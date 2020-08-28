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Заглембе Любин
0:0
Второй тайм: 84'

Стадион:
Варта Познань
0'
50' Желтая карточка
Mateusz Kuzimski
54' Желтая карточка
Вуйцицки Якуб
80' Желтая карточка
Йончи Доминик
84'
30
Хладун
Доминик
23
Вуйцицки
Якуб
27
Йончи
Доминик
33
Гулдан
Любомир
3
Балич
Саша
8
Пореба
Лукаш
4
Башкиров
Евгений
7
Живец
Саша
18
Стажиньски
Филип
39
Бохар
Дамьян
11
Мраз
Самуэл
12
Adrian
Lis
I
13
Jakub
Kuzdra
5
Bartosz
Kieliba
16
Aleks
Lawniczak
3
Jakub
Kielb
19
Рыбицкий
Мариуш
6
Тралка
Лукаш
21
Mateusz
Kupczak
11
Michal
Jakobowski
22
Robert
Janicki
9
Mateusz
Kuzimski
Заглембе Любин
4-2-3-1
Варта Познань
4-4-1-1

Ход матча

50'
 
Mateusz Kuzimski
54'
Вуйцицки Якуб
 
56'
 
Mateusz Czyzycki
Robert Janicki
59'
Шиш Патрик
Мраз Самуэл
 
65'
Ходына Кацпер
Вуйцицки Якуб
 
72'
 
Gracjan Jaroch
Mateusz Kuzimski
77'
Зубровски Якуб
Стажиньски Филип
 
80'
Йончи Доминик
 

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гулдан Любомир 1 0.5
2. Балич Саша 1 0.5
3. Бохар Дамьян 0 0
Варта Познань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Заглембе Любин
# Игрок      
1. Вуйцицки Якуб 1 0
2. Сирк Рок 1 0
Варта Познань
# Игрок      
1. Michal Jakobowski 1 1
2. Тралка Лукаш 1 0
3. Jakub Kielb 1 0
4. Mateusz Kuzimski 1 0
5. Jakub Kuzdra 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заглембе Любин 0 0 0 0 0 100% (2)
 Варта Познань 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: + = -
Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин
Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Пяст 2:0 Заглембе Любин
Варта Познань Последние 20 матчей: + = -
Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Блекитни Старгард-Щециньски 3:3 Варта Познань Варта Познань 2:0 Радомьяк Радом Варта Познань 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча
Варта Познань 1:2 Стомиль Ольштын Хойничанка 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:2 Тыхы Заглембе Сосновец 0:2 Варта Познань Варта Познань 1:2 Пуща Неполомице Варта Познань 1:2 Хробры Медзь 0:0 Варта Познань Варта Познань 2:0 Сандецья Варта Познань 1:3 Брук-Бет Термалица Нецеча Одра Ополе 2:0 Варта Познань Варта Познань 2:0 Олимпия Грудзёнз ГКС Ястшембе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 2:0 Варта Познань Варта Познань 3:0 Радомьяк Радом Варта Познань 3:0 Вигры Сувалки Бельхатув 1:2 Варта Познань

Последние игры между собой

Заглембе Любин: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Варта Познань: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Заглембе Любин 3:0 Варта Познань Товарищеские матчи Заглембе Любин 1:2 Варта Познань Второй дивизион Варта Познань 0:3 Заглембе Любин Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заглембе Любин 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Гурник Забже 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Лехия Гданьск 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Легия 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Краковия 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Висла Краков 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ягеллония 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Висла Плоцк 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Варта Познань 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Ракув 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Лех 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Подбескидзе 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
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Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Варта Познань
2.80
3.84
8.50
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2.80 1.73 8.50
3.10 1.52 10.00
1.75 3.80 4.60

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5.00 1.15
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7.00 1.08
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3.10 1.35
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