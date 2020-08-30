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Лех
2:2
Конец матча

Стадион:
Висла Плоцк
0'
0:1
17' Пенальти
Швох Матеуш
45' Желтая карточка
Швох Матеуш
55' Желтая карточка
Михальски Дамян
1:1
57' Гол
Исхак Микаэль
2:1
68' Гол
Каминьски Якуб
2:2
88' Пенальти
Тушински Патрик
90' Желтая карточка
Урига Алан
90'+5
35
Беднарек
Филип
2
Гумни
Роберт
37
Шатка
Любомир
4
Рогне
Томас
27
Пухач
Тымотеуш
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
21
Скурась
Михал
10
Рамирес
Даниэль
7
Юзвяк
Камиль
9
Исхак
Микаэль
1
Каминьски
Кжиштоф
25
Жезничак
Якуб
2
Михальски
Дамян
18
Урига
Алан
33
Збозень
Дамьян
14
Швох
Матеуш
23
Лесняк
Филип
24
Гарсия
Анхель
9
Коцыля
Давид
26
Шеридан
Силлиан
6
Расак
Дамиан
Лех
4-2-3-1
Висла Плоцк
3-4-3

Ход матча

17'
0:1
Швох Матеуш
18'
 
Жук Павел
Жезничак Якуб
45'
 
Швох Матеуш
55'
 
Михальски Дамян
55'
Каминьски Якуб
Скурась Михал
 
57'
Исхак Микаэль
(Тиба Педру)
1:1
66'
 
Ертсен Торгиль
Коцыля Давид
66'
 
Тушински Патрик
Шеридан Силлиан
68'
Каминьски Якуб
(Модер Якуб)
2:1
76'
Червински Алан
Пухач Тымотеуш
 
76'
Црномаркович Джордже
Рогне Томас
 
76'
 
Лагатор Душан
Швох Матеуш
76'
 
Адамчик Хуберт
Михальски Дамян
85'
Мухар Карло
Рамирес Даниэль
 
85'
Сикора Ян
Юзвяк Камиль
 
88'
2:2
Тушински Патрик
90'
 
Урига Алан

Бомбардиры внутри турнира

Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 2 1
2. Каминьски Якуб 1 0.5
3. Тиба Педру 0 0
4. Модер Якуб 0 0
Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Швох Матеуш 2 (1) 1
2. Тушински Патрик 1 (1) 0.5
3. Павляк Александр 0 0

Карточки

Лех
# Игрок      
1. Шатка Любомир 1 0
2. Црномаркович Джордже 1 0
Висла Плоцк
# Игрок      
1. Жезничак Якуб 1 0
2. Швох Матеуш 1 0
3. Урига Алан 1 0
4. Лесняк Филип 1 0
5. Михальски Дамян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лех 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Висла Плоцк 0 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Лех 3:0 Валмиера Гласс Заглембе Любин 2:1 Лех Одра Ополе 1:3 Лех Лех 1:1 Оффенбах
Лех 4:0 Ягеллония Краковия 1:2 Лех Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лех 2:1 Легия Шлёнск 2:2 Лех Лех 0:0 Погонь Щецин Пяст 0:2 Лех Корона Кельце 0:3 Лех Лех 4:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:3 Лех Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже Ягеллония 1:1 Лех
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце
Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст

Последние игры между собой

Лех: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Висла Плоцк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
Висла Плоцк 0:2 Лех Экстракласса Лех 4:0 Висла Плоцк Экстракласса Лех 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Лех Экстракласса
Висла Плоцк 0:0 Лех Экстракласса Лех 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:0 Лех Экстракласса Висла Плоцк 0:3 Лех Экстракласса Лех 2:0 Висла Плоцк Экстракласса Лех 4:0 Висла Плоцк Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Шлёнск 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Заглембе Любин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Ягеллония 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Краковия 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Ракув 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Погонь Щецин 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Лехия Гданьск 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Висла Плоцк 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Лех 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Висла Краков 2 0 1 1 2 - 4 1
13. Подбескидзе 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Варта Познань 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Пяст 2 0 0 2 0 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Швох Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 18'
    Жезничак Якуб уходит с поля. Жук Павел выходит вместо него
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Швох Матеуш из команды Висла Плоцк забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.07 9.00 51.00
1.97 2.25 7.77

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
9.80 1.03 6.20 1.10 3.20 1.32 2.75 1.42 1.90 1.90 1.67 2.21 1.35 3.05 1.20 4.20 1.07 7.50 1.06 8.60 1.01 12.60 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.15 1.66 1.95 1.80 1.16 4.80 1.15 5.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.10 1.35 1.87 1.87 1.37 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.22 4.00
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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