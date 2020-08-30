Велес Москва
0:3
Второй тайм: 47'
Торпедо Москва
0:1
10' ПенальтиМагаль Руслан
19' Красная карточкаБотака-Иобома Эрвинг
0:2
20' ПенальтиЛебеденко Игорь
0:3
28' ГолБерковский Илья
45' Желтая карточкаБерковский Илья
77
Котов
Павел
88
Майга
Мамаду
11
Галоян
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Котов ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Майга МамадуПолузащитник
-
11 Галоян АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
80 Климов ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Баев АлексейНападающий
-
Главный тренер: Стукалов Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Лях АндрейЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
49 Прошкин ЕгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
Ход матча
10'
0:1
20'
0:2
28'
0:3
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Климов Игорь
|2
|0.33
|2.
|Котов Павел
|2
|0.33
|3.
|Максименко Артём
|2
|0.33
|4.
|Гаракоев Сейт-Даут
|1
|0.17
|5.
|Стефанович Илья
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берковский Илья
|2
|0.33
|2.
|Лебеденко Игорь
|2 (1)
|0.33
|3.
|Нетфуллин Равиль
|1
|0.17
|4.
|Шоркин Максим
|1
|0.17
|5.
|Кертанов Константин
|1
|0.17
|6.
|Гордюшенко Астемир
|1
|0.17
|7.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ботака-Иобома Эрвинг
|2
|1
|2.
|Котов Павел
|3
|0
|3.
|Фищенко Руслан
|2
|0
|4.
|Майга Мамаду
|2
|0
|5.
|Кирсанов Никита
|1
|0
|6.
|Максименко Артём
|1
|0
|7.
|Стефанович Илья
|1
|0
|8.
|Баев Алексей
|1
|0
|9.
|Галоян Артур
|1
|0
|10.
|Макаров Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Магаль Руслан
|3
|0
|2.
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0
|3.
|Берковский Илья
|2
|0
|4.
|Рязанцев Александр
|1
|0
|5.
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|6.
|Елисеев Александр
|1
|0
|7.
|Шустиков Сергей
|1
|0
|8.
|Лях Андрей
|1
|0
|9.
|Шоркин Максим
|1
|0
|10.
|Кертанов Константин
|1
|0
|11.
|Адаев Владислав
|1
|0
|12.
|Калмыков Амур
|1
|0
|13.
|Евдокимов Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Велес Москва
|50% (4)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|Торпедо Москва
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|0
Предыдущие игры
Велес Москва Последние 20 матчей: + = -Велес Москва 4:1 Балтика Шинник 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Факел Волгарь 1:2 Велес Москва
Велес Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Чертаново Велес Москва 3:1 Родина Москва Велес Москва 1:0 Зенит-2 Звезда Санкт-Петербург 0:3 Велес Москва Велес Москва 6:0 Псков-747 Велес Москва 3:1 Олимп-Долгопрудный Муром 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:0 Знамя Труда Локомотив-Казанка 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Ленинградец Зенит-2 3:3 Велес Москва Олимп Химки 0:1 Велес Москва Велес Москва 1:2 Родина Москва Коломна 1:2 Велес Москва
Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон
Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Авангард Курск 2:2 Торпедо Москва Химки 5:1 Торпедо Москва Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Луч
Последние игры между собой
Велес Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|8 - 2
|16
|2.
|Спартак-2
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|3.
|Енисей
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|4.
|Динамо Брянск
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|5 - 2
|12
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|6.
|Балтика
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 2
|11
|8.
|Велес Москва
|0:3 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|9.
|Торпедо Москва
|3:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 4
|9
|10.
|Нижний Новгород
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|11.
|Текстильщик
|1:1 Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|12.
|Акрон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|13.
|Алания
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|16.
|Чертаново
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|17.
|Чайка
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|18.
|Факел
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|19.
|Шинник
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|20.
|Волгарь
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 9
|3
|21.
|Томь
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|22.
|Иртыш Омск
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
Прогнозы на матч Велес Москва 0:3 Торпедо Москва
Исход игры
Велес Москва
19.7% (31)
Ничья
47.8% (75)
Торпедо Москва
32.5% (51)
Тотал 2.5
Больше
35.53% (54)
Меньше
64.47% (98)
Обе команды забьют
Да
78.29% (119)
Нет
21.71% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42% (66)
1:2 Торпедо Москва
18.5% (29)
0:1 Торпедо Москва
10.2% (16)
2:1 Велес Москва
9.6% (15)
1:0 Велес Москва
7.6% (12)
2:2 Ничья
3.8% (6)
3:1 Велес Москва
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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