Пяст
0:1
Конец матча
Стадион: Пяст
Погонь Щецин
45' Желтая карточкаЛипски Патрик
58' Желтая карточкаСверчок Якуб
0:1
66' ГолГоргон Александр
86' Желтая карточкаГук Томаш
87' Желтая карточкаФронччак Адам
90' Желтая карточкаСмолиньски Кацпер
90' Желтая карточкаМатыня Хуберт
14
Голубек
Якуб
21
Бадья
Херард
11
Жиро
Михал
70
Сверчок
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бадья ХерардПолузащитник
-
11 Жиро МихалНападающий
-
70 Сверчок ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Javier Hyjek
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
33 Малец МариушЗащитник
-
22 Штек ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
45'
58'
66'
0:1
86'
87'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фронччак Адам
|1
|0.5
|2.
|Горгон Александр
|1
|0.5
|3.
|Дрыгас Камил
|0
|0
|4.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Киркесков Миккель
|1
|0
|2.
|Сверчок Якуб
|1
|0
|3.
|Гук Томаш
|1
|0
|4.
|Липски Патрик
|1
|0
|5.
|Стечик Доминик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|2
|0
|2.
|Фронччак Адам
|1
|0
|3.
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|4.
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|5.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +11 =3 -6Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице
Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +5 =7 -8Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Пяст: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Погонь Щецин: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Пяст 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:0 Пяст Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Шлёнск
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Ягеллония
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Висла Плоцк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Висла Краков
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Подбескидзе
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0