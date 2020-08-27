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Енисей
 
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Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ломакин Александр 3 0.6
2. Лескано Хуан 2 0.4
3. Саная Анзор 1 0.2
4. Галимов Александр 1 0.2
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зиньковский Антон 3 0.6
2. Гацкан Александр 1 0.2
3. Голенков Егор 1 0.2

Карточки

Енисей
# Игрок      
1. Зотов Александр 1 1
2. Цховребов Валерий 2 0
3. Ланин Олег 2 0
4. Кичин Валерий 2 0
5. Рукас Томас 2 0
6. Лескано Хуан 2 0
7. Саная Анзор 1 0
8. Марков Николай 1 0
9. Дворников Фёдор 1 0
10. Песиков Евгений 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 1 1
2. Чернов Никита 1 1
3. Ежов Роман 2 0
4. Божин Сергей 1 0
5. Сарвели Владислав 1 0
6. Пруцев Данил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Енисей 14.29% (1) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2)
 Крылья Советов 0 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Енисей Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Енисей 2:1 Волгарь Текстильщик 2:2 Енисей Енисей 3:2 Алания Нефтехимик 2:0 Енисей
Енисей 1:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Енисей Енисей 2:3 Кубань-Холдинг Краснодар-2 1:2 Енисей СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Енисей 1:0 Спартак-2 Енисей 1:3 Шинник Енисей 0:1 Крылья Советов Енисей 0:0 Факел Ротор 1:2 Енисей КАМАЗ 2:2 Енисей Енисей 0:4 Россия (до 20 лет) Сочи 1:2 Енисей Нефтехимик 1:0 Енисей Енисей 3:0 Томь Краснодар-2 4:0 Енисей
Крылья Советов Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск
Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет

Последние игры между собой

Енисей: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Крылья Советов: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Енисей 0:1 Крылья Советов Кубок ФНЛ Крылья Советов 4:0 Енисей Премьер-лига Енисей 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
Енисей 1:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 1:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 0:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 5 4 1 0 6 - 1 13
2. Спартак-2 Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
3. Балтика Заявка 5 3 2 0 6 - 1 11
4. Велес Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
5. Нефтехимик Заявка 5 3 1 1 7 - 2 10
6. Енисей Заявка 5 3 1 1 8 - 7 10
7. Динамо Брянск Заявка 5 3 0 2 4 - 2 9
8. СКА-Хабаровск Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
9. Крылья Советов Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
10. Нижний Новгород Заявка 5 2 1 2 4 - 3 7
11. Акрон Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
12. Текстильщик Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
13. Краснодар-2 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Чертаново Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
16. Чайка Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
17. Алания Заявка 5 1 1 3 8 - 10 4
18. Шинник Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
19. Факел Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
20. Волгарь Заявка 5 1 0 4 5 - 7 3
21. Томь Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
22. Иртыш Омск Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 августа 2020, осталось 2 дня 10 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 69
    Енисей 31.9% (22)
    X 31.9% (22)
    Крылья Советов 36.2% (25)
    Все прогнозы
    1.95 Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Енисей - Крылья Советов

    Исход игры
    Енисей
    31.9% (22)
    Ничья
    31.9% (22)
    Крылья Советов
    36.2% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (33)
    Меньше
    50% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    78.79% (52)
    Нет
    21.21% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.5% (19)
    1:2 Крылья Советов
    26.1% (18)
    2:1 Енисей
    17.4% (12)
    1:0 Енисей
    10.1% (7)
    0:1 Крылья Советов
    5.8% (4)
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