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Оренбург
 
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Волгарь

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулишев Артём 2 (1) 0.4
2. Чуканов Андреа 1 0.2
3. Козлов Савелий 1 0.2
4. Фамейе Джоэль 1 0.2
5. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.2
Волгарь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Виктор 1 0.2
2. Погосов Артём 1 0.2
3. Локтионов Роман 1 (1) 0.2
4. Гасилин Алексей 1 (1) 0.2
5. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 (1) 0.2

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Алвеш Рикарду 3 0
2. Козлов Савелий 3 0
3. Сиваков Михаил 1 1
4. Скворцов Алексей 2 0
5. Фамейе Джоэль 2 0
6. Малых Андрей 1 0
7. Аюпов Тимур 1 0
8. Шкофлек Жига 1 0
9. Капленко Кирилл 1 0
Волгарь
# Игрок      
1. Болонин Александр 3 0
2. Журавлёв Юрий 1 1
3. Бердников Алексей 1 1
4. Козлов Данила 2 0
5. Хомуха Иван 1 0
6. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
7. Полубояринов Данил 1 0
8. Сергеев Виктор 1 0
9. Саганович Дмитрий 1 0
10. Погосов Артём 1 0
11. Сагитов Артур 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Волгарь 0 0 40% (2) 40% (2) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания
Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа
Волгарь Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Енисей 2:1 Волгарь Чайка 2:1 Волгарь СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь Волгарь 1:2 Велес Москва
Балтика 2:0 Волгарь Волгарь 3:0 Краснодар-2 Иртыш Омск 0:0 Волгарь Ротор 2:1 Волгарь Спартак-Нальчик 0:4 Волгарь Волгарь 1:1 Легион-Динамо СКА-Ростов 1:3 Волгарь Волгарь 4:0 Биолог-Новокубанск Дружба 0:2 Волгарь Волгарь 3:1 Спартак Владикавказ Интер Черкесск 0:3 Волгарь Волгарь 2:0 Динамо Ставрополь Махачкала 0:3 Волгарь Волгарь 1:0 Машук-КМВ Волгарь 2:0 Анжи Краснодар-3 0:2 Волгарь

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Волгарь: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Оренбург 3:0 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион Волгарь 2:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Волгарь 0:1 Оренбург Кубок Оренбург 0:0 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион
Волгарь 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 3:2 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион Волгарь 2:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:0 Волгарь Первый дивизион Оренбург 1:3 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион Волгарь 1:3 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 5 4 1 0 6 - 1 13
2. Спартак-2 Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
3. Балтика Заявка 5 3 2 0 6 - 1 11
4. Велес Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
5. Нефтехимик Заявка 5 3 1 1 7 - 2 10
6. Енисей Заявка 5 3 1 1 8 - 7 10
7. Динамо Брянск Заявка 5 3 0 2 4 - 2 9
8. СКА-Хабаровск Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
9. Крылья Советов Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
10. Нижний Новгород Заявка 5 2 1 2 4 - 3 7
11. Акрон Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
12. Текстильщик Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
13. Краснодар-2 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Чертаново Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
16. Чайка Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
17. Алания Заявка 5 1 1 3 8 - 10 4
18. Шинник Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
19. Факел Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
20. Волгарь Заявка 5 1 0 4 5 - 7 3
21. Томь Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
22. Иртыш Омск Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Волгарь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 августа 2020, осталось 2 дня 13 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 69
    Оренбург 91.3% (63)
    X 7.2% (5)
    Волгарь 1.4% (1)
    Все прогнозы
    1.7 Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург - Волгарь

    Исход игры
    Оренбург
    91.3% (63)
    Ничья
    7.2% (5)
    Волгарь
    1.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (24)
    Меньше
    63.64% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    39.39% (26)
    Нет
    60.61% (40)
    Популярный счёт
    2:0 Оренбург
    33.3% (23)
    2:1 Оренбург
    29% (20)
    1:0 Оренбург
    21.7% (15)
    1:1 Ничья
    4.3% (3)
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