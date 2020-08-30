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Ружомберок
0:0
Конец матча

Стадион:
Погронье
0'
22' Желтая карточка
Хрибик Петер
45' Желтая карточка
Павлик Петр
59' Желтая карточка
Peter Mazan
61' Желтая карточка
Cedric Badolo
63' Желтая карточка
Такач Далибор
65' Желтая карточка
Чурма Матей
90' Желтая карточка
Мрва Марио
90'+6
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
5
Мрва
Марио
4
Кмет
Матуш
8
Такач
Далибор
24
Жигмунд
Марек
29
Бренкус
Адам
13
Мадленяк
Матей
14
Бобчек
Томаш
15
Герец
Штефан
1
Томаш
Йенчо
10
Cedric
Badolo
32
Dominik
Spiriak
5
Павлик
Петр
2
Richard
Zupa
21
Хрибик
Петер
14
Уэйр
Джеймс
22
Петрак
Бернард
18
Patrik
Blahut
12
Bonfils-Caleb
Bimenyimana
23
Alieu
Fadera
Ружомберок
3-5-2
Погронье
4-3-3

Ход матча

22'
 
Хрибик Петер
26'
Кочан Матей
Жигмунд Марек
 
45'
 
Павлик Петр
58'
 
Peter Mazan
Петрак Бернард
59'
 
Peter Mazan
61'
 
Cedric Badolo
61'
Дунгель Петер
Мадленяк Матей
 
61'
Бодя Мартин
Герец Штефан
 
63'
Такач Далибор
 
65'
Чурма Матей
 
72'
 
Kojo Matic
Alieu Fadera
75'
Альмаси Ладислав
Бобчек Томаш
 
75'
Мудры Тимотей
Бренкус Адам
 
89'
 
Patrik Jacko
Patrik Blahut
90'
Мрва Марио
 

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Масло Ян 2 (2) 0.4
2. Жигмунд Марек 1 0.2
3. Бренкус Адам 1 0.2
4. Герец Штефан 0 0
5. Мойжиш Александр 0 0
Погронье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bonfils-Caleb Bimenyimana 2 0.4
2. Alieu Fadera 2 0.4
3. Уэйр Джеймс 1 0.2
4. Peter Mazan 1 0.2
5. Петрак Бернард 0 0
6. Patrik Blahut 0 0

Карточки

Ружомберок
# Игрок      
1. Кочан Матей 2 0
2. Кмет Матуш 2 0
3. Герец Штефан 1 0
4. Чурма Матей 1 0
5. Мацик Матуш 1 0
6. Костадинов Тихомир 1 0
7. Такач Далибор 1 0
8. Lukas Kojnok 1 0
9. Дунгель Петер 1 0
10. Мойжиш Александр 1 0
11. Бренкус Адам 1 0
12. Мрва Марио 1 0
13. Бодя Мартин 1 0
Погронье
# Игрок      
1. Dominik Spiriak 4 0
2. Хрибик Петер 3 0
3. Peter Mazan 2 0
4. Павлик Петр 2 0
5. Cedric Badolo 2 0
6. Уэйр Джеймс 1 0
7. Абрахам Патрик 1 0
8. Петрак Бернард 1 0
9. Richard Zupa 1 0
10. Patrik Blahut 1 0
11. Martin Repisky 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ружомберок 0 0 0 25% (1) 0 75% (3)
Погронье 0 0 16.67% (1) 0 50% (3) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок
Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Середь 0:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Земплин
Погронье Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье
Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница Нитра 0:2 Погронье Погронье 1:0 Злате Моравце Середь 2:2 Погронье Тренчин 4:0 Погронье Слован Братислава 2:0 Погронье Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье Погронье 0:0 Сеница Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье Погронье 2:1 Середь Тренчин 0:1 Погронье

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Погронье: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Погронье 3:1 Ружомберок Товарищеские матчи Погронье 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Погронье Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 5 5 0 0 18 - 3 15
2. Жилина 5 3 0 2 16 - 8 9
3. Середь 4 2 1 1 6 - 6 7
4. Спартак Трнава 5 2 1 2 7 - 6 7
5. Слован Братислава 3 2 0 1 11 - 2 6
6. Погронье 5 1 3 1 6 - 6 6
7. Злате Моравце 5 1 2 2 6 - 7 5
8. Нитра 5 1 2 2 3 - 13 5
9. Сеница 4 1 1 2 3 - 8 4
10. Ружомберок 5 0 4 1 4 - 6 4
11. Земплин 5 1 0 4 3 - 16 3
12. Тренчин 3 0 2 1 5 - 7 2
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Павлик Петр получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 26'
    Жигмунд Марек уходит с поля. Кочан Матей выходит вместо него
  • Желтая карточка
    22'
    Peter Chribik получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Букмекер 1 X 2
3.50 1.50 6.20

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.65 2.15 8.00 1.06 1.09 6.50 2.55 1.47 2.08 1.70 1.15 5.00 1.67 2.12 1.44 2.65 1.05 8.50 1.12 5.60 1.03 10.00 1.02 11.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.32 3.20 1.85 1.89 1.15 5.00 1.11 5.90
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.45 1.67 2.14 1.27 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
10.00 1.03
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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