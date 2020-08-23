Варта Познань
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Stadion Dyskobolii
Лехия Гданьск
16' Желтая карточкаJakub Kielb
17' Желтая карточкаMichal Jakobowski
25' Желтая карточкаКубицки Ярослав
13
Jakub
Kuzdra
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Jakub KuzdraЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Borowski
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Малоча МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
16'
25'
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Michal Jakobowski
|1
|0
|2.
|Jakub Kielb
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кубицки Ярослав
|1
|0
Предыдущие игры
Варта Познань Последние 20 матчей: + = -Блекитни Старгард-Щециньски 3:3 Варта Познань Варта Познань 2:0 Радомьяк Радом Варта Познань 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Варта Познань 1:2 Стомиль Ольштын
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Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия
Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст
Последние игры между собой
Варта Познань: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лехия Гданьск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Лехия Гданьск
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Варта Познань
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Висла Плоцк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Висла Краков
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Подбескидзе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0