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Енисей
 
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Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ломакин Александр 3 0.6
2. Лескано Хуан 2 0.4
3. Саная Анзор 1 0.2
4. Галимов Александр 1 0.2
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зиньковский Антон 3 0.6
2. Гацкан Александр 1 0.2
3. Голенков Егор 1 0.2

Карточки

Енисей
# Игрок      
1. Зотов Александр 1 1
2. Цховребов Валерий 2 0
3. Ланин Олег 2 0
4. Кичин Валерий 2 0
5. Рукас Томас 2 0
6. Лескано Хуан 2 0
7. Саная Анзор 1 0
8. Марков Николай 1 0
9. Дворников Фёдор 1 0
10. Песиков Евгений 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 1 1
2. Чернов Никита 1 1
3. Ежов Роман 2 0
4. Божин Сергей 1 0
5. Сарвели Владислав 1 0
6. Пруцев Данил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Енисей 14.29% (1) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2)
 Крылья Советов 0 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Енисей Последние 20 матчей: + = -
Енисей 2:1 Волгарь Текстильщик 2:2 Енисей Енисей 3:2 Алания Нефтехимик 2:0 Енисей
Енисей 1:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Енисей Енисей 2:3 Кубань-Холдинг Краснодар-2 1:2 Енисей СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Енисей 1:0 Спартак-2 Енисей 1:3 Шинник Енисей 0:1 Крылья Советов Енисей 0:0 Факел Ротор 1:2 Енисей КАМАЗ 2:2 Енисей Енисей 0:4 Россия (до 20 лет) Сочи 1:2 Енисей Нефтехимик 1:0 Енисей Енисей 3:0 Томь Краснодар-2 4:0 Енисей
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск
Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет

Последние игры между собой

Енисей: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Крылья Советов: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Енисей 0:1 Крылья Советов Кубок ФНЛ Крылья Советов 4:0 Енисей Премьер-лига Енисей 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
Енисей 1:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 1:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 0:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 5 4 1 0 6 - 1 13
2. Спартак-2 Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
3. СКА-Хабаровск Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
4. Балтика Заявка 5 3 2 0 6 - 1 11
5. Велес Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
6. Нефтехимик Заявка 5 3 1 1 7 - 2 10
7. Енисей Заявка 5 3 1 1 8 - 7 10
8. Динамо Брянск Заявка 5 3 0 2 4 - 2 9
9. Крылья Советов Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
10. Нижний Новгород Заявка 5 2 1 2 4 - 3 7
11. Акрон Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
12. Текстильщик Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
13. Краснодар-2 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Чертаново Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
16. Чайка Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
17. Алания Заявка 5 1 1 3 8 - 10 4
18. Факел Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
19. Шинник Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
20. Волгарь Заявка 5 1 0 4 5 - 7 3
21. Томь Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
22. Иртыш Омск Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча шестого тура Российской ФНЛ - первого дивизиона, в котором сыграют «Енисей» и «Крылья Советов». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 157
Енисей 24.8% (39)
X 39.5% (62)
Крылья Советов 35.7% (56)
Все прогнозы
1.95 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Енисей
Ничья
Крылья Советов
3.50
3.50
2.10
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Енисей - Крылья Советов

Исход игры
Енисей
24.8% (39)
Ничья
39.5% (62)
Крылья Советов
35.7% (56)
Тотал 2.5
Больше
37.33% (56)
Меньше
62.67% (94)
Обе команды забьют
Да
72.67% (109)
Нет
27.33% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (53)
1:2 Крылья Советов
18.5% (29)
2:1 Енисей
12.7% (20)
0:1 Крылья Советов
11.5% (18)
1:0 Енисей
9.6% (15)
0:0 Ничья
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.9% (3)
2:0 Енисей
1.3% (2)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
3.45 3.50 2.10
3.50 3.35 2.04

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.80 1.03 7.50 1.07 3.20 1.32 2.45 1.51 2.00 1.75 1.76 1.99 1.40 2.80 1.28 3.50 1.11 6.00 1.09 6.70 1.01 12.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.79 1.96 1.37 2.95 1.10 6.20
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.55 1.48 1.63 2.18 1.25 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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