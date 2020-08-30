Ружомберок
0:0
Конец матча
Стадион: Ружомберок
Погронье
22' Желтая карточкаХрибик Петер
45' Желтая карточкаПавлик Петр
59' Желтая карточкаPeter Mazan
61' Желтая карточкаCedric Badolo
63' Желтая карточкаТакач Далибор
65' Желтая карточкаЧурма Матей
90' Желтая карточкаМрва Марио
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
29
Бренкус
Адам
14
Бобчек
Томаш
15
Герец
Штефан
21
Хрибик
Петер
14
Уэйр
Джеймс
23
Alieu
Fadera
- Основной состав
-
33 Мацик МатушВратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашНападающий
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гаспра Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хрибик ПетерПолузащитник
-
14 Уэйр ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Alieu FaderaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Peter MazanНападающий
-
42 Ryan Lindsay
-
-
30 Samuel Dovec
-
11 Kojo Matic
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
Ход матча
22'
45'
59'
61'
63'
65'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Масло Ян
|2 (2)
|0.4
|2.
|Жигмунд Марек
|1
|0.2
|3.
|Бренкус Адам
|1
|0.2
|4.
|Герец Штефан
|0
|0
|5.
|Мойжиш Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bonfils-Caleb Bimenyimana
|2
|0.4
|2.
|Alieu Fadera
|2
|0.4
|3.
|Уэйр Джеймс
|1
|0.2
|4.
|Peter Mazan
|1
|0.2
|5.
|Петрак Бернард
|0
|0
|6.
|Patrik Blahut
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кочан Матей
|2
|0
|2.
|Кмет Матуш
|2
|0
|3.
|Герец Штефан
|1
|0
|4.
|Чурма Матей
|1
|0
|5.
|Мацик Матуш
|1
|0
|6.
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|7.
|Такач Далибор
|1
|0
|8.
|Lukas Kojnok
|1
|0
|9.
|Дунгель Петер
|1
|0
|10.
|Мойжиш Александр
|1
|0
|11.
|Бренкус Адам
|1
|0
|12.
|Мрва Марио
|1
|0
|13.
|Бодя Мартин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Dominik Spiriak
|4
|0
|2.
|Хрибик Петер
|3
|0
|3.
|Peter Mazan
|2
|0
|4.
|Павлик Петр
|2
|0
|5.
|Cedric Badolo
|2
|0
|6.
|Уэйр Джеймс
|1
|0
|7.
|Абрахам Патрик
|1
|0
|8.
|Петрак Бернард
|1
|0
|9.
|Richard Zupa
|1
|0
|10.
|Patrik Blahut
|1
|0
|11.
|Martin Repisky
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ружомберок
|0
|0
|0
|25% (1)
|0
|75% (3)
|Погронье
|0
|0
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: +3 =7 -10Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок
Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Середь 0:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Земплин
Погронье Последние 20 матчей: +8 =7 -5Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье
Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница Нитра 0:2 Погронье Погронье 1:0 Злате Моравце Середь 2:2 Погронье Тренчин 4:0 Погронье Слован Братислава 2:0 Погронье Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье Погронье 0:0 Сеница Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье Погронье 2:1 Середь Тренчин 0:1 Погронье
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Погронье: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|2.
|Жилина
|5
|3
|0
|2
|16 - 8
|9
|3.
|Середь
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|4.
|Спартак Трнава
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|5.
|Слован Братислава
|3
|2
|0
|1
|11 - 2
|6
|6.
|Погронье
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Злате Моравце
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|8.
|Нитра
|5
|1
|2
|2
|3 - 13
|5
|9.
|Сеница
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|10.
|Ружомберок
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Земплин
|5
|1
|0
|4
|3 - 16
|3
|12.
|Тренчин
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2