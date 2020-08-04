Кьево
1:1
Итог доп. времени
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Эмполи
40' Желтая карточкаХендерсон Лиам
0:0
56' Не забитый пенальтиДжорджевич Филип
0:0
87' Не забитый пенальтиЧичиретти Амато
95' Желтая карточкаСетер Дамир
1:0
97' ГолГарритано Лука
1:0
103' Не забитый пенальтиЛа Мантия Андреа
1:1
110' ГолТутино Дженнаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Нарди МикелеВратарь
-
39 Цавар МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Защитник
-
34 Вити МаттиаЗащитник
-
14 Пинна СимонеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марино Паскуале
Ход матча
40'
56'
0:0
87'
0:0
95'
97'
103'
1:0
110'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 7
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: + = -Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево
Эмполи Последние 20 матчей: + = -Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла
Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно
Последние игры между собой
Кьево: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 1
Эмполи: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 3