  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Читтаделла
1:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Фрозиноне
0'
1:0
5' Пенальти
Дьяв Давиде
24'
1
Палеари
Альберто
24
Гирингелли
Лука
5
Адорни
Давиде
18
Пертиконе
Романо
3
Бенедетти
Амедео
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
8
Проя
Федерико
10
Д'Урсо
Кристиан
17
Розафио
Марко
9
Дьяв
Давиде
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
32
Крайнц
Лука
7
Паганини
Лука
17
Роден
Маркус
8
Майелло
Раффаэле
11
Хаас
Николас
14
Сальви
Алессандро
18
Новакович
Андрия
10
Дионизи
Федерико
Читтаделла
4-3-1-2
Фрозиноне
3-5-2

Ход матча

5'
Дьяв Давиде
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 1 (1) 1
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: + = -
Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Венеция Кьево 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Асколи
Салернитана 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Кротоне Пиза 2:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Перуджа Фрозиноне 0:2 Читтаделла Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне
Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 1, ничьи: 9, поражения: 6
Фрозиноне: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 1
Фрозиноне 0:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:0 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B
Читтаделла 1:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:1 Читтаделла Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:3 Фрозиноне Серия B Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B Читтаделла 0:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:1 Читтаделла Серия B Фрозиноне 1:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:0 Фрозиноне Серия B
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Читтаделла 1:0 Фрозиноне онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный