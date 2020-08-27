Енисей
Позже
Крылья Советов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ломакин Александр
|3
|0.6
|2.
|Лескано Хуан
|2
|0.4
|3.
|Саная Анзор
|1
|0.2
|4.
|Галимов Александр
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зиньковский Антон
|3
|0.6
|2.
|Гацкан Александр
|1
|0.2
|3.
|Голенков Егор
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зотов Александр
|1
|1
|2.
|Цховребов Валерий
|2
|0
|3.
|Ланин Олег
|2
|0
|4.
|Кичин Валерий
|2
|0
|5.
|Рукас Томас
|2
|0
|6.
|Лескано Хуан
|2
|0
|7.
|Саная Анзор
|1
|0
|8.
|Марков Николай
|1
|0
|9.
|Дворников Фёдор
|1
|0
|10.
|Песиков Евгений
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|1
|1
|2.
|Чернов Никита
|1
|1
|3.
|Ежов Роман
|2
|0
|4.
|Божин Сергей
|1
|0
|5.
|Сарвели Владислав
|1
|0
|6.
|Пруцев Данил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Енисей
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Крылья Советов
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Енисей Последние 20 матчей: +10 =2 -8Енисей 2:1 Волгарь Текстильщик 2:2 Енисей Енисей 3:2 Алания Нефтехимик 2:0 Енисей
Енисей 1:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Енисей Енисей 2:3 Кубань-Холдинг Краснодар-2 1:2 Енисей СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Енисей 1:0 Спартак-2 Енисей 1:3 Шинник Енисей 0:1 Крылья Советов Енисей 0:0 Факел Ротор 1:2 Енисей КАМАЗ 2:2 Енисей Енисей 0:4 Россия (до 20 лет) Сочи 1:2 Енисей Нефтехимик 1:0 Енисей Енисей 3:0 Томь Краснодар-2 4:0 Енисей
Крылья Советов Последние 20 матчей: +8 =5 -7Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск
Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет
Последние игры между собой
Енисей: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Крылья Советов: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|Спартак-2
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|3.
|Балтика
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|4.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|6.
|Енисей
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|7.
|Динамо Брянск
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 2
|9
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|11.
|Акрон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|12.
|Текстильщик
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|14.
|Чертаново
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|16.
|Чайка
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|17.
|Алания
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|18.
|Шинник
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|19.
|Факел
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|20.
|Волгарь
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 7
|3
|21.
|Томь
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
Прогнозы на матч Енисей - Крылья Советов
Исход игры
Енисей
31.9% (22)
Ничья
31.9% (22)
Крылья Советов
36.2% (25)
Тотал 2.5
Больше
50% (33)
Меньше
50% (33)
Обе команды забьют
Да
78.79% (52)
Нет
21.21% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.5% (19)
1:2 Крылья Советов
26.1% (18)
2:1 Енисей
17.4% (12)
1:0 Енисей
10.1% (7)
0:1 Крылья Советов
5.8% (4)
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