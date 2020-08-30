Лех
2:2
Конец матча
Стадион: ИНЕА
Висла Плоцк
0:1
17' ПенальтиШвох Матеуш
45' Желтая карточкаШвох Матеуш
55' Желтая карточкаМихальски Дамян
1:1
57' ГолИсхак Микаэль
2:1
68' ГолКаминьски Якуб
2:2
88' ПенальтиТушински Патрик
90' Желтая карточкаУрига Алан
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
18
Урига
Алан
14
Швох
Матеуш
23
Лесняк
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шимчак ФилипНападающий
-
Главный тренер: Журав Дариуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Жук ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
Ход матча
17'
0:1
45'
55'
57'
1:1
68'
2:1
88'
2:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|2
|1
|2.
|Каминьски Якуб
|1
|0.5
|3.
|Тиба Педру
|0
|0
|4.
|Модер Якуб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Швох Матеуш
|2 (1)
|1
|2.
|Тушински Патрик
|1 (1)
|0.5
|3.
|Павляк Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шатка Любомир
|1
|0
|2.
|Црномаркович Джордже
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жезничак Якуб
|1
|0
|2.
|Швох Матеуш
|1
|0
|3.
|Урига Алан
|1
|0
|4.
|Лесняк Филип
|1
|0
|5.
|Михальски Дамян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лех
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Висла Плоцк
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: +11 =6 -3Лех 3:0 Валмиера Гласс Заглембе Любин 2:1 Лех Одра Ополе 1:3 Лех Лех 1:1 Оффенбах
Лех 4:0 Ягеллония Краковия 1:2 Лех Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лех 2:1 Легия Шлёнск 2:2 Лех Лех 0:0 Погонь Щецин Пяст 0:2 Лех Корона Кельце 0:3 Лех Лех 4:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:3 Лех Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже Ягеллония 1:1 Лех
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =7 -6Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце
Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст
Последние игры между собой
Лех: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Висла Плоцк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Шлёнск
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Ягеллония
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Краковия
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Висла Плоцк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Лех
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Висла Краков
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Подбескидзе
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0