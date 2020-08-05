Читтаделла
1:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Фрозиноне
1:0
5' ПенальтиДьяв Давиде
16
Вита
Алессио
32
Крайнц
Лука
17
Роден
Маркус
11
Хаас
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Луппи ДавидеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
Ход матча
5'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|1 (1)
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: + = -Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Венеция Кьево 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Асколи
Салернитана 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Кротоне Пиза 2:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Перуджа Фрозиноне 0:2 Читтаделла Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне
Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 1, ничьи: 9, поражения: 6
Фрозиноне: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 1
Читтаделла 1:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:1 Читтаделла Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:3 Фрозиноне Серия B Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B Читтаделла 0:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:1 Читтаделла Серия B Фрозиноне 1:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:0 Фрозиноне Серия B