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Велес Москва
 
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Торпедо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Велес Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Климов Игорь 2 0.4
2. Котов Павел 2 0.4
3. Максименко Артём 2 0.4
4. Гаракоев Сейт-Даут 1 0.2
5. Стефанович Илья 1 0.2
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лебеденко Игорь 1 0.2
2. Нетфуллин Равиль 1 0.2
3. Шоркин Максим 1 0.2
4. Кертанов Константин 1 0.2
5. Гордюшенко Астемир 1 0.2
6. Берковский Илья 1 0.2

Карточки

Велес Москва
# Игрок      
1. Котов Павел 3 0
2. Ботака-Иобома Эрвинг 2 0
3. Фищенко Руслан 2 0
4. Майга Мамаду 2 0
5. Кирсанов Никита 1 0
6. Максименко Артём 1 0
7. Стефанович Илья 1 0
8. Баев Алексей 1 0
9. Галоян Артур 1 0
10. Макаров Никита 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Магаль Руслан 3 0
2. Самсонов Артём Владимирович 2 0
3. Рязанцев Александр 1 0
4. Лебеденко Игорь 1 0
5. Елисеев Александр 1 0
6. Шустиков Сергей 1 0
7. Лях Андрей 1 0
8. Шоркин Максим 1 0
9. Кертанов Константин 1 0
10. Адаев Владислав 1 0
11. Калмыков Амур 1 0
12. Берковский Илья 1 0
13. Евдокимов Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Велес Москва 50% (4) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 0
 Торпедо Москва 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 50% (3) 0

Предыдущие игры

Велес Москва Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Велес Москва 4:1 Балтика Шинник 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Факел Волгарь 1:2 Велес Москва
Велес Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Чертаново Велес Москва 3:1 Родина Москва Велес Москва 1:0 Зенит-2 Звезда Санкт-Петербург 0:3 Велес Москва Велес Москва 6:0 Псков-747 Велес Москва 3:1 Олимп-Долгопрудный Муром 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:0 Знамя Труда Локомотив-Казанка 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Ленинградец Зенит-2 3:3 Велес Москва Олимп Химки 0:1 Велес Москва Велес Москва 1:2 Родина Москва Коломна 1:2 Велес Москва
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон
Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Авангард Курск 2:2 Торпедо Москва Химки 5:1 Торпедо Москва Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Луч

Последние игры между собой

Велес Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Кубок Велес Москва 0:1 Торпедо Москва Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 5 4 1 0 6 - 1 13
2. Спартак-2 Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
3. Балтика Заявка 5 3 2 0 6 - 1 11
4. Велес Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
5. Нефтехимик Заявка 5 3 1 1 7 - 2 10
6. Енисей Заявка 5 3 1 1 8 - 7 10
7. Динамо Брянск Заявка 5 3 0 2 4 - 2 9
8. СКА-Хабаровск Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
9. Крылья Советов Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
10. Нижний Новгород Заявка 5 2 1 2 4 - 3 7
11. Акрон Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
12. Текстильщик Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
13. Краснодар-2 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Чертаново Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
16. Чайка Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
17. Алания Заявка 5 1 1 3 8 - 10 4
18. Шинник Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
19. Факел Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
20. Волгарь Заявка 5 1 0 4 5 - 7 3
21. Томь Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
22. Иртыш Омск Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Велес Москва - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 августа 2020, осталось 2 дня 14 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 65
    Велес Москва 20% (13)
    X 50.8% (33)
    Торпедо Москва 29.2% (19)
    Все прогнозы
    3.15 Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Велес Москва - Торпедо Москва

    Исход игры
    Велес Москва
    20% (13)
    Ничья
    50.8% (33)
    Торпедо Москва
    29.2% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.1% (23)
    Меньше
    62.9% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    85.48% (53)
    Нет
    14.52% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.2% (30)
    1:2 Торпедо Москва
    23.1% (15)
    2:1 Велес Москва
    9.2% (6)
    1:0 Велес Москва
    7.7% (5)
    0:1 Торпедо Москва
    4.6% (3)
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