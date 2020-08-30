  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Подбескидзе
2:2
Конец матча

Стадион:
Краковия
0'
1:0
16' Гол
Karol Danielak
32' Желтая карточка
Szymon Mroczko
1:1
45' Гол
Яблонски Давид
54' Желтая карточка
Билиньски Камил
2:1
58' Гол
Aleksander Komor
73' Желтая карточка
Уббинк Корнелис
2:2
82' Гол
Вестеницки Томаш
90'+5
1
Полачек
Мартин
16
Szymon
Mroczko
3
Aleksander
Komor
28
Kornel
Osyra
22
Kacper
Gach
7
Rafal
Figiel
19
Michal
Rzuchowski
8
Karol
Danielak
6
Новак
Томаш
11
Lukasz
Sierpina
9
Билиньски
Камил
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
5
Маркес
Иван
85
Яблонски
Давид
87
Феррарессо
Диего
8
Димун
Милан
22
Лосаж
Флорьян
4
Ханка
Серджу
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
11
Вдовяк
Матеуш
7
Ривалдиньо
Подбескидзе
4-2-3-1
Краковия
4-2-3-1

Ход матча

16'
Karol Danielak
(Lukasz Sierpina)
1:0
32'
Szymon Mroczko
 
45'
1:1
Яблонски Давид
(Лосаж Флорьян)
54'
Билиньски Камил
 
58'
Aleksander Komor
(Lukasz Sierpina)
2:1
59'
 
Вестеницки Томаш
Ривалдиньо
59'
 
Альварес Маркос
Лосаж Флорьян
68'
Кочиш Гергё
Michal Rzuchowski
 
68'
Уббинк Корнелис
Новак Томаш
 
70'
 
Шимонович Давид
Димун Милан
71'
 
Хавьер Тиаго
Феррарессо Диего
73'
Уббинк Корнелис
 
73'
Filip Laskowski
Szymon Mroczko
 
74'
Bartosz Jaroch
Lukasz Sierpina
 
82'
2:2
Вестеницки Томаш
(Вдовяк Матеуш)
82'
Башлай Дмитрий
Rafal Figiel
 
87'
 
Jakub Gut
Вдовяк Матеуш

Бомбардиры внутри турнира

Подбескидзе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Билиньски Камил 2 1
2. Karol Danielak 1 0.5
3. Aleksander Komor 1 0.5
4. Lukasz Sierpina 0 0
5. Уббинк Корнелис 0 0
Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альварес Маркос 1 0.5
2. Вестеницки Томаш 1 0.5
3. Ханка Серджу 1 0.5
4. Яблонски Давид 1 0.5
5. Лосаж Флорьян 0 0

Карточки

Подбескидзе
# Игрок      
1. Билиньски Камил 2 0
2. Michal Rzuchowski 1 0
3. Башлай Дмитрий 1 0
4. Уббинк Корнелис 1 0
5. Szymon Mroczko 1 0
Краковия
# Игрок      
1. Альварес Маркос 1 0
2. Вестеницки Томаш 1 0
3. Ван Амерсфоорт Пелле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Подбескидзе 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Краковия 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Подбескидзе Последние 20 матчей: + = -
Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Подбескидзе 2:0 Хутник Краков
Подбескидзе 0:1 Хробры Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе ГКС Ястшембе 0:3 Подбескидзе Подбескидзе 4:2 Радомьяк Радом Бельхатув 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Стомиль Ольштын Тыхы 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Пуща Неполомице Медзь 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Олимпия Грудзёнз 1:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Варта Познань Подбескидзе 4:0 Вигры Сувалки Сталь Мелец 2:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:1 Хойничанка
Краковия Последние 20 матчей: + = -
Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия
Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия Краковия 0:2 Висла Краков

Последние игры между собой

Подбескидзе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
Краковия: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
Краковия 4:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 0:1 Краковия Экстракласса Подбескидзе 0:3 Краковия Экстракласса Подбескидзе 1:1 Краковия Экстракласса
Подбескидзе 1:3 Краковия Товарищеские матчи Краковия 1:3 Подбескидзе Экстракласса Краковия 2:1 Подбескидзе Товарищеские матчи Краковия 0:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 4:2 Подбескидзе Экстракласса Краковия 2:1 Подбескидзе Международные матчи (клубы) Краковия 3:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Подбескидзе Товарищеские матчи Краковия 2:0 Подбескидзе Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Шлёнск 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Заглембе Любин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Ягеллония 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Краковия 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Ракув 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Погонь Щецин 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Лехия Гданьск 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Висла Плоцк 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Висла Краков 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Подбескидзе 2:2 2 0 1 1 4 - 6 1
13. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Лех 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Варта Познань 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Пяст 2 0 0 2 0 - 3 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Яблонски Давид бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Szymon Mroczko получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Karol Danielak бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bielsko-Biala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Подбескидзе 2:2 Краковия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Букмекер 1 X 2
1.35 3.75 14.00

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 8.00 1.06 5.55 1.12 2.65 1.49 2.12 1.72 3.20 1.32 1.44 2.65 2.00 1.76 1.12 5.60 1.17 4.70 1.02 11.50 1.03 10.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.88 1.92 1.44 2.65 1.11 5.90 1.03 10.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.65
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный