуль
2.6% (2)
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