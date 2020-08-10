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  3. Италия: Серия B: Понижение: Плей-офф: Финал
Пескара
2:1
Конец матча

Стадион:
Перуджа
0'
21' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
0:1
40' Гол
Куан Кристиан
1:1
58' Гол
Галано Кристиан
59' Желтая карточка
Маццокки Паскуале
2:1
68' Пенальти
Маньеро Риккардо
84' Желтая карточка
Бузеллато Массимилиано
90'+11
1
Фиорилло
Винченцо
27
Дзаппа
Габриэле
2
Кампаньяро
Уго
6
Сконьямильо
Дженнаро
40
Машанджело
Эдоардо
8
Мемушай
Ледиан
20
Пальмьеро
Лука
37
Кастанос
Григорис
11
Галано
Кристиан
19
Маньеро
Риккардо
10
Пуччарелли
Мануэль
1
Викарио
Гульельмо
2
Рози
Алеандро
32
Дьомбер
Норберт
6
Сгарби
Филиппо
25
Фаласко
Никола
23
Фальцерано
Марчелло
4
Карраро
Марко
28
Куан
Кристиан
7
Маццокки
Паскуале
8
Фальчинелли
Диего
29
Капоне
Кристиан
Пескара
4-3-3
Перуджа
4-3-3

Ход матча

21'
 
Дьомбер Норберт
40'
0:1
Куан Кристиан
(Фальцерано Марчелло)
58'
Галано Кристиан
(Машанджело Эдоардо)
1:1
59'
 
Маццокки Паскуале
63'
 
Николусси Кавилья Ханс
Капоне Кристиан
63'
 
Буонаюто Кристиан
Фальцерано Марчелло
68'
Маньеро Риккардо
2:1
72'
Бузеллато Массимилиано
Пальмьеро Лука
 
72'
 
Нзита Мардоки
Сгарби Филиппо
72'
 
Мелькьорри Федерико
Фальчинелли Диего
82'
Бошич Милош
Маньеро Риккардо
 
82'
Крекко Лука
Кастанос Григорис
 
84'
Бузеллато Массимилиано
 
85'
 
Драгомир Влад
Фаласко Никола
86'
Бетелла Давиде
Галано Кристиан
 
86'
Боррелли Дженнаро
Пуччарелли Мануэль
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: + = -
Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне
Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево
Перуджа Последние 20 матчей: + = -
Венеция 3:1 Перуджа Перуджа 1:2 Трапани Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Перуджа 0:0 Кремонезе
Козенца 2:1 Перуджа Пескара 2:2 Перуджа Перуджа 1:2 Порденоне Читтаделла 2:0 Перуджа Перуджа 0:0 Кротоне Асколи 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Салернитана Перуджа 1:2 Беневенто Пиза 1:0 Перуджа Перуджа 0:1 Эмполи Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа

Последние игры между собой

Пескара: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
Перуджа: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Пескара 2:2 Перуджа Серия B Перуджа 3:1 Пескара Серия B Пескара 1:1 Перуджа Серия B Перуджа 2:1 Пескара Серия B
Пескара 0:2 Перуджа Серия B Перуджа 4:2 Пескара Серия B Перуджа 0:4 Пескара Серия B Пескара 2:1 Перуджа Серия B Перуджа 1:2 Пескара Серия B Пескара 2:2 Перуджа Серия B Перуджа 2:2 Пескара Серия B Перуджа 0:0 Пескара Серия C1 B Пескара 1:0 Перуджа Серия C1 B Перуджа 2:1 Пескара Серия C1 B Пескара 1:2 Перуджа Серия C1 B
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Куан Кристиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Дьомбер Норберт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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