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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча шестого тура Российской ФНЛ - первого дивизиона, в котором сыграют «Енисей» и «Крылья Советов». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.