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  4. Италия
Читтаделла
2:3
Итог доп. времени

Стадион:
Фрозиноне
0'
1:0
5' Пенальти
Дьяв Давиде
37' Желтая карточка
Бранка Симоне
2:0
45' Гол
Дьяв Давиде
2:1
45' Гол
Сальви Алессандро
50' Желтая карточка
Бригенти Николо
2:2
51' Гол
Дионизи Федерико
53' Желтая карточка
Фраре Доменико
74' Желтая карточка
Бенедетти Амедео
79' Желтая карточка
Хаас Николас
108' Желтая карточка
Палеари Альберто
116' Желтая карточка
Дионизи Федерико
2:3
120' Гол
Чано Камилло
120' Желтая карточка
Камильяно Агостино
120'
1
Палеари
Альберто
24
Гирингелли
Лука
5
Адорни
Давиде
18
Пертиконе
Романо
3
Бенедетти
Амедео
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
8
Проя
Федерико
10
Д'Урсо
Кристиан
17
Розафио
Марко
9
Дьяв
Давиде
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
32
Крайнц
Лука
7
Паганини
Лука
17
Роден
Маркус
8
Майелло
Раффаэле
11
Хаас
Николас
14
Сальви
Алессандро
18
Новакович
Андрия
10
Дионизи
Федерико
Читтаделла
4-3-1-2
Фрозиноне
3-5-2

Ход матча

5'
Дьяв Давиде
1:0
37'
Бранка Симоне
 
45'
Дьяв Давиде
(Розафио Марко)
2:0
45'
2:1
Сальви Алессандро
(Хаас Николас)
46'
Фраре Доменико
Пертиконе Романо
 
50'
 
Бригенти Николо
51'
2:2
Дионизи Федерико
53'
Фраре Доменико
 
74'
Бенедетти Амедео
 
75'
Панико Джузеппе
Д'Урсо Кристиан
 
76'
Йори Мануэль
Вита Алессио
 
79'
 
Хаас Николас
81'
Станко Франческо
Розафио Марко
 
87'
 
Бегетто Андреа
Паганини Лука
88'
 
Чано Камилло
Бригенти Николо
105'
 
Дзампано Франческо
Сальви Алессандро
105'
 
Ардеманьи Маттео
Майелло Раффаэле
108'
Палеари Альберто
 
116'
 
Дионизи Федерико
117'
Камильяно Агостино
Дьяв Давиде
 
120'
2:3
Чано Камилло
120'
 
Шиминьски Пшемыслав
Дионизи Федерико
120'
Камильяно Агостино
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 31 Нарушения правил 19
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 2 (1) 2
2. Розафио Марко 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дионизи Федерико 1 1
2. Чано Камилло 1 1
3. Сальви Алессандро 1 1
4. Хаас Николас 0 0

Карточки

Читтаделла
# Игрок      
1. Бранка Симоне 1 0
2. Бенедетти Амедео 1 0
3. Камильяно Агостино 1 0
4. Палеари Альберто 1 0
5. Фраре Доменико 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Дионизи Федерико 1 0
2. Бригенти Николо 1 0
3. Хаас Николас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Читтаделла 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0 0
 Фрозиноне 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: + = -
Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Венеция Кьево 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Асколи
Салернитана 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Кротоне Пиза 2:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Перуджа Фрозиноне 0:2 Читтаделла Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне
Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 1, ничьи: 9, поражения: 6
Фрозиноне: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 1
Фрозиноне 0:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:0 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B
Читтаделла 1:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:1 Читтаделла Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:3 Фрозиноне Серия B Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B Читтаделла 0:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:1 Читтаделла Серия B Фрозиноне 1:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:0 Фрозиноне Серия B
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