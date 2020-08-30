Подбескидзе
2:2
Конец матча
Стадион: Городской стадион Бельско-Бялы
Краковия
1:0
16' ГолKarol Danielak
32' Желтая карточкаSzymon Mroczko
1:1
45' ГолЯблонски Давид
54' Желтая карточкаБилиньски Камил
2:1
58' ГолAleksander Komor
73' Желтая карточкаУббинк Корнелис
2:2
82' ГолВестеницки Томаш
28
Kornel
Osyra
22
Kacper
Gach
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Kornel OsyraЗащитник
-
22 Kacper GachЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Кочиш ГергёЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Krzysztof Brede
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
-
32 Хавьер ТиагоПолузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Jakub Gut
-
Главный тренер: Пробирз Михал
Ход матча
16'
32'
45'
1:1
54'
58'
73'
82'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Билиньски Камил
|2
|1
|2.
|Karol Danielak
|1
|0.5
|3.
|Aleksander Komor
|1
|0.5
|4.
|Lukasz Sierpina
|0
|0
|5.
|Уббинк Корнелис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альварес Маркос
|1
|0.5
|2.
|Вестеницки Томаш
|1
|0.5
|3.
|Ханка Серджу
|1
|0.5
|4.
|Яблонски Давид
|1
|0.5
|5.
|Лосаж Флорьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Билиньски Камил
|2
|0
|2.
|Michal Rzuchowski
|1
|0
|3.
|Башлай Дмитрий
|1
|0
|4.
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|5.
|Szymon Mroczko
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альварес Маркос
|1
|0
|2.
|Вестеницки Томаш
|1
|0
|3.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Подбескидзе
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Краковия
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Подбескидзе Последние 20 матчей: + = -Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Подбескидзе 2:0 Хутник Краков
Подбескидзе 0:1 Хробры Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе ГКС Ястшембе 0:3 Подбескидзе Подбескидзе 4:2 Радомьяк Радом Бельхатув 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Стомиль Ольштын Тыхы 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Пуща Неполомице Медзь 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Олимпия Грудзёнз 1:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Варта Познань Подбескидзе 4:0 Вигры Сувалки Сталь Мелец 2:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:1 Хойничанка
Краковия Последние 20 матчей: + = -Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия
Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия Краковия 0:2 Висла Краков
Последние игры между собой
Подбескидзе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
Краковия: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
Подбескидзе 1:3 Краковия Товарищеские матчи Краковия 1:3 Подбескидзе Экстракласса Краковия 2:1 Подбескидзе Товарищеские матчи Краковия 0:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 4:2 Подбескидзе Экстракласса Краковия 2:1 Подбескидзе Международные матчи (клубы) Краковия 3:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Подбескидзе Товарищеские матчи Краковия 2:0 Подбескидзе Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Шлёнск
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Ягеллония
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Краковия
|2:2
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Висла Плоцк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Висла Краков
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Подбескидзе
|2:2
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|13.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0