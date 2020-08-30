Берковский сфолил против Майги в центре поля и получил за это жёлтую карточку.

43' Баев смещается в лицевую на правом краю, простреливает в центр, но мяч успел выкатиться за линию ворот.

42' Рязанцев выполнил подачу с углового в центр штрафной, где Шустиков в атаке сыграл опасно.

41' Берковский с правого края нанёс удар по воротам, Городовой в падении отражает игровой снаряд в сторону от каркаса за пределы поля.

40' Шустиков сыграл направо на Магаля, но вышло слишком сильно и круглый выкатился за боковую линию.

39' Снова защитники "Торпедо" перекатывают игровой снаряд около своей штрафной площади, пока всё однозначно в матче проходит.

38' А вот и состоялась двойная замена в составе "Велеса": Игорь Климов и Алексей Баев заменили Кирилла Родионова и Артёма Максименко.

37' Двойная замена готовилась у "Велеса", арбитр сначала показал производить замену, показали двух игроков на бровке, потом почему-то игра продолжилась и замен не состоялось, а минута утекла.

36' Рязанцев сыграл направо на Шустикова, который дошёл до угла штрафной и сыграл назад на Александра.

35' Шустиков сделал длинную передачу на Магаля, который от углового флага сыграл на Нетфуллина, тот выполнил подачу в центр штрафной, откуда хозяева выбили сферу за пределы штрафной.

34' Шоркин сделал передачу на правую бровку на Берковского, но тот не рискнул играть вперёд и сыграл на рядом стоящего Шустикова.

33' Рязанцев из-за пределов штрафной в касание бил по воротам, мяч летел в угол ворот и Городовой в прыжке переводит сферу за пределы поля.

32' Магаль с края штрафной сыграл на Прошлякова, который пробил по воротам, но защитники "Велеса" заблокировали игровой снаряд!

31' Нетфуллин сыграл направо на Шустикова, который сыграл вперёд в угловой флаг на Магаля.

30' Игроки "Велеса" быстро потеряли игровой снаряд и торпедовцы сейчас контролируют сферу на своей половине поля.

29' А теперь Рязанцев играет в отборе и фолит против Родионова на правой бровке.

28' Рязанцев находился с мячом перед штрафной площади, но не стал он бить по воротам и сыграл назад на своих защитников.

27' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! ИЛЬЯ БЕРКОВСКИЙ!!! Шустиков сделал мягкий проникающий пас на Магаля, который вошёл в штрафную, пробил по воротам с острого угла, Городовой отразил мяч перед собой и Берковский вколотил сферу в сетку ворот!

26' Котов выполнил подачу в центр вратарской, где Конюхов в прыжке спокойно зафиксировал круглого.

25' Кахидзе прострелил в штрафную "Торпедо" на Степановича, откуда Шоркин выбил игровой снаряд на левую бровку.

24' Нетфуллин сыграл на Лебеденко, который развернулся сделав одно касание, пошёл к штрафной, где потерял сферу.

23' Лебеденко обыгрался с Евдокимовым, далее Берковский получил мяч на левом фланге, сыграл в лицевую Адаеву, но вышло слишком сильно и круглый выкатился за пределы поля.

22' Защитники "Торпедо" решили взять небольшую паузу и отошли к своей штрафной, где спокойно перекатывают игровой снаряд.

21' Берковский с правого фланга дошёл до штрафной площади, прострелил в центр, где Майга перехватил футбольный снаряд.

20' Максименко рвётся вперёд по левому флангу, смещается в центр, идёт в штрафную и низом бьёт по воротам в дальний угол, переигрывает Конюхова, который вышел из ворот и мяч летит в притирку со штангой!

19' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! ИГОРЬ ЛЕБЕДЕНКО!!! Лебеденко отправил мяч в правый угол ворот, а Городовой упал в противоположный угол.

18' Ботака-Иобома видит перед собой красную карточку и с опущенной головой уходит в подтрибунное помещение.

17' Второй пенальти в матче. Прошляков врывается в штрафную, выходит 1 на 1 с Городовым, Ботака-Иобома сзади подкатился под форварда и арбитр снова указывает на точку.

16' Котов после розыгрыша штрафного выполнил наброс вперёд, вышло слишком сильно и игровой снаряд прилетел к Конюхову.

15' Рязанцев неаккуратно сыграл в отборе в центре поля и зацепил за голеностоп Максименко.

14' Магаль ускорился по правому флангу, прострелил на край штрафной Берковскому, но того опередил Ботака-Иобома и выбил сферу за пределы штрафной.

13' После подачи с левого фланга в сторону Стефановича, Шоркин выиграл у него верховое единоборство и выбил сферу за пределы штрафной.

12' Галоян сыграл на Кахидзе, который покатил мяч на линию штрафной, откуда торпедовцы выбили сферу в сторону центрального круга.

11' Кахидзе возле углового флажка выбивал мяч вперёд, но мяч попал в Прошлякова и вылетел за пределы поля.

10' Игроки "Торпедо" после забитого гола взяли игровой снаряд под свой контроль на половине поля соперника.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! РУСЛАН МАГАЛЬ!!! Магаль отправил мяч по центру ворот, Городовой в падении дотянулся до мяча кончиками пальцев, но снаряд всё равно влетел в сетку!

8' ПЕНАЛЬТИ! Прошляков протыкает мяч на Лебеденко, которому засадил по ногам Малагия и арбитр указывает на точку!

7' Кахидзе ускорился по левому флангу, чтобы сохранить мяч в поле, но немного не хватило ему скорости и снаряд вылетел в аут.

6' Котов с угла штрафной нанёс удар по воротам теперь, Конюхов в падении отразил мяч перед собой, правда потом быстро перегруппировался и зафиксировал сферу.

5' Котов идёт по левому краю вперёд, сыграл на Максименко, который пошёл в лицевую и прострелил в центр, но Нетфуллин выбил сферу за пределы штрафной "Торпедо".

4' Рязанцев выполнил мягкую подачу в штрафную со стандарта, но Городовой вышел из ворот и спокойно зафиксировал сферу.

3' Родионов с правого фланга сместился в центр, ускользнул от Шоркина, и с линии штрафной пробил по воротам, и мяч попадает в штангу, после чего отлетая в сторону от каркаса.

2' Малания головой под прессингом игроков "Торпедо" скинул мяч назад Городовому.