Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.4
|2.
|Чуканов Андреа
|1
|0.2
|3.
|Козлов Савелий
|1
|0.2
|4.
|Фамейе Джоэль
|1
|0.2
|5.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Виктор
|1
|0.2
|2.
|Погосов Артём
|1
|0.2
|3.
|Локтионов Роман
|1 (1)
|0.2
|4.
|Гасилин Алексей
|1 (1)
|0.2
|5.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1 (1)
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алвеш Рикарду
|3
|0
|2.
|Козлов Савелий
|3
|0
|3.
|Сиваков Михаил
|1
|1
|4.
|Скворцов Алексей
|2
|0
|5.
|Фамейе Джоэль
|2
|0
|6.
|Малых Андрей
|1
|0
|7.
|Аюпов Тимур
|1
|0
|8.
|Шкофлек Жига
|1
|0
|9.
|Капленко Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Болонин Александр
|3
|0
|2.
|Журавлёв Юрий
|1
|1
|3.
|Бердников Алексей
|1
|1
|4.
|Козлов Данила
|2
|0
|5.
|Хомуха Иван
|1
|0
|6.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0
|7.
|Полубояринов Данил
|1
|0
|8.
|Сергеев Виктор
|1
|0
|9.
|Саганович Дмитрий
|1
|0
|10.
|Погосов Артём
|1
|0
|11.
|Сагитов Артур
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Волгарь
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +8 =4 -8Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания
Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа
Волгарь Последние 20 матчей: +12 =2 -6Енисей 2:1 Волгарь Чайка 2:1 Волгарь СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь Волгарь 1:2 Велес Москва
Балтика 2:0 Волгарь Волгарь 3:0 Краснодар-2 Иртыш Омск 0:0 Волгарь Ротор 2:1 Волгарь Спартак-Нальчик 0:4 Волгарь Волгарь 1:1 Легион-Динамо СКА-Ростов 1:3 Волгарь Волгарь 4:0 Биолог-Новокубанск Дружба 0:2 Волгарь Волгарь 3:1 Спартак Владикавказ Интер Черкесск 0:3 Волгарь Волгарь 2:0 Динамо Ставрополь Махачкала 0:3 Волгарь Волгарь 1:0 Машук-КМВ Волгарь 2:0 Анжи Краснодар-3 0:2 Волгарь
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Волгарь: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|Спартак-2
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|3.
|Балтика
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|4.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|6.
|Енисей
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|7.
|Динамо Брянск
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 2
|9
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|11.
|Акрон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|12.
|Текстильщик
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|14.
|Чертаново
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|16.
|Чайка
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|17.
|Алания
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|18.
|Шинник
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|19.
|Факел
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|20.
|Волгарь
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 7
|3
|21.
|Томь
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
Прогнозы на матч Оренбург - Волгарь
Исход игры
Оренбург
91.3% (63)
Ничья
7.2% (5)
Волгарь
1.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (24)
Меньше
63.64% (42)
Обе команды забьют
Да
39.39% (26)
Нет
60.61% (40)
Популярный счёт
2:0 Оренбург
33.3% (23)
2:1 Оренбург
29% (20)
1:0 Оренбург
21.7% (15)
1:1 Ничья
4.3% (3)
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