  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал
Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон Арсенал 1:0 Вест Хэм Портсмут 0:2 Арсенал Арсенал 1:2 Олимпиакос Арсенал 3:2 Эвертон
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -
Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси
Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Арсенал 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 5:5 Арсенал Кубок лиги Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига
Арсенал 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 4:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Ливерпуль Кубок Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Ливерпуль Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 августа 2020, осталось 2 дня 16 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 78
    Арсенал 23.1% (18)
    X 17.9% (14)
    Ливерпуль 59% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Ливерпуль
    4.90
    4.20
    1.65
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Арсенал - Ливерпуль

    Исход игры
    Арсенал
    23.1% (18)
    Ничья
    17.9% (14)
    Ливерпуль
    59% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.67% (56)
    Меньше
    25.33% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    86.67% (65)
    Нет
    13.33% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    46.2% (36)
    2:1 Арсенал
    16.7% (13)
    1:1 Ничья
    12.8% (10)
    0:2 Ливерпуль
    5.1% (4)
    1:0 Арсенал
    5.1% (4)
    2:2 Ничья
    3.8% (3)
    1:3 Ливерпуль
    2.6% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч Арсенал - Ливерпуль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

    Бонусы букмекеров
    КЭШБЭК 12,5% на все ставки


    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    4.90 4.20 1.64
    4.90 4.15 1.65
    4.90 4.15 1.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.61 2.23
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.85 1.39
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный