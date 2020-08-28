Заглембе Любин
1:0
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
Варта Познань
50' Желтая карточкаMateusz Kuzimski
54' Желтая карточкаВуйцицки Якуб
80' Желтая карточкаЙончи Доминик
1:0
88' ГолБохар Дамьян
90' Желтая карточкаЗубровски Якуб
39
Бохар
Дамьян
11
Мраз
Самуэл
12
Adrian
Lis
I
13
Jakub
Kuzdra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
11 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
-
20 Jakub Sypek
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
- Основной состав
-
12 Adrian Lis IВратарь
-
13 Jakub KuzdraЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
29 Filip Malek
-
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
Ход матча
50'
54'
80'
88'
1:0
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бохар Дамьян
|1
|0.5
|2.
|Гулдан Любомир
|1
|0.5
|3.
|Балич Саша
|1
|0.5
|4.
|Ходына Кацпер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вуйцицки Якуб
|1
|0
|2.
|Сирк Рок
|1
|0
|3.
|Зубровски Якуб
|1
|0
|4.
|Йончи Доминик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Michal Jakobowski
|1
|1
|2.
|Тралка Лукаш
|1
|0
|3.
|Jakub Kielb
|1
|0
|4.
|Mateusz Kuzimski
|1
|0
|5.
|Jakub Kuzdra
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заглембе Любин
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
|Варта Познань
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: + = -Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин
Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Пяст 2:0 Заглембе Любин
Варта Познань Последние 20 матчей: + = -Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Блекитни Старгард-Щециньски 3:3 Варта Познань Варта Познань 2:0 Радомьяк Радом Варта Познань 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча
Варта Познань 1:2 Стомиль Ольштын Хойничанка 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:2 Тыхы Заглембе Сосновец 0:2 Варта Познань Варта Познань 1:2 Пуща Неполомице Варта Познань 1:2 Хробры Медзь 0:0 Варта Познань Варта Познань 2:0 Сандецья Варта Познань 1:3 Брук-Бет Термалица Нецеча Одра Ополе 2:0 Варта Познань Варта Познань 2:0 Олимпия Грудзёнз ГКС Ястшембе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 2:0 Варта Познань Варта Познань 3:0 Радомьяк Радом Варта Познань 3:0 Вигры Сувалки Бельхатув 1:2 Варта Познань
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Варта Познань: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Лехия Гданьск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Висла Краков
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ягеллония
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Висла Плоцк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Подбескидзе
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0