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  3. Россия
Велес Москва
0:3
Второй тайм: 47'
Торпедо Москва
0'
0:1
10' Пенальти
Магаль Руслан
19' Красная карточка
Ботака-Иобома Эрвинг
0:2
20' Пенальти
Лебеденко Игорь
0:3
28' Гол
Берковский Илья
45' Желтая карточка
Берковский Илья
47'
93
Городовой
Алексей
24
Кахидзе
Александр
2
Ботака-Иобома
Эрвинг
20
Малания
Диего
77
Котов
Павел
22
Родионов
Кирилл
34
Осипов
Александр
88
Майга
Мамаду
11
Галоян
Артур
55
Максименко
Артём
9
Стефанович
Илья
47
Конюхов
Евгений
28
Магаль
Руслан
99
Евдокимов
Андрей
16
Шоркин
Максим
6
Шустиков
Сергей
9
Адаев
Владислав
8
Берковский
Илья
52
Нетфуллин
Равиль
7
Рязанцев
Александр
61
Прошляков
Данила
10
Лебеденко
Игорь
Велес Москва
Торпедо Москва

Ход матча

10'
0:1
Магаль Руслан
19'
Ботака-Иобома Эрвинг
 
20'
0:2
Лебеденко Игорь
28'
0:3
Берковский Илья
39'
Климов Игорь
Максименко Артём
 
40'
Баев Алексей
Родионов Кирилл
 
45'
 
Берковский Илья

Бомбардиры внутри турнира

Велес Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Климов Игорь 2 0.33
2. Котов Павел 2 0.33
3. Максименко Артём 2 0.33
4. Гаракоев Сейт-Даут 1 0.17
5. Стефанович Илья 1 0.17
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берковский Илья 2 0.33
2. Лебеденко Игорь 2 (1) 0.33
3. Нетфуллин Равиль 1 0.17
4. Шоркин Максим 1 0.17
5. Кертанов Константин 1 0.17
6. Гордюшенко Астемир 1 0.17
7. Магаль Руслан 1 (1) 0.17

Карточки

Велес Москва
# Игрок      
1. Ботака-Иобома Эрвинг 2 1
2. Котов Павел 3 0
3. Фищенко Руслан 2 0
4. Майга Мамаду 2 0
5. Кирсанов Никита 1 0
6. Максименко Артём 1 0
7. Стефанович Илья 1 0
8. Баев Алексей 1 0
9. Галоян Артур 1 0
10. Макаров Никита 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Магаль Руслан 3 0
2. Самсонов Артём Владимирович 2 0
3. Берковский Илья 2 0
4. Рязанцев Александр 1 0
5. Лебеденко Игорь 1 0
6. Елисеев Александр 1 0
7. Шустиков Сергей 1 0
8. Лях Андрей 1 0
9. Шоркин Максим 1 0
10. Кертанов Константин 1 0
11. Адаев Владислав 1 0
12. Калмыков Амур 1 0
13. Евдокимов Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Велес Москва 50% (4) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 0
 Торпедо Москва 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 50% (3) 0

Предыдущие игры

Велес Москва Последние 20 матчей: + = -
Велес Москва 4:1 Балтика Шинник 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Факел Волгарь 1:2 Велес Москва
Велес Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Чертаново Велес Москва 3:1 Родина Москва Велес Москва 1:0 Зенит-2 Звезда Санкт-Петербург 0:3 Велес Москва Велес Москва 6:0 Псков-747 Велес Москва 3:1 Олимп-Долгопрудный Муром 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:0 Знамя Труда Локомотив-Казанка 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Ленинградец Зенит-2 3:3 Велес Москва Олимп Химки 0:1 Велес Москва Велес Москва 1:2 Родина Москва Коломна 1:2 Велес Москва
Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -
Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон
Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Авангард Курск 2:2 Торпедо Москва Химки 5:1 Торпедо Москва Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Луч

Последние игры между собой

Велес Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Кубок Велес Москва 0:1 Торпедо Москва Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 6 5 1 0 8 - 2 16
2. Спартак-2 Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
3. Енисей Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
4. Динамо Брянск 1:0 Заявка 6 4 0 2 5 - 2 12
5. СКА-Хабаровск Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
6. Балтика Заявка 5 3 2 0 6 - 1 11
7. Нефтехимик Заявка 6 3 2 1 7 - 2 11
8. Велес Москва 0:3 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
9. Торпедо Москва 3:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 4 9
10. Нижний Новгород 1:1 Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
11. Текстильщик 1:1 Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
12. Акрон Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
13. Алания Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
14. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
15. Краснодар-2 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
16. Чертаново Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
17. Чайка Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
18. Факел Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
19. Шинник Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
20. Волгарь Заявка 6 1 0 5 6 - 9 3
21. Томь Заявка 6 0 2 4 2 - 8 2
22. Иртыш Омск 0:1 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм.
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Берковский сфолил против Майги в центре поля и получил за это жёлтую карточку.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
  • 44'
    Активно продолжают контролировать игровой снаряд футболисты "Торпедо" на половине поля соперника.
  • 43'
    Баев смещается в лицевую на правом краю, простреливает в центр, но мяч успел выкатиться за линию ворот.
  • Угловой
    42'
    Рязанцев выполнил подачу с углового в центр штрафной, где Шустиков в атаке сыграл опасно.
  • 41'
    Берковский с правого края нанёс удар по воротам, Городовой в падении отражает игровой снаряд в сторону от каркаса за пределы поля.
  • 40'
    Шустиков сыграл направо на Магаля, но вышло слишком сильно и круглый выкатился за боковую линию.
  • 39'
    Снова защитники "Торпедо" перекатывают игровой снаряд около своей штрафной площади, пока всё однозначно в матче проходит.
  • Замена
    38'
    А вот и состоялась двойная замена в составе "Велеса": Игорь Климов и Алексей Баев заменили Кирилла Родионова и Артёма Максименко.
  • 37'
    Двойная замена готовилась у "Велеса", арбитр сначала показал производить замену, показали двух игроков на бровке, потом почему-то игра продолжилась и замен не состоялось, а минута утекла.
  • 36'
    Рязанцев сыграл направо на Шустикова, который дошёл до угла штрафной и сыграл назад на Александра.
  • 35'
    Шустиков сделал длинную передачу на Магаля, который от углового флага сыграл на Нетфуллина, тот выполнил подачу в центр штрафной, откуда хозяева выбили сферу за пределы штрафной.
  • 34'
    Шоркин сделал передачу на правую бровку на Берковского, но тот не рискнул играть вперёд и сыграл на рядом стоящего Шустикова.
  • 33'
    Рязанцев из-за пределов штрафной в касание бил по воротам, мяч летел в угол ворот и Городовой в прыжке переводит сферу за пределы поля.
  • 32'
    Магаль с края штрафной сыграл на Прошлякова, который пробил по воротам, но защитники "Велеса" заблокировали игровой снаряд!
  • 31'
    Нетфуллин сыграл направо на Шустикова, который сыграл вперёд в угловой флаг на Магаля.
  • 30'
    Игроки "Велеса" быстро потеряли игровой снаряд и торпедовцы сейчас контролируют сферу на своей половине поля.
  • Фол, нарушение
    29'
    А теперь Рязанцев играет в отборе и фолит против Родионова на правой бровке.
  • 28'
    Рязанцев находился с мячом перед штрафной площади, но не стал он бить по воротам и сыграл назад на своих защитников.
  • Описание гола
    27'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! ИЛЬЯ БЕРКОВСКИЙ!!! Шустиков сделал мягкий проникающий пас на Магаля, который вошёл в штрафную, пробил по воротам с острого угла, Городовой отразил мяч перед собой и Берковский вколотил сферу в сетку ворот!
  • 26'
    Котов выполнил подачу в центр вратарской, где Конюхов в прыжке спокойно зафиксировал круглого.
  • 25'
    Кахидзе прострелил в штрафную "Торпедо" на Степановича, откуда Шоркин выбил игровой снаряд на левую бровку.
  • 24'
    Нетфуллин сыграл на Лебеденко, который развернулся сделав одно касание, пошёл к штрафной, где потерял сферу.
  • 23'
    Лебеденко обыгрался с Евдокимовым, далее Берковский получил мяч на левом фланге, сыграл в лицевую Адаеву, но вышло слишком сильно и круглый выкатился за пределы поля.
  • 22'
    Защитники "Торпедо" решили взять небольшую паузу и отошли к своей штрафной, где спокойно перекатывают игровой снаряд.
  • 21'
    Берковский с правого фланга дошёл до штрафной площади, прострелил в центр, где Майга перехватил футбольный снаряд.
  • Опасный момент
    20'
    Максименко рвётся вперёд по левому флангу, смещается в центр, идёт в штрафную и низом бьёт по воротам в дальний угол, переигрывает Конюхова, который вышел из ворот и мяч летит в притирку со штангой!
  • Пенальти
    19'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! ИГОРЬ ЛЕБЕДЕНКО!!! Лебеденко отправил мяч в правый угол ворот, а Городовой упал в противоположный угол.
  • Красная карточка
    18'
    Ботака-Иобома видит перед собой красную карточку и с опущенной головой уходит в подтрибунное помещение.
  • Пенальти!
    17'
    Второй пенальти в матче. Прошляков врывается в штрафную, выходит 1 на 1 с Городовым, Ботака-Иобома сзади подкатился под форварда и арбитр снова указывает на точку.
  • 16'
    Котов после розыгрыша штрафного выполнил наброс вперёд, вышло слишком сильно и игровой снаряд прилетел к Конюхову.
  • Фол, нарушение
    15'
    Рязанцев неаккуратно сыграл в отборе в центре поля и зацепил за голеностоп Максименко.
  • 14'
    Магаль ускорился по правому флангу, прострелил на край штрафной Берковскому, но того опередил Ботака-Иобома и выбил сферу за пределы штрафной.
  • 13'
    После подачи с левого фланга в сторону Стефановича, Шоркин выиграл у него верховое единоборство и выбил сферу за пределы штрафной.
  • Угловой
    12'
    Галоян сыграл на Кахидзе, который покатил мяч на линию штрафной, откуда торпедовцы выбили сферу в сторону центрального круга.
  • 11'
    Кахидзе возле углового флажка выбивал мяч вперёд, но мяч попал в Прошлякова и вылетел за пределы поля.
  • 10'
    Игроки "Торпедо" после забитого гола взяли игровой снаряд под свой контроль на половине поля соперника.
  • Пенальти
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! РУСЛАН МАГАЛЬ!!! Магаль отправил мяч по центру ворот, Городовой в падении дотянулся до мяча кончиками пальцев, но снаряд всё равно влетел в сетку!
  • Пенальти!
    8'
    ПЕНАЛЬТИ! Прошляков протыкает мяч на Лебеденко, которому засадил по ногам Малагия и арбитр указывает на точку!
  • 7'
    Кахидзе ускорился по левому флангу, чтобы сохранить мяч в поле, но немного не хватило ему скорости и снаряд вылетел в аут.
  • 6'
    Котов с угла штрафной нанёс удар по воротам теперь, Конюхов в падении отразил мяч перед собой, правда потом быстро перегруппировался и зафиксировал сферу.
  • 5'
    Котов идёт по левому краю вперёд, сыграл на Максименко, который пошёл в лицевую и прострелил в центр, но Нетфуллин выбил сферу за пределы штрафной "Торпедо".
  • 4'
    Рязанцев выполнил мягкую подачу в штрафную со стандарта, но Городовой вышел из ворот и спокойно зафиксировал сферу.
  • Штанга
    3'
    Родионов с правого фланга сместился в центр, ускользнул от Шоркина, и с линии штрафной пробил по воротам, и мяч попадает в штангу, после чего отлетая в сторону от каркаса.
  • 2'
    Малания головой под прессингом игроков "Торпедо" скинул мяч назад Городовому.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • С составами "Велес" и "Торпедо" вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 6-го тура футбольной национальной лиги по футболу 2020-2021. В рамках этой игры на стадионе "Авангард" в Домодедово, вместимостью 6000 мест, лицом к лицу сойдутся "Велес" Москва и "Торпедо" Москва. Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва); помощники судьи - Александр Шимарыгин (Ленинградская область), Сергей Каруненко (Воронеж); инспектор - Сергей Талагаев (Мытищи); делегат - Юрий Кузнецов (Москва). Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
Прогнозы 157
Велес Москва 19.7% (31)
X 47.8% (75)
Торпедо Москва 32.5% (51)
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3.15 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Велес Москва
Ничья
Торпедо Москва
0.00
0.00
0.00
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Велес Москва 0:3 Торпедо Москва

Исход игры
Велес Москва
19.7% (31)
Ничья
47.8% (75)
Торпедо Москва
32.5% (51)
Тотал 2.5
Больше
35.53% (54)
Меньше
64.47% (98)
Обе команды забьют
Да
78.29% (119)
Нет
21.71% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42% (66)
1:2 Торпедо Москва
18.5% (29)
0:1 Торпедо Москва
10.2% (16)
2:1 Велес Москва
9.6% (15)
1:0 Велес Москва
7.6% (12)
2:2 Ничья
3.8% (6)
3:1 Велес Москва
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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