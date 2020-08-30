Ружомберок
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Ружомберок
Погронье
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Масло Ян
|2 (2)
|0.4
|2.
|Жигмунд Марек
|1
|0.2
|3.
|Бренкус Адам
|1
|0.2
|4.
|Герец Штефан
|0
|0
|5.
|Мойжиш Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bonfils-Caleb Bimenyimana
|2
|0.4
|2.
|Alieu Fadera
|2
|0.4
|3.
|Уэйр Джеймс
|1
|0.2
|4.
|Peter Mazan
|1
|0.2
|5.
|Петрак Бернард
|0
|0
|6.
|Patrik Blahut
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кочан Матей
|2
|0
|2.
|Кмет Матуш
|2
|0
|3.
|Герец Штефан
|1
|0
|4.
|Мацик Матуш
|1
|0
|5.
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|6.
|Lukas Kojnok
|1
|0
|7.
|Дунгель Петер
|1
|0
|8.
|Мойжиш Александр
|1
|0
|9.
|Бренкус Адам
|1
|0
|10.
|Бодя Мартин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Dominik Spiriak
|4
|0
|2.
|Хрибик Петер
|2
|0
|3.
|Peter Mazan
|1
|0
|4.
|Уэйр Джеймс
|1
|0
|5.
|Павлик Петр
|1
|0
|6.
|Абрахам Патрик
|1
|0
|7.
|Петрак Бернард
|1
|0
|8.
|Richard Zupa
|1
|0
|9.
|Patrik Blahut
|1
|0
|10.
|Cedric Badolo
|1
|0
|11.
|Martin Repisky
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ружомберок
|0
|0
|0
|25% (1)
|0
|75% (3)
|Погронье
|0
|0
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: +3 =7 -10Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок
Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Середь 0:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Земплин
Погронье Последние 20 матчей: +8 =7 -5Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье
Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница Нитра 0:2 Погронье Погронье 1:0 Злате Моравце Середь 2:2 Погронье Тренчин 4:0 Погронье Слован Братислава 2:0 Погронье Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье Погронье 0:0 Сеница Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье Погронье 2:1 Середь Тренчин 0:1 Погронье
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Погронье: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|0:0
|5
|4
|1
|0
|16 - 2
|13
|2.
|Середь
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|3.
|Жилина
|0:0
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|4.
|Спартак Трнава
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|5.
|Слован Братислава
|3
|2
|0
|1
|11 - 2
|6
|6.
|Погронье
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Злате Моравце
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Нитра
|5
|1
|2
|2
|3 - 13
|5
|9.
|Сеница
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|10.
|Земплин
|0:0
|5
|1
|1
|3
|1 - 10
|4
|11.
|Ружомберок
|0:0
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Тренчин
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2