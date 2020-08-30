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Пяст
0:1
Конец матча

Стадион:
Погонь Щецин
0'
45' Желтая карточка
Липски Патрик
58' Желтая карточка
Сверчок Якуб
0:1
66' Гол
Горгон Александр
86' Желтая карточка
Гук Томаш
87' Желтая карточка
Фронччак Адам
90' Желтая карточка
Смолиньски Кацпер
90' Желтая карточка
Матыня Хуберт
90'+7
26
Плах
Франтишек
28
Рыманяк
Бартош
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
14
Голубек
Якуб
16
Стечик
Доминик
18
Соколовски
Патрик
17
Липски
Патрик
21
Бадья
Херард
11
Жиро
Михал
70
Сверчок
Якуб
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
15
Матыня
Хуберт
54
Журавски
Мачей
14
Дрыгас
Камил
18
Кухарчик
Михал
27
Ковальчик
Себастьян
20
Горгон
Александр
9
Фронччак
Адам
Пяст
4-4-2
Погонь Щецин
4-2-3-1

Ход матча

45'
Липски Патрик
 
56'
Arkadiusz Pyrka
Стечик Доминик
 
56'
Вида Кристофер
Жиро Михал
 
58'
Сверчок Якуб
 
61'
 
Смолиньски Кацпер
Журавски Мачей
66'
0:1
Горгон Александр
(Дрыгас Камил)
70'
Пажишек Пётр
Бадья Херард
 
74'
 
Цибицки Павел
Горгон Александр
74'
 
Дабровски Дамьян
Дрыгас Камил
78'
Кончковски Мартин
Рыманяк Бартош
 
78'
Йодловец Томаш
Соколовски Патрик
 
86'
Гук Томаш
 
87'
 
Фронччак Адам
90'
 
Штек Давид
Кухарчик Михал
90'
 
Хостикка Сантери
Ковальчик Себастьян
90'
 
Смолиньски Кацпер
90'
 
Матыня Хуберт

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фронччак Адам 1 0.5
2. Горгон Александр 1 0.5
3. Дрыгас Камил 0 0
4. Дабровски Дамьян 0 0

Карточки

Пяст
# Игрок      
1. Киркесков Миккель 1 0
2. Сверчок Якуб 1 0
3. Гук Томаш 1 0
4. Липски Патрик 1 0
5. Стечик Доминик 1 0
Погонь Щецин
# Игрок      
1. Матыня Хуберт 2 0
2. Фронччак Адам 1 0
3. Дабровски Дамьян 1 0
4. Смолиньски Кацпер 1 0
5. Триантафиллопулос Константинос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пяст 0 0 0 0 0 0
 Погонь Щецин 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице
Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Пяст: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Погонь Щецин: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Погонь Щецин 1:0 Пяст Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса
Пяст 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:0 Пяст Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Шлёнск 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Заглембе Любин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Ягеллония 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Краковия 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ракув 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Погонь Щецин 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Лехия Гданьск 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Висла Плоцк 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Висла Краков 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Лех 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Подбескидзе 1 0 0 1 2 - 4 0
15. Варта Познань 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Пяст 2 0 0 2 0 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Липски Патрик получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Букмекер 1 X 2
72.00 5.40 1.17
44.00 5.90 1.13

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.25 1.31 6.70 1.08 1.25 3.75 2.28 1.63 1.90 1.90 1.13 5.40 1.33 3.15 1.02 11.00 1.09 6.80 1.05 8.50 1.01 13.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.58 2.30 1.71 2.14 1.05 8.50 1.08 7.00 1.05 8.50
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.37 1.53 1.58 2.30 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
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