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Варта Познань
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
16' Желтая карточка
Jakub Kielb
17' Желтая карточка
Michal Jakobowski
25' Желтая карточка
Кубицки Ярослав
34'
1
Adrian
Lis
I
13
Jakub
Kuzdra
5
Bartosz
Kieliba
16
Aleks
Lawniczak
3
Jakub
Kielb
6
Тралка
Лукаш
21
Mateusz
Kupczak
19
Рыбицкий
Мариуш
22
Robert
Janicki
11
Michal
Jakobowski
25
Gracjan
Jaroch
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
5
Копац
Бартош
25
Налепа
Михал
2
Петшак
Рафаль
36
Маковский
Томаш
7
Гаёс
Мацей
6
Кубицки
Ярослав
11
Мигалик
Ярослав
9
Зволински
Лукаш
28
Пайшау
Флавиу
Варта Познань
4-2-3-1
Лехия Гданьск
4-3-3

Ход матча

16'
Jakub Kielb
 
17'
Michal Jakobowski
 
25'
 
Кубицки Ярослав

Карточки

Варта Познань
# Игрок      
1. Michal Jakobowski 1 0
2. Jakub Kielb 1 0
Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Кубицки Ярослав 1 0

Предыдущие игры

Варта Познань Последние 20 матчей: + = -
Блекитни Старгард-Щециньски 3:3 Варта Познань Варта Познань 2:0 Радомьяк Радом Варта Познань 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Варта Познань 1:2 Стомиль Ольштын
Хойничанка 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:2 Тыхы Заглембе Сосновец 0:2 Варта Познань Варта Познань 1:2 Пуща Неполомице Варта Познань 1:2 Хробры Медзь 0:0 Варта Познань Варта Познань 2:0 Сандецья Варта Познань 1:3 Брук-Бет Термалица Нецеча Одра Ополе 2:0 Варта Познань Варта Познань 2:0 Олимпия Грудзёнз ГКС Ястшембе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 2:0 Варта Познань Варта Познань 3:0 Радомьяк Радом Варта Познань 3:0 Вигры Сувалки Бельхатув 1:2 Варта Познань Варта Познань 0:2 Сталь Мелец
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -
Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия
Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст

Последние игры между собой

Варта Познань: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лехия Гданьск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Варта Познань 1:2 Лехия Гданьск Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Легия 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Краковия 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Заглембе Любин 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Лехия Гданьск 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Варта Познань 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Висла Плоцк 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Висла Краков 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Подбескидзе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ракув 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Лех 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    25'
    Кубицки Ярослав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Michal Jakobowski получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Jakub Kielb получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Dyskobolii. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Лехия Гданьск
3.50
3.60
2.60
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Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.70
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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