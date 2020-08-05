Читтаделла
2:3
Итог доп. времени
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Фрозиноне
1:0
5' ПенальтиДьяв Давиде
37' Желтая карточкаБранка Симоне
2:0
45' ГолДьяв Давиде
2:1
45' ГолСальви Алессандро
50' Желтая карточкаБригенти Николо
2:2
51' ГолДионизи Федерико
53' Желтая карточкаФраре Доменико
74' Желтая карточкаБенедетти Амедео
79' Желтая карточкаХаас Николас
108' Желтая карточкаПалеари Альберто
116' Желтая карточкаДионизи Федерико
2:3
120' ГолЧано Камилло
120' Желтая карточкаКамильяно Агостино
16
Вита
Алессио
32
Крайнц
Лука
17
Роден
Маркус
11
Хаас
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Луппи ДавидеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
Ход матча
5'
1:0
37'
45'
2:0
45'
50'
51'
2:2
53'
74'
79'
108'
116'
120'
2:3
120'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
31 Нарушения правил 19
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|2 (1)
|2
|2.
|Розафио Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дионизи Федерико
|1
|1
|2.
|Чано Камилло
|1
|1
|3.
|Сальви Алессандро
|1
|1
|4.
|Хаас Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бранка Симоне
|1
|0
|2.
|Бенедетти Амедео
|1
|0
|3.
|Камильяно Агостино
|1
|0
|4.
|Палеари Альберто
|1
|0
|5.
|Фраре Доменико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дионизи Федерико
|1
|0
|2.
|Бригенти Николо
|1
|0
|3.
|Хаас Николас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Читтаделла
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|Фрозиноне
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: + = -Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Венеция Кьево 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Асколи
Салернитана 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Кротоне Пиза 2:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Перуджа Фрозиноне 0:2 Читтаделла Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне
Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 1, ничьи: 9, поражения: 6
Фрозиноне: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 1
Читтаделла 1:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:1 Читтаделла Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:3 Фрозиноне Серия B Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B Читтаделла 0:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:1 Читтаделла Серия B Фрозиноне 1:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:0 Фрозиноне Серия B