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  3. Италия: Серия B: Повышение в классе: Плей-офф: 1/4 финала
Кьево
0:0
Второй тайм: 71'

Стадион:
Эмполи
0'
40' Желтая карточка
Хендерсон Лиам
0:0
56' Не забитый пенальти
Джорджевич Филип
71'
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
33
Риджионе
Микеле
15
Леверб
Максим
13
Ренцетти
Франческо
8
Сегре
Джакопо
6
Эспозито
Сальваторе
4
Оби
Джоэл
25
Виньято
Эмануэль
23
Джорджевич
Филип
16
Гарритано
Лука
1
Бриньоли
Альберто
36
Фьямоцци
Риккардо
4
Николау
Димитриос
6
Романьоли
Симоне
13
Антонелли
Лука
25
Бандинелли
Филиппо
38
Хендерсон
Лиам
28
Риччи
Самуэле
17
Чичиретти
Амато
19
Ла
Мантия
Андреа
11
Байрами
Недим
Кьево
4-3-3
Эмполи
4-3-3

Ход матча

40'
 
Хендерсон Лиам
56'
Джорджевич Филип
0:0
67'
 
Пинна Симоне
Антонелли Лука
67'
 
Манкузо Леонардо
Байрами Недим
68'
 
Фраттези Давиде
Риччи Самуэле

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево
Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево
Эмполи Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла
Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно

Последние игры между собой

Кьево: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 1
Эмполи: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 3
Эмполи 1:1 Кьево Серия B Кьево 1:1 Эмполи Серия B Эмполи 2:2 Кьево Серия A Кьево 0:0 Эмполи Серия A
Кьево 4:0 Эмполи Серия A Эмполи 0:0 Кьево Серия A Кьево 1:1 Эмполи Серия A Эмполи 1:3 Кьево Серия A Эмполи 3:0 Кьево Серия A Кьево 1:1 Эмполи Серия A Кьево 2:0 Эмполи Кубок
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Хендерсон Лиам получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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