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Ружомберок
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Погронье
0' 16'

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Масло Ян 2 (2) 0.4
2. Жигмунд Марек 1 0.2
3. Бренкус Адам 1 0.2
4. Герец Штефан 0 0
5. Мойжиш Александр 0 0
Погронье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bonfils-Caleb Bimenyimana 2 0.4
2. Alieu Fadera 2 0.4
3. Уэйр Джеймс 1 0.2
4. Peter Mazan 1 0.2
5. Петрак Бернард 0 0
6. Patrik Blahut 0 0

Карточки

Ружомберок
# Игрок      
1. Кочан Матей 2 0
2. Кмет Матуш 2 0
3. Герец Штефан 1 0
4. Мацик Матуш 1 0
5. Костадинов Тихомир 1 0
6. Lukas Kojnok 1 0
7. Дунгель Петер 1 0
8. Мойжиш Александр 1 0
9. Бренкус Адам 1 0
10. Бодя Мартин 1 0
Погронье
# Игрок      
1. Dominik Spiriak 4 0
2. Хрибик Петер 2 0
3. Peter Mazan 1 0
4. Уэйр Джеймс 1 0
5. Павлик Петр 1 0
6. Абрахам Патрик 1 0
7. Петрак Бернард 1 0
8. Richard Zupa 1 0
9. Patrik Blahut 1 0
10. Cedric Badolo 1 0
11. Martin Repisky 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ружомберок 0 0 0 25% (1) 0 75% (3)
Погронье 0 0 16.67% (1) 0 50% (3) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок
Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Середь 0:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Земплин
Погронье Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье
Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница Нитра 0:2 Погронье Погронье 1:0 Злате Моравце Середь 2:2 Погронье Тренчин 4:0 Погронье Слован Братислава 2:0 Погронье Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье Погронье 0:0 Сеница Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье Погронье 2:1 Середь Тренчин 0:1 Погронье

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Погронье: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Погронье 3:1 Ружомберок Товарищеские матчи Погронье 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Погронье Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 0:0 5 4 1 0 16 - 2 13
2. Середь 4 2 1 1 6 - 6 7
3. Жилина 0:0 5 2 1 2 10 - 6 7
4. Спартак Трнава 5 2 1 2 7 - 6 7
5. Слован Братислава 3 2 0 1 11 - 2 6
6. Погронье 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
7. Злате Моравце 0:0 5 1 3 1 5 - 5 6
8. Нитра 5 1 2 2 3 - 13 5
9. Сеница 4 1 1 2 3 - 8 4
10. Земплин 0:0 5 1 1 3 1 - 10 4
11. Ружомберок 0:0 5 0 4 1 4 - 6 4
12. Тренчин 3 0 2 1 5 - 7 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Погронье
2.02
3.40
3.60
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Победитель

Букмекер 1 X 2
2.02 3.40 3.60

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.50 1.03 8.00 1.06 3.35 1.30 2.55 1.47 2.08 1.70 1.82 1.93 1.67 2.12 1.44 2.65 1.30 3.30 1.12 5.60 1.10 6.30 1.02 11.50
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.85 1.89 1.39 2.85 1.11 5.90
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.45 1.67 2.14 1.27 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.98
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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